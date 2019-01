Najpopularniejsze mity dotyczące sprzedaży domu – część 2 0 21 stycznia 2019

Właściciele domów często działają w oparciu o wiele błędnych informacji, gdy podejmują próby sprzedaży swojego domu. Wynika to z wielu czynników. W sieci dostępnych jest wiele informacji na temat sprzedaży domów. W prawdziwym świecie także nie brakuje informacji, jednak nie wszystkie są rzetelne. Problem w tym, że krążące mity mogą znacznie utrudnić sprzedaż twojego domu. Prawdopodobnie twój dom to najcenniejsza inwestycja, jaką posiadasz. Nie możesz sobie pozwolić na kosztowne błędy w sprzedaży domu na podstawie „faktów”, które są nie tylko bezużyteczne, ale i mylące. Kontynuujemy listę najpopularniejszych mitów dotyczących sprzedaży domów.

8. Szukasz agenta, który nie jest zapracowany. To jeden z odwiecznych mitów na temat nieruchomości. Tak wielu sprzedawców myśli, że nie powinni zatrudniać agenta nieruchomości, który jest zajęty z obawy, że nie będą odpowiednio obsłużeni. Błąd! Większość czołowych agentów ma sposób na bycie skutecznym. Zwykle mają świetny personel do wykonywania mniej istotnych zadań, co pozwala im skupić się na tym, co najważniejsze. Istnieją powody, dla których agenci nie są zapracowani – w większości przypadków to dlatego, że nie są wystarczająco dobrzy. Nie daj się nabrać na mit, że powinieneś zatrudnić agenta, który nie ma klientów. Kiedy potrzebujesz zabiegu chirurgicznego lub kogoś, kto będzie cię bronił w procesie sądowym, nie szukaj lekarza ani prawnika bez doświadczenia. Nie myśl podobnie w kwestii związanej z twoim kluczowym majątkiem.

9. Sprzedaż bezpośrednio przez właściciela pozwoli ci zaoszczędzić pieniądze. Oszczędzanie pieniędzy bez pośrednika w obrocie nieruchomościami to mit. Wydaje się, że to doskonały pomysł – sam sprzedajesz dom i nie musisz nikomu płacić prowizji. Nawet jeśli znajdziesz osobę zainteresowaną zakupem domu, prawdopodobnie nie sprzedasz go po tak wysokiej cenie, jaką wynegocjowałby dobry agent nieruchomości. Sprzedaż domu za najlepszą możliwą cenę wymaga szerokich, ukierunkowanych działań marketingowych, dobrych zdjęć/filmów, marketingu internetowego, silnych umiejętności negocjacyjnych i talentu do sprzedaży. Jeśli masz wszystkie te wszystkie cechy, sprzedaż przez właściciela może się sprawdzić w twoim przypadku. Jednak dla większości ludzi wynajęcie świetnego agenta jest o wiele mniej stresujące i znacznie bardziej opłacalne.

10. Nie musisz nic robić, aby przygotować dom do sprzedaży. Właściwie może to być prawda, ale tylko wtedy, gdy nie obchodzi cię, ile dostaniesz za dom. Niektóre domy są w tak kiepskim stanie, że trzeba je sprzedać bez dodatkowych nakładów pracy. Jednak dla większości właścicieli poświęcenie czasu na przygotowanie domu do sprzedaży może przynieść duże zyski. Musisz nie tylko posprzątać dom i przygotować go do oglądania przez potencjalnych nabywców, ale musisz także spróbować naprawić istotne usterki, zanim kupujący zdecyduje się użyć ich jako argumentów do wynegocjowania niższej ceny.

11. Musisz poczekać ze sprzedażą domu na właściwą porę roku. Niektórzy twierdzą, że lato to najlepszy czas na sprzedaż domu. Inni wskazują wiosnę. Jeszcze inni twierdzą, że nigdy nie powinno się sprzedawać domu zimą. Kiedy pytasz o wyjaśnienie, okazuje się, że ci ludzie nie mają dużej ilości argumentów do poparcia swoich opinii. To prawda, że więcej domów sprzedaje się w określonych porach roku. Ale mnóstwo domów sprzedaje się przez cały rok. Dzięki wykwalifikowanemu agentowi możesz sprzedać swój dom o dowolnej porze roku. Każda z nich ma swoje zalety, więc nie bój się porozmawiać z agentem, jeśli jesteś gotowy do sprzedaży. Faktem jest, że wszystkie nieruchomości mają lokalne uwarunkowania. Najlepszą porą roku na sprzedaż domu w Illinois jest wiosna. W innych rejonach kraju sytuacja może być całkowicie odmienna.

