Skąd wiesz, że jesteś gotowy na kupno domu?

Posiadanie domu często jest reklamowane jako popularny i najbardziej pożądany aspekt życia w Ameryce. Wiesz, że ci się dobrze wiedzie, jeżeli masz własną nieruchomość. Może i sam zastanawiasz się, czy warto kupić, czy może nadal wynajmować. Skąd wiesz, że jesteś gotowy?Na to pytanie pomoże ci odpowiedzieć ten artykuł.

1. Nie masz długów

Wiesz, że jesteś gotów kupić dom, jeżeli nie masz długów. Nie tylko comiesięczne spłaty kredytu hipotecznego są wielkim zobowiązaniem, ale również samo uzyskanie pożyczki na kupno domu może być trudne.

Decyzję o przyznaniu ci pożyczki hipotecznej kredytodawcy podejmują porównując twoje miesięczne spłaty do dochodu. Wskaźnik długu do dochodu powiązany jest z całkowitym miesięcznym długiem do miesięcznego dochodu brutto. Im wyższa jest ta suma, tym trudniej uzyskać finansowanie. Jeśli duża część twoich dochodów będzie przeznaczona na spłatę twojego obecnego zadłużenia, to powinieneś zadać sobie pytanie, czy naprawdę możesz pozwolić sobie na spłatę kolejnej pożyczki? Jeśli nadal spłacasz kredyt na samochód, pożyczki studenckie i zadłużenie na kartach kredytowych, lub twój dług w porównaniu do dochodu przekracza 43 proc., być może to nie jest najlepszy czas na kupno domu.

2. Stać cię na zaliczkę

Zaliczka to procent całkowitej ceny domu, który płacisz z góry. Największą przeszkodą, z jaką napotykają się potencjalni nabywcy domu, jest właśnie ta początkowa inwestycja.

Ile należy odłożyć jako zaliczkę? Pożyczkę FHA można otrzymać już z minimum 3,5 proc. wpłaty, a pożyczkę konwencjonalną z minimum 5 proc. wpłaty. Jednak najlepszą opcją jest minimum 20 proc. ceny domu. Jest to idealny procent, aby utrzymać miesięczną spłatę na niskim poziomie. Zaliczka w wysokości 20 proc. lub więcej pozwoli również na wyeliminowanie potrzeby wykupywania prywatnego ubezpieczenia hipotecznego (PMI), które chroni pożyczkodawcę w przypadku, gdy kupujący przestaje spłacać kredyt hipoteczny.

3. Zasada pięciu lat

Jeśli planujesz pozostać w jednym miejscu przez co najmniej pięć lat, to świetny czas na zakup domu. Dlaczego? Ponieważ długoterminowa inwestycja pomaga budować własny kapitał.

Kapitał własny to różnica między szacowaną wartością twojego domu a sumą pozostałą do spłaty kredytu hipotecznego. Powinno się też zwrócić uwagę na amortyzację hipoteki, czyli sposób obliczania spłat kredytu hipotecznego: ile pieniędzy przeznaczanych jest na spłatę kwoty głównej i ile idzie na spłatę odsetek.

Na początku większa część twoich spłat pokrywa odsetki, a nie główną sumę pożyczki. Ale im dłużej dokonujesz płatności, tym więcej pieniędzy przeznaczanych jest na spłatę kwoty głównej. Co miesiąc twój kapitał własny wzrasta. A minimum pięć lat to dobry punkt do stworzenia wystarczającego kapitału, aby sprzedać dom z zyskiem, który może zostać wykorzystany do zgromadzenia większej zaliczki na następny dom.

4. Masz fundusz awaryjny

Życie jest pełne niespodzianek i powinieneś być na nie przygotowany również finansowo. Kolejną wskazówką, że jesteś gotowy na zakup domu, jest to, że masz fundusz awaryjny zarezerwowany na nieprzewidziane wydarzenia – jak zwolnienie z pracy, naprawa samochodu, remont, koszt leczenia w nagłych wypadkach itp. Taki fundusz najlepiej zbudować jeszcze zanim zainwestujesz w dom. Idealne zabezpieczenie to odłożenie sumy równej twojemu 6-miesięcznemu dochodowi. Daje ci to stabilną sytuację finansową, która pomoże poradzić sobie w nagłych wypadkach, które mogą pojawić się na drodze.

5. Stać cię na opłaty związane z kupnem domu

Kupno domu to więcej niż tylko spłacanie pożyczki. Z zakupem nieruchomości wiążą się również inne koszty, których większość nowych nabywców nie bierze pod uwagę. Zapoznanie się z wysokością tych opłat pozwoli ci na świadome podjęcie trafnej decyzji dotyczącej zakupu właściwego domu. Są to koszty związane z inspekcją, wyceną domu, opłaty pożyczkodawcy, opłaty za akt własności, rachunek escrow itp. Dochodzą do tego koszty przeprowadzki, podatki od nieruchomości, ubezpieczenie domu, opłaty administracyjne (Homeowner Association, HOA) w przypadku mieszkań na osiedlu. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo oszczędności, aby pokryć te wydatki.

I jak zwykle pamiętaj, doświadczenie nie jest drogie, ono jest bezcenne. Dobry agent nieruchomości pomoże i doradzi na każdym etapie zakupu domu.

Mariusz Misiewicz



jest licencjonowanym agentem z Coldwell Banker Residential Brokerage w Chicago. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu oferuje klientom usługi na wysokim poziomie, na jakie zasługują. Od 2006 r. pracuje nie tylko z kupującymi i sprzedającymi, ale także z firmami REO. Zdobywca wielu nagród branżowych, m.in. ERA Top Producer Award, Coldwell Banker Outstanding Performance Award oraz International Sterling Society Award.

Mariusz „Mario” Misiewicz Coldwell Banker Residential Brokerage tel. (773) 412-0517 e-mail: MisiewiczRealty@gmail.com www.MisiewiczRealEstate.com



fot.123RF Stock Photos