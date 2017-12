Pusty dom kontra zamieszkały. Co się lepiej sprzeda?

Jakie są najczęstsze przyczyny tego, że dom jest niezamieszkały? Powodów może być kilka; dom był nieruchomością na wynajem, a jego właściciel zdecydował się go sprzedać, właściciel przeprowadził się do innej miejscowości ze względu na pracę, sprzedający kupił inny dom i było mu wygodniej od razu się do niego wprowadzić, jeszcze przed sprzedażą „starej” nieruchomości, śmierć członka rodziny, z powodu której nieruchomość jest na sprzedaż lub dom jest nowo wybudowany.

Niezamieszkały dom – plusy sprzedaży

Łatwiej jest pokazać nieruchomość. Jeśli nie ma lokatorów, nie ma też konieczności umawiania się na prezentację. Pośrednik może skorzystać ze skrytki depozytowej, aby uzyskać dostęp do domu niezależnie od pory dnia. Pośrednicy uwielbiają oprowadzać potencjalnych nabywców po niezamieszkałych nieruchomościach.

Nie trzeba dbać o zachowanie porządku w domu, co jest jedną z najtrudniejszych rzeczy związanych z mieszkaniem w domu regularnie pokazywanym potencjalnym nabywcom. Wiele rzeczy związanych ze sprzedażą nieruchomości jest naprawdę irytujących. Ale wielu z nich można uniknąć, jeśli nieruchomość jest niezamieszkała.

Nie trzeba niespodziewanie rzucać wszystkiego, aby nabywca mógł obejrzeć dom. Niezależnie od tego, jak bardzo zależy ci na zamknięciu transakcji, niezaplanowane wcześniej prezentacje są denerwujące i mogą zmusić do nagłej zmiany planów. Kiedy nieruchomość jest niezamieszkała, nie musisz nieustannie dostosowywać swojego harmonogramu dnia do pokazów.

Niektórzy kupujący wolą zobaczyć puste ściany. Chociaż nie dotyczy to każdego kupującego, istnieje pewien procent nabywców, którym o wiele łatwiej wyobrazić sobie siebie i swoje rzeczy w niezamieszkałym domu. Nieruchomości pełne zagraconych pomieszczeń bardzo łatwo zniechęcają takie osoby. Brakuje im wyobraźni i nie potrafią wizualizować siebie i swojego wyposażenia widząc w domu rzeczy należące do kogoś innego.

Niezamieszkały dom – minusy sprzedaży

Niezamieszkałe domy sprawiają wrażenie… niezamieszkałych. Atrakcyjność domu polega zwykle na emanującym z niego cieple i przytulności. Jednak kiedy nikt w nim nie mieszka, dom wydaje się zimny i pusty. Kiedy dom jest niezamieszkały, kupujący częściej zauważają również jego wady. Mogą to być drobne rzeczy, jak rysy i wgniecenia w podłogach i ścianach. Kupujący myślą wówczas, że konieczne będzie przeprowadzenie remontu, a to z kolei przekłada się na mniejszą liczbę ofert.

Puste domy przyciągają przestępców. Puste domy są atrakcyjne dla wandali i przestępców, ponieważ nikt ich nie pilnuje. Dom, który stoi pusty i zbyt długo jest pozostawiony bez opieki, może zostać zdewastowany, ktoś może się do niego włamać, mogą w nim również zamieszkać bezdomni.

Niezamieszkałe domy mogą sygnalizować pilność. Gdy dom jest pusty, nabywcy często zakładają, że sprzedającym zależy na pilnej sprzedaży nieruchomości. I dość często jest to prawda. Wielokrotnie jest tak, że właściciel już kupił inny dom i spłaca dwa kredyty hipoteczne jednocześnie, a także płaci podatki, ubezpieczenia i koszty utrzymania związane z obiema nieruchomościami. Potrzeba szybkiej sprzedaży jest bardziej widoczna.

Niezamieszkałe domy mogą wymagać specjalnego ubezpieczenia. Wiele firm ubezpieczeniowych nie traktuje zamieszkałego i niezamieszkałego domu jednakowo. Dużo częściej ubezpieczenie niezamieszkałej nieruchomości jest o wiele droższe.

Zamieszkały dom – plusy sprzedaży

Zamieszkałe domy lepiej się prezentują. Z różnych powodów dom prezentuje się lepiej, gdy jest zamieszkały. Kupujący nie muszą sobie wyobrażać, jak będzie wyglądał dom z meblami, ponieważ jest on już umeblowany. Co więcej, nabywcy lubią czuć, że dom jest zamieszkały. Możesz przygotować się na prezentację domu piekąc ciasteczka, zapalając świece lub rozpalając w kominku, dzięki czemu dom będzie sprawiał wrażenie przytulnego, czego nie osiągniesz w przypadku pustej nieruchomości.

