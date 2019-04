Nieruchomość źródłem dochodu. Jak się przygotować? 0 23 kwietnia 2019

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, w której nie mieszkasz, powinieneś pomyśleć o jej wynajmie. Wynajmowanie użytecznej nieruchomości to świetny sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy, ale jeśli nie przygotujesz się do tego starannie, może przerodzić się w katastrofę. Oto lista najważniejszych rzeczy przed podjęciem decyzji zostania wynajmującym właścicielem.

Sprawdź lokalne przepisy

Ponieważ mieszkanie jest podstawową ludzką potrzebą, jest wiele przepisów i regulacji prawnych, które poruszają ten temat. Przepisy dotyczące wynajmu różnią się znacznie w poszczególnych stanach, więc musisz znaleźć wiarygodne źródło informacji, chyba że sam jesteś prawnikiem. Poszukiwanie informacji w internecie jest dobrym początkiem, ale prawdopodobnie prędzej czy później będziesz musiał skonsultować się z prawnikiem lub agentem sprzedaży nieruchomości, który specjalizuje się również w wynajmowaniu nieruchomości. Znajomość praw i obowiązków najemcy i wynajmującego jest niezwykle ważna dla obu stron. Nie wystarczy być świadomym swoich praw i obowiązków, ale również tych dotyczących drugiej strony umowy. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czego możemy oczekiwać, ale również mieć świadomość tego, co może być wymagane od nas.

Wykup odpowiednie ubezpieczenie

Niezależnie od tego, jak dokładnie sprawdzisz potencjalnych najemców, problemy nadal mogą występować. Możesz mieć do czynienia z niesfornymi i nieostrożnymi najemcami, dziwnymi wypadkami, które spowodują w mieszkaniu poważne szkody lub zwykłym zużyciem. Gdy wynajmujesz swoją nieruchomość, jest ona zagrożona. Powinieneś zabezpieczyć swoją inwestycję, upewniając się, że jesteś objęty najlepszym ubezpieczeniem, dzięki któremu możesz odzyskać straty. Można też wykupić gwarancję, która zapewni naprawę urządzeń w przypadku nieprzewidywalnych drogich szkód.

Prawidłowo skonfiguruj umowę o dzierżawę

Mając wiedzę omówioną powyżej, powinieneś być dobrze przygotowany do spisania umowy o dzierżawę. Standardowe umowy można znaleźć w internecie, ale pamiętaj, ten dokument ma ogromne znaczenie dla ciebie jako właściciela, ponieważ określa prawa i obowiązki nie tylko twoje, ale i twojego najemcy. Rozważ zaangażowanie prawnika, który przygotuje co najmniej jeden projekt dokumentu i poproś go, aby upewnił się, że nie jesteś w wątpliwej sytuacji prawnej.

Przygotuj drużynę konserwacyjną

Jako właściciel wynajmowanego lokalu, to ty w przeważającej części będziesz odpowiedzialny za utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie. Od urządzeń elektrycznych przez systemy gazowe, wodne, HVAC itd. – dom jest zbiorem potencjalnych problemów związanych z ich konserwacją, naprawą czy wymianą. Ważne jest zatrudnienie profesjonalnych wykonawców, aby wszystko działało prawidłowo. Im więcej lokalizacji wynajmujesz, tym więcej czasu musisz poświęcić na konserwację i utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie.

Niezależnie od tego, czy wynajmujesz jedną nieruchomość, czy posiadasz wiele nieruchomości do wynajęcia, podstawowe wymagania niezbędne do osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie są zasadniczo takie same. Przy odrobinie pracy możesz zamienić nieruchomość w źródło dochodu.

Mariusz Misiewicz



jest licencjonowanym agentem obrotu nieruchomościami z HomeSmart Connect w Chicago. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu oferuje usługi na wysokim poziomie, które należą się klientom. Od 2006 r. pracuje nie tylko z kupującymi i sprzedającymi, ale także z firmami REO. Zdobywca wielu nagród branżowych, m.in. ERA Top Producer Award, Coldwell Banker Outstanding Performance Award oraz International Sterling Society Award.

Mariusz „Mario” Misiewicz

HomeSmart Connect

tel. (773) 412-0517

e-mail: MisiewiczRealty@gmail.com

www.MisiewiczRealEstate.com

fot.123 Stock Photos