12. Wycena online wystarczy. Wycena online poda ci cenę, ale nie jest to kwota, którą powinieneś podać w ogłoszeniu o sprzedaży domu. Istnieje wiele czynników, których wyceny internetowe nie uwzględniają, a które należy wziąć pod uwagę przy wycenie domu. Bardzo często sprzedający myślą, że wycena domu np. na Zillow.com jest dokładna i pokazuje prawdziwą wartość. Niestety – często wartość domu na Zillow będzie niższa o dziesiątki tysięcy. Lepiej jest znaleźć doświadczonego pośrednika, który porówna oferty i obliczy cenę, za jaką dom może się sprzedać.

13. Twój agent nieruchomości nie musi być obecny w trakcie wizyty potencjalnego nabywcy. Kiedy zatrudniasz agenta nieruchomości, potrzebujesz kogoś, kto będzie reprezentował cię podczas całej transakcji. Wizyty potencjalnych nabywców mogą znacznie pomóc w sprzedaży domu. Najwięcej transakcji sprzedaży zawieranych jest podczas wizyty w domu. Czasami sprzedaż nie dochodzi do skutku z powodu tego, co zostało powiedziane lub nie zostało powiedziane podczas wizyty w domu. Każdy, kto odwiedza domy wystawione na sprzedaż jest świadomy rozdźwięku między tym, co mówią osoby oglądające dom, a tym, co pojawia się w ich sprawozdaniu. Czasami zbyt dużą wagę przykłada się do mało istotnych kwestii. Agent nieruchomości nie będzie mógł doradzić sprzedającemu w kwestii oglądania domu, jeśli nie będzie w tym czasie na miejscu i nie zobaczy, co naprawdę jest problemem, a co nie. Twój agent powinien być w domu w czasie wizyty potencjalnego nabywcy! Nie pozwól swojemu agentowi nieruchomości przekonać cię, że jest inaczej. Wielu agentów nieruchomości chętnie pielęgnuje mit, że nie muszą być obecni w trakcie wizyty.

14. Sztuczki sprzedażowe zagwarantują sprzedaż domu. Jednym z minusów branży nieruchomości jest to, że pracują w niej ludzie, którzy wymyślają sztuczki sprzedażowe. Doskonałym przykładem jest gwarantowany program sprzedaży domów. Pozwolę sobie skomentować to w ten sposób – każdy agent nieruchomości może kupić twój dom, jeśli zgodzisz się na odpowiednio niską cenę. Gwarantowany program sprzedaży domów to tylko sztuczka, która pozwala wystawić swój dom na sprzedaż z kiepskim agentem. Zrób sobie przysługę i wybierz świetnego agenta zamiast fałszywych obietnic.

15. Mogę dopisać koszt remontu do ceny sprzedaży mojego domu. To jeden z mitów sprzedających, który wciąż sprawia, że się uśmiecham. Prawdopodobnie dlatego, że wielu sprzedających wierzy w ten mit bardziej niż w jakikolwiek inny. Bardzo mnie on bawi, ponieważ jest całkowicie nieprawdziwy. Nie każdy remont domu jest warty zrobienia, ponieważ nie odzyskujesz tego, co zainwestowałeś. Większość remontów, które sprzedający robią w swoim domu, nie przynosi oczekiwanego zwrotu. Dość często taki remont jest źródłem rozdźwięku między zakładaną przez sprzedającego wartością domu, a jego prawdziwą wartością.

16. Sprzedaż domu może być bezstresowa. Jeśli sprzedałeś już kilka domów w swoim życiu, to wiesz, że nie zawsze jest to proste. Tak naprawdę czasami może to być wyjątkowo uciążliwe. Możesz zrobić wszystko, aby uniknąć niektórych z nich, ale czasami po prostu nie jest to możliwe. Nie daj się ponieść emocjom podczas sprzedaży domu. Poznaj fakty – porozmawiaj ze swoim agentem nieruchomości. Wykwalifikowany agent nieruchomości jest dobrze wyszkolony i doświadczony na rynku nieruchomości. Ci najlepsi zwykle mają wieloletnie doświadczenie. Kiedy musisz naprawić samochód, szukasz wykwalifikowanego mechanika. To samo dotyczy sprzedaży domu.

I przede wszystkim – nie wierzcie w mity dotyczące sprzedaży, które mogą działać na waszą niekorzyść!

Tom Dudzinski



broker zarządzający, sprzedaje nieruchomości od 1990 roku, własne biuro prowadzi od 2001 roku. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, autor licznych publikacji, autor cotygodniowego radiowego magazynu Posiadłość, członek Chicago Association of REALTORS®, Illinois Association of REALTORS® oraz National Association of REALTORS®.

fot.feverpitched/123RF