Poznajesz kupującego. Jeśli chcesz poznać nabywcę, łatwiej to zrobić, jeśli mieszkasz w domu. Czasami sprzedający chcą mieć pewność, że ich ukochany dom trafi do kogoś, kto najlepiej wykorzysta jego potencjał, a możliwość poznania kupującego to umożliwia.

Możesz niezwłocznie zareagować w nagłych wypadkach. Jednym z problemów związanych z niezamieszkałym domem jest to, że nie jesteś świadomy, kiedy dzieje się w nim coś poważnego, na przykład, gdy pęknie rura doprowadzająca wodę. Kiedy mieszkasz w domu, jesteś w stanie dostrzec problemy, które się pojawiają i szybko je rozwiązać. Nie musisz martwić się, że zastaniesz swój niezamieszkały dom zniszczony z powodu czegoś, czemu można było zapobiec.

Nie musisz płacić za media w dwóch osobnych domach. Dom, który sprzedajesz, musi mieć włączone media, nawet jeśli w nim nie mieszkasz. Oznacza to, że będziesz musiał płacić za użyteczności w domu, w którym obecnie mieszkasz i w tym na sprzedaż, jeśli go nie zajmujesz. Mieszkając w domu na sprzedaż unikasz płacenia podwójnych rachunków.

Zamieszkały dom – minusy sprzedaży

Musisz utrzymywać dom w czystości. Jeśli mieszkasz w domu, który sprzedajesz, bardzo ważne jest, abyś utrzymywał w nim czystość i porządek. Jeśli chcesz zainteresować kupujących nieruchomością już od samego początku, gdy tylko przyjdą ją obejrzeć, nie możesz sobie pozwolić na brud, bałagan w pokojach, intensywny zapach zwierząt domowych i inne podobne problemy.

Zagraceń i innych problemów nie da się ukryć. Być może sprzedajesz dom należący do rupieciarza lub kogoś, kto ma tendencję do gromadzenia rzeczy. Zbieractwa na dużą skalę nie da się ukryć przed potencjalnymi nabywcami i znacznie zaniża ono cenę nieruchomości. W takim przypadku najlepiej usunąć z domu wszystko, posprzątać i sprzedać nieruchomość, gdy jest jeszcze pusta.

Musisz opuszczać dom na czas prezentacji. Twój pośrednik poprosi cię o opuszczenie domu na czas każdej prezentacji. Im ich więcej, tym częściej będziesz musiał przerywać wszystko, co robisz, aby dopasować się do planów potencjalnych nabywców. Dla wielu sprzedających ważne jest, aby sprzedać dom za najwyższą możliwą cenę – w czym może pomóc czysty i zamieszkały dom – jednak dla niektórych to zbyt duże obciążenie.

Jeśli zdecydujesz, że sprzedaż niezamieszkałego domu jest rozwiązaniem dla ciebie, skorzystaj następujących wskazówek. Powiadom lokalną policję, że twój dom stoi pusty. Może dzięki temu będą uważniej go obserwować. Poinformuj również swoich sąsiadów i przyjaciół, że sprzedajesz nieruchomość i nie będziesz już w niej mieszkał. Na pewno będą zerkać, czy nic podejrzanego się nie dzieje. Podejmij dodatkowe środki ostrożności i zainstaluj dobre zamki, najlepiej z zasuwami. Możesz również rozważyć instalację systemu bezpieczeństwa. Inną opcją jest zainstalowanie w domu sprzętu monitorującego, który pozwala na zdalne oglądanie tego, co dzieje się w środku i na zewnątrz. Dobrym pomysłem jest również ustawienie zapalania światła przy pomocy timerów po to, aby dom wyglądał na zamieszkały. Dbaj o dom i teren wokół niego. Nie chcesz przecież, aby wyglądał, jakby cię nie obchodził. Jeśli to możliwe, staraj się utrzymać w środku odpowiednią temperaturę w zależności od sezonu.

Rzetelnych wskazówek dotyczących sprzedaży domu, czy to pustego, czy zamieszkałego, udzieli ci doświadczony pośrednik.

Tom Dudzinski

broker zarządzający, sprzedaje nieruchomości od 1990 roku, własne biuro prowadzi od 2001 roku. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, autor licznych publikacji, autor cotygodniowego radiowego magazynu Posiadłość, członek Chicago Association of REALTORS®, Illinois Association of REALTORS® oraz National Association of REALTORS®.

