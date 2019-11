Sprawdź, czy jesteś gotowy na kupno domu 0 4 listopada 2019

Wynajmowanie domu ma swoje plusy: możesz przeprowadzać się do woli i nie masz zobowiązań, jeśli chodzi o dbanie o dom. Jednak z czasem każdy chce mieć własny kąt.

Kupno domu to początek budowania zabezpieczenia finansowego, bo spłacając pożyczkę jednocześnie rośnie wartość domu (equity), co jest ważnym powodem, dla którego ludzie chcą mieć własny dom.

Oprocentowanie pożyczek hipotecznych nadal jest świetne, więc jest to bardzo dobry moment na podjecie decyzji o kupnie domu. Jak sprawdzić, czy jesteś gotowy na ten krok?

1. Jesteś zmęczony rosnącymi cenami za wynajem

Według badań ApartmentGuide ceny wynajmu wzrastają w całym kraju. Przeciętna cena wynajmu 1-sypialniowego mieszkania wzrosła w 2018 r. o 4,2 proc., a studia – o 5 procent. Kiedy płacenie czynszu zaczyna wydawać się złą decyzją i chcesz zbudować zabezpieczenie finansowe na przyszłość, czas sprawdzić, czy kwalifikujesz się na pożyczkę i jeżeli tak, to na jaką. Jeżeli masz stabilną pracę i chcesz mieć kontrolę nad miejscem, w którym mieszkasz, to czas na następny krok.

2. Masz dobry kredyt

Niektórzy muszą wynajmować mieszkania, bo mają zbyt niską punktację kredytową. Jeśli twój kredyt się poprawił, to kolejna oznaka, że możesz zacząć starać się o pożyczkę. Chociaż są programy pozwalające na pożyczkę z bardzo słabym kredytem, to wymagają one większego zadatku i mają wyższe raty. Zanim zaczniesz starać się o pożyczkę, sam sprawdź swój kredyt.

3. Jesteś dobry w zarządzaniu zadłużeniem

Kolejnym czynnikiem, na który zwracają uwagę pożyczkodawcy, jest proporcja długu do zarobków, czyli DTI (Debt To Income). To najważniejszy czynnik, uzyskiwany poprzez dodanie wszystkich miesięcznych wydatków i następnie podzielenie tej sumy przez twój miesięczny dochód brutto. Im wyższy wskaźnik DTI, tym większe ryzyko stanowisz dla pożyczkodawcy. Wiele banków wymaga, by DTI był niższy niż 43 proc. Pamiętaj, że najlepiej jest regularnie spłacać karty kredytowe i mieć małe zadłużenie. Utrzymywanie bilansu na kartach kredytowych poniżej 30 proc. dostępnego kredytu pozytywnie wpływa na liczbę punktów określającą twój kredyt.

4. Masz pieniądze na zadatek i koszty zamknięcia

Kupujący pierwszy raz nie mają pieniędzy ze sprzedaży poprzedniego domu, więc uzbieranie pieniędzy na zadatek jest największą przeszkodą w kupnie domu. Wysokość pożyczki zależy od jej rodzaju. Pożyczki konwencjonalne zwykle wymagają zadatku w wysokości 20 proc., jeżeli nie chcesz płacić dodatkowo za ubezpieczenie pożyczki. Niektóre pożyczki rządowe pozwalają na zakup z dużo niższym zadatkiem, jak 3,5 proc. w przypadku FHA lub 3 proc. w przypadku FannieMae i Freddie Mac. Są też pożyczki rządowe dla weteranów i rolników.

Lokatorzy powinni rozpatrzyć różne program pożyczkowe i wybrać te, które są dla nich najbardziej odpowiednie. Dodatkowym wydatkiem jest koszt zamknięcia pożyczki, który może wynosić 2-7 proc. kosztu zakupu domu. Pamiętaj o tym wydatku negocjując cenę zakupu.

5. Jesteś gotowy na zamieszkanie w jednym miejscu na dłużej

Kupno domu wymaga wielu wydatków związanych z kosztami zamknięcia transakcji. Aby te koszty się zwróciły, potrzeba czasami nawet kilku lat. Jeżeli planujesz szybko się przeprowadzić, kupno domu może nie być dla ciebie najlepszym rozwiązaniem. Posiadanie stałej, stabilnej pracy też jest ważne przy braniu pod uwagę możliwości kupna domu.

6. Przechodzisz dużą zmianę życiową

Wiele osób postanawia kupić dom po dużej zmianie życiowej. Dla wielu osób tą zmianą jest ślub, kolejne najczęstsze przyczyny to powiększenie rodziny albo zmiana pracy.

7. Wiesz, czego chcesz

Zanim zaczniesz poszukiwania, dobrze jest poznać okolicę, do której planujesz się przeprowadzić oraz wiedzieć, jaki rodzaj domu czy mieszkania najbardziej ci odpowiada (dom jednorodzinny, townhome, mieszkanie).

Gdy kupisz mieszkanie, musisz uwzględnić koszty składek płaconych do stowarzyszenia właścicieli mieszkań (Homeowners Association, HOA). Z kolei dom wiąże się z innymi wydatkami, typu naprawy, utrzymanie ogrodu itp.

Powinieneś również zastanowić się, jakie rzeczy w otoczeniu miejsca zamieszkania są dla ciebie ważne, czy wręcz niezbędne, np. szkoły, sklepy, komunikacja miejska itp. Jeżeli przeprowadzasz się do miasta, którego nie znasz, może warto na początek wynająć mieszkanie.

Jeżeli jesteś gotowy na kupno domu, to pierwszym krokiem powinno być postaranie się o pożyczkę. Jak zostaniesz zakwalifikowany, to będziesz wiedział, za jaką sumę możesz kupić dom i ile pieniędzy musisz mieć na wydatki z tym związane. Porównaj różne opcje ii wybierz pożyczkę, która najbardziej ci odpowiada.

