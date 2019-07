Po inspekcji. Co sprzedający musi naprawić? 0 15 lipca 2019

Jeżeli sprzedajesz dom, na pewno zastanawiasz się, jakie są typowe naprawy wymagane po inspekcji domu. Większość nabywców nie kupi domu bez inspekcji przeprowadzonej przez licencjonowanego inspektora. Możesz mieć pewność, że jeżeli twój dom ma jakieś wady, to inspektor je znajdzie. A co jeżeli inspekcja wykryje wady, a kupujący wymaga ich naprawy?

Zadania napraw po inspekcji domu to dodatkowe trudności często zmniejszające profit ze sprzedaży. Przede wszystkim sprawdź kontrakt, żeby mieć pewność, że nie będziesz naprawiał czegoś, czego nie musisz. Powinieneś też wiedzieć, że nie musisz naprawić wszystkiego. Raport inspektora nie jest listą rzeczy do zrobienia. Ogólnie mówiąc, naprawy można podzielić na trzy kategorie: te, które faktycznie powinny być zrobione, te, które z reguły nie muszą być brane pod uwagę i te, które można przedyskutować. Oto jak je rozróżnić.

Najczęstsze naprawy wymagane po inspekcji

Niektóre naprawy będą wymagane przez pożyczkodawcę, zanim zatwierdzi pożyczkę na kupno domu. Zwykle są to problemy związane ze strukturą domu, kodeksem budowlanym lub względami bezpieczeństwa. Jeżeli inspekcja wykryje któreś z tych problemów, sprzedający jest odpowiedzialny za ich usuniecie. Zacznij od zebrania wyceny od fachowców, żeby wiedzieć, ile napawa faktycznie kosztuje. Następnie możesz sam naprawić problem lub zaproponować kupującym kredyt i wtedy to oni zlecą i zapłacą za naprawę. Często druga opcja jest wygodniejsza dla sprzedających, bo nie muszą sami się tym zajmować.

Naprawy, które nie są wymagane

Wady kosmetyczne albo uszkodzenia spowodowane normalnym korzystaniem z domu i jego wyposażenia zwykle nie muszą być naprawiane. Niektóre kontrakty jasno precyzują, że kupujący nie mogą zadać sprzedającemu takich napraw.

Naprawy podlegające dyskusji

Między naprawami, które muszą być dokonane, a tymi, które nie muszą, jest cała grupa usterek w domu, które podlegają dyskusji. Jak sprzedający do tego podejdzie, zależy od obecnej sytuacji na rynku nieruchomości i motywacji samego sprzedającego.

Kupującym dom zawsze poleca się zrobienie inspekcji, żeby wiedzieli czego oczekiwać. Jeżeli na rynku jest mało domów, a dużo kupujących, mogą oni zrezygnować z napraw po inspekcji, bo wiedzą że mogą stracić dom z powodu licznej konkurencji.

Czasami kupujący podpiszą klauzulę, że kupują dom w obecnym stanie, tzw. “As-Is”, szczególnie jeżeli wiedzą, że na dany dom jest kilka ofert. Wtedy zwalnia to sprzedającego z odpowiedzialności za wykonanie napraw.

Jednak z reguły, gdy rynek nieruchomości jest stabilny, będziesz musiał rozważyć, co zrobić po inspekcji. Przedyskutuj raport ze swoim agentem i adwokatem. Warto zachować rozsądek. Ponieważ chcesz sprzedać dom, zainwestowałeś już w to czas i energię, najlepiej zastanowić się, co usatysfakcjonuje kupującego i sprawi, że dalej będzie chciał kupić twój dom. Pamiętaj również, że jeśli dowiesz się o niektórych poważnych wadach swojego domu, to będziesz musiał powiedzieć o nich następnemu kupującemu, który najprawdopodobniej również będzie chciał, żeby dany problem był usunięty.

Jak negocjować naprawy

Przedstawiam dwa sposoby na efektywne negocjowanie napraw jak najmniejszym kosztem:

1. Zaproponuj gwarancję na dom. 500 dol. powinno zapewnić kupującemu komfort psychiczny – dotyczy to rzeczy, które może jeszcze nie wymagają naprawy, ale w każdej chwili mogą się popsuć, a ich naprawa lub wymiana dużo kosztuje, na przykład stary piec.

2. Zaproponuj w zamian coś, co ma wartość dla kupujących. Czasem mogą to być meble, których ty już nie będziesz potrzebował, drogi grill, którego nie planujesz przenosić do nowego miejsca lub inne rzeczy w zamian za naprawy.

Mariusz Misiewicz



jest licencjonowanym agentem obrotu nieruchomościami z HomeSmart Connect w Chicago. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu oferuje usługi na wysokim poziomie, które należą się klientom. Od 2006 r. pracuje nie tylko z kupującymi i sprzedającymi, ale także z firmami REO. Zdobywca wielu nagród branżowych, m.in. ERA Top Producer Award, Coldwell Banker Outstanding Performance Award oraz International Sterling Society Award.

Mariusz „Mario” Misiewicz

HomeSmart Connect

tel. (773) 412-0517

e-mail: MisiewiczRealty@gmail.com

www.MisiewiczRealEstate.com

fot.123RF