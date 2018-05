Nowe technologie, które kształtują sektor nieruchomości

Historia XX i XXI wieku to historia szybkiego postępu technologicznego. W ciągu ostatnich 30 lat branża komputerów osobistych i mikrochipów rozwijała się w nadzwyczajnym tempie i nie zapowiada się, aby miało się to zmienić. Z raportu przygotowanego przez The Computing Technology Industry Association wynika, iż w 2015 roku w 46 stanach odnotowano wzrost miejsc pracy w sektorze technologii, oraz że branża technologiczna stanowi obecnie 7,1 proc. PKB w USA.

Wraz z rozwojem technologii zmienia się każda związaną z nią branża, w tym rynek nieruchomości. Oto cztery postępy technologiczne, które mają wpływ na właścicieli domów, wynajmujących i deweloperów.

Drukowanie przestrzenne

Drukowanie przestrzenne, znane również jako wytwarzanie przyrostowe, ma szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym. Technologia ta umożliwia zbudowanie całego domu w ciągu jednego dnia. Dodatkowo pozwala ono na łatwe dostosowanie domu, a ponieważ możliwe jest „drukowanie” tylko materiałów potrzebnych do budowy, drukowanie przestrzenne ogranicza ilość odpadów.

Większość nowych budynków nie jest produktem tego rodzaju technologii, jednak w miarę jej doskonalenia może ona wywrzeć znaczący wpływ na architekturę i design. Czy konstrukcje zbudowane przez drukarki przestrzenne będą bardziej wytrzymałe niż tradycyjne budynki z drewna i betonu, skoro projektanci mogą „drukować” materiały wzmacniające, takie jak włókna węglowe stosowane w ścianach? Czy kreatywni architekci i projektanci użyją tej technologii do przekraczania granic tradycyjnego projektu budowlanego? Czas pokaże.

Drony

Od kilku lat na budowach wykorzystuje się drony. To przydatne narzędzia do przeprowadzania pomiarów na placach budowy, niekiedy używane są również do prowadzenia ciężkich maszyn. Firmy ubezpieczeniowe wykorzystują je do sprawdzania trudno dostępnych obszarów budynków pod kątem uszkodzeń lub potrzebnych napraw. Tradycyjnie to pozwolenia na budowę umożliwiają komercyjnym agencjom nieruchomości śledzenie budowy. Jednak według raportu przygotowanego przez CNBC, firma CoStar Group odkryła nowy sposób monitorowania konstrukcji – drony używane przez wojsko. Dzięki dronom firma ma bardziej bezpośredni i dynamiczny dostęp do informacji o budownictwie w czasie rzeczywistym. Dron pozwala zobaczyć, gdzie i jak szybko powstają nowe nieruchomości – co z kolei pozwala lepiej zrozumieć równowagę podaży i popytu na rynku wynajmu.

Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Rzeczywistość wirtualna jest przydatna zarówno dla klientów, jak i programistów. Szczególnie chętnie korzystają z niej architekci i projektanci, którzy podczas projektowania mogą wykorzystywać rozszerzoną rzeczywistość do interakcji z w pełni pokrywającym się środowiskiem. Na placach budowy rzeczywistość wirtualna może pomóc pracownikom lepiej wizualizować budowaną strukturę, a także szybko wprowadzić zmiany w planach i instrukcjach. Co do konsumentów, rzeczywistość wirtualna ma oczywiste zalety dla potencjalnych właścicieli domów, pozwalając im na interakcję z w pełni pokrywającymi się modelami ich przyszłego nowego domu. Niektóre firmy korzystają z technologii takich jak Matterport, aby umożliwić przyszłym nabywcom przeprowadzanie wycieczek 3D, czyli przestrzeni trójwymiarowych, po nieruchomościach bez konieczności używania zestawów słuchawkowych. Komu potrzebna jest prawdziwa wycieczka, jeśli może ją odbyć siedząc na kanapie w zaciszu własnego domu?

Inteligentne urządzenia

Inteligentne urządzenia stały się wielkim hitem wśród konsumentów na rynku wynajmu i kupna domów luksusowych. Niezależnie od tego, czy dostosowują oświetlenie, temperaturę w domu, ustawiają alarmy i monitorują bezpieczeństwo, czy też regulują zużycie energii, alarmy, gniazdka itp., inteligentne urządzenia zapewniają konsumentom większą niż kiedykolwiek wcześniej kontrolę nad ich domami. Zwiększają one również wydajność i obniżają koszty energii, a to oczywista korzyść zarówno dla konsumentów, którzy płacą rachunki, jak i deweloperów, którzy chcą zminimalizować wpływ nowych konstrukcji na środowisko.

Tom Dudzinski



broker zarządzający, sprzedaje nieruchomości od 1990 roku, własne biuro prowadzi od 2001 roku. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, autor licznych publikacji, autor cotygodniowego radiowego magazynu Posiadłość, członek Chicago Association of REALTORS®, Illinois Association of REALTORS® oraz National Association of REALTORS®.

fot.Ritchie B. Tongo/EPA/REX/Shutterstock