Powierzchnia domu: wykorzystanie, a nie wielkość

Jedną z pierwszych rzeczy, na jaką patrzy większość osób szukających domu jest powierzchnia kwadratowa. Ile stóp kwadratowych mierzy nieruchomość oraz jak ta wielkość ma się w porównaniu do nieruchomości w sąsiedztwie i okolicy?

Czy rozmiar ma znaczenie? Oczywiście ma on wpływ. Większa powierzchnia kwadratowa daje możliwość większej elastyczności w projektowaniu, aranżacji pomieszczeń i wyposażeniu, jednak doświadczenie podpowiada, że nie jest to najważniejszy czynnik dla nabywców domów. Powierzchnia kwadratowa stanowi łatwą miarę nieruchomości, ponieważ jest to jedna z niewielu łatwych do określenia, zmierzenia i porównania cech przy opisywaniu domu. Cechom, takim jak widoki, wykończenia, układ i ogólne odczucie trudniej jest przypisać bezwzględną wartość, dlatego zazwyczaj najpierw zaczynamy od powierzchni kwadratowej. Jeśli potencjalni nabywcy naprawdę są czujni, dostrzegą, że w sąsiedztwie lub w okolicy zawsze są jakieś domy, które sprzedają się szybciej niż przeciętnie i często po wyższej cenie. Wpływ na to może mieć wiele czynników, takich jak widok i lokalizacja, ale w tym przypadku mówimy o samym rozkładzie pomieszczeń. Wiele firm budowlanych boryka się z przytłaczającym zapotrzebowaniem tylko na jeden lub dwa modele, nawet jeśli dysponuje sześcioma, ponieważ wrażenie i wykorzystanie przestrzeni w tych właśnie dwóch zachęca do kupna. Wiele osób nie potrafi nawet wyjaśnić dlaczego podoba im się dany rozkład pomieszczeń. Po prostu tak jest.

Ergonomia w domu. Ergonomia to proces projektowania lub organizowania miejsc pracy, produktów i systemów tak, aby pasowały do osób, które z nich korzystają. Ludzie szukają w pracy i w domowym zaciszu komfortu i przyjemności, co może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na ich samopoczucie. Dla większości z nas dom jest miejscem, w którym spędzimy większość czasu, więc posiadanie przestrzeni, która do nas pasuje i sprawia, że czujemy się dobrze jest niezwykle ważne. Zastosowanie praktyk ergonomicznych w domu może i ma pozytywny wpływ na nasze życie.

Daj ludziom to, czego chcą. W całym kraju wiele nowych domów budowanych jest w stylu nowoczesnym. W takich miastach jak Los Angeles, San Francisco, Las Vegas i Denver, ten styl jest bardzo poszukiwany. Dla przykładu rynek obrotu nieruchomościami w Denver odnotował duży wzrost popytu zarówno na nowoczesne, luksusowe domy, jak i na szeregowce. Wiele starszych dzielnic Denver z dużymi działkami oferuje miejsca na rozpoczęcie takich budów.

Co oznacza termin „nowoczesne”? Prostota, otwarte przestrzenie, wyraziste, ostre linie i integracja z otaczającym światem – oto współczesny trend. Duży nacisk kładziony jest na budowę domów, które wykorzystują położenie działki pod kątem widoków, integrację z przestrzeniami zewnętrznymi i wielofunkcyjne pomieszczenia. Duże okna, wpuszczające naturalne światło i płaskie linie dachu są również wspólnymi cechami tego stylu, a w połączeniu z dobrym designem mogą sprawić, że wewnątrz domu będziesz czuł się świetnie, zaś z zewnątrz będzie wyglądał on oszałamiająco.

Nowoczesny design musi być przede wszystkim funkcjonalny. Wielkie, nowoczesne projekty sprawiają, że nasze przestrzenie mieszkalne są łatwiejsze w użytkowaniu i angażują, a jednocześnie pozytywnie stymulują nasze zmysły. Praktyczny rozkład pomieszczeń, wizualnie przyjemny wygląd i dobry przepływ przestrzeni sprawiają, że nieruchomość będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem i zyska na wartości teraz i w przyszłości.

Tom Dudzinski

broker zarządzający, sprzedaje nieruchomości od 1990 roku, własne biuro prowadzi od 2001 roku. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, autor licznych publikacji, autor cotygodniowego radiowego magazynu Posiadłość, członek Chicago Association of REALTORS®, Illinois Association of REALTORS® oraz National Association of REALTORS®.