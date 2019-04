Kupując nieruchomość, nie oszczędzaj na ekspertach 0 29 kwietnia 2019

Niektórzy nabywcy decydują się na niezatrudnianie ekspertów, tłumacząc to sobie koniecznością oszczędzania pieniędzy. Proszę pamiętać, że zakup nieruchomości to jedna z najważniejszych decyzji, jaką większość z nas podejmuje w życiu. Kilkaset dolarów zaoszczędzonych dzisiaj może zamienić się w kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy dolarów straconych w przyszłości. Pieniądze wydane na ekspertów w czasie kupna nieruchomości to najmniejsza i najlepsza inwestycja, która zaoszczędzi nam wiele tysięcy i równocześnie utwierdzi nas w przekonaniu, że dokonaliśmy dobrego wyboru.

Pierwszym ekspertem jest doświadczony broker realnościowy, który nie tylko znajdzie nam odpowiednią nieruchomość, ale też pomoże w dokonaniu właściwego wyboru, fachowo wyceni wartość rynkową i w profesjonalny sposób dokona negocjacji umowy kupna. Dodać tu należy, że usługa brokera realnościowego jest z reguły bezpłatna dla strony kupującej, prowizja jest bowiem opłacana przez właściciela sprzedawanej nieruchomości.

Drugim ekspertem, którego usługi polecam, to inspektor budowlany. Dokonuje on fachowej inspekcji domu od fundamentów po dach. Sprawdza strukturę fizyczną całej nieruchomości, jak też sprawność wszystkich systemów i urządzeń domowych – system ogrzewania i ochładzania, siłę nadmuchu powietrza, bojler do wody, instalację elektryczną i hydrauliczną, urządzenia kuchenne, wyposażenie pralni, ciśnienie wody, kanalizację, okna, drzwi garażowe i wiele innych ważnych szczegółów, których niedopatrzenie lub przeoczenie może okazać się o wiele bardziej kosztowne w przyszłości niż cena, którą trzeba zapłacić za fachową inspekcję kupowanej nieruchomości.

Profesjonalna wycena domu dokonana przez licencjonowanego rzeczoznawcę bankowego to właściwie konieczność, nawet wtedy, kiedy kupujemy nieruchomość za gotówkę. Kilkaset dolarów wydanych na sporządzenie raportu wyceny to dobry i mądry sposób upewnienia się, że nie przepłacamy.

Adwokat, specjalista od obrotu nieruchomościami to kolejny ekspert, którego nie należy unikać.Najlepiej zatrudnić kogoś, kto dobrze mówi po polsku. Ważne jest, abyśmy rozumieli każdy dokument, który podpisujemy przy zamknięciu transakcji. Często jestem świadkiem, kiedy adwokat tłumaczy anglojęzycznym klientom dokumenty „z angielskiego na angielski”. Dokumenty sporządzone są zawiłym językiem prawnym, którego rdzenni Amerykanie nie rozumieją. Dwujęzyczny adwokat przy stole to prawdziwy skarb dla nas, imigrantów.

Oszczędzajmy wszędzie tam, gdzie jest to logiczne. Niezatrudnianie ekspertów przy zakupie nieruchomości nie jest logiczne. Wydanie nawet paru tysięcy dolarów na fachowców to tania i mądra inwestycja w przyszłość, czym bowiem jest parę tysięcy w stosunku do kilkuset tysięcy wydawanych na zakup nieruchomości? Wydatek na ekspertów przy zakupie nieruchomości to skuteczne unikanie kosztownych niespodzianek w przyszłości.

Tom Dudzinski



broker zarządzający, sprzedaje nieruchomości od 1990 roku, własne biuro prowadzi od 2001 roku. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, autor licznych publikacji, autor cotygodniowego radiowego magazynu Posiadłość, członek Chicago Association of REALTORS®, Illinois Association of REALTORS® oraz National Association of REALTORS®.

