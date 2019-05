Kilka porad dla początkujących nabywców domu 0 6 maja 2019

Kupno i przeprowadzka do nowego domu jest zarówno ekscytujące, jak i stresujące, tym bardziej, jeśli po raz pierwszy przechodzisz przez ten proces. Zamiast pozwolić, aby cię on przytłoczył, przygotuj się i miej na uwadze pewne wskazówki, które pomogą w sukcesie przedsięwzięcia.

Nie rób tego sam

Nie powinieneś podejmować się poszukiwania i kupowania domu bez pomocy agenta obrotu nieruchomościami. Większość ludzi kupi jedną lub dwie nieruchomości w swoim życiu i dlatego powinieneś skorzystać z pomocy osoby, która profesjonalnie zajmuje się tym na co dzień. Dobrze wykwalifikowany agent pomoże ci nie tylko w poszukiwaniu idealnej nieruchomości, ale też w negocjacjach, pisaniu oferty i przygotowaniu innych niezbędnych dla banku dokumentów, pomoże w kwestiach związanych z inspekcją i będzie pomocny aż do samego końca procesu. Agenci na co dzień współpracują z adwokatami, inspektorami, osobami zajmującymi się pożyczkami i mogą polecić ci wiarygodnych profesjonalistów, których będziesz potrzebował w następnych etapach kupna.

Określ swoją zdolność finansową

Wizyta u pożyczkodawcy w celu uzyskania wstępnego listu kwalifikacyjnego to dobry początek, który pozwoli dowiedzieć się, na jaką kwotę pożyczki możesz uzyskać zgodę. List wskaże ci maksymalną kwotę, na jaką możesz być zatwierdzony, aby kupić nowy dom. Pamiętaj jednak, że tylko dlatego, że kwalifikujesz się na daną sumę, nie znaczy wcale, że powinieneś ją maksymalnie wykorzystać. Unikaj wydawania pieniędzy ponad swoje możliwości. Sprawdź, ile wynosi miesięczna spłata i przeanalizuj swój budżet, aby podjąć jak najbardziej rozsądną decyzję.

Przemyśl swoje potrzeby

Gdy już dowiesz się, na jaką sumę możesz sobie pozwolić, zastanów się, jakie potrzeby ma spełniać twój nowy dom. Poszukiwanie nowego miejsca zamieszkania powinieneś zacząć od odpowiedzi na następujące pytania: W jakiej okolicy chcę mieszkać? Kondominium, townhome czy dom? Ile sypialni i łazienek potrzebuję? Czy muszę mieć piwnicę, garaż lub działkę z ogródkiem? Odpowiedzi na te pytania pomogą ci w skoncentrowaniu się na tym, czego naprawdę potrzebujesz, zamiast tracić cenny czas na rzeczy, które nie mieszczą się w twoich kryteriach.

Nie spiesz się

Kiedy już zdecydujesz, że kupujesz dom, możesz być tak podekscytowany, że będziesz chciał przyspieszyć cały proces. Przeanalizuj zalety i wady każdego domu, którym jesteś zainteresowany i zastanów się, czy spełnia on twoje potrzeby. Pamiętaj też, żeby nie tracić zbyt dużo czasu na zastanawianie się, bo dom, który odwiedziłeś dziś i zastanawiasz się, czy złożyć na niego ofertę jutro, mógł być oglądany wczoraj przez kogoś, kto złoży ofertę dziś.

Przygotuj się na inne wydatki

Bez względu na to, czy kupujesz dom za gotówkę, czy używasz pożyczki, powinieneś dowiedzieć się, jakie są koszty związane z zamknięciem transakcji. Każda miejscowość może mieć inne przepisy dotyczące inspekcji, czy też wykupienia „znaczków”, aby móc zarejestrować akt własności. Porozmawiaj ze swoim pożyczkodawcą na temat kosztów, jakich możesz spodziewać się przy kupnie domu. Jeśli nie bierzesz kredytu na zakup nieruchomości, zapytaj adwokata, czy może obliczyć, jakiej kwoty możesz się spodziewać przy zamknięciu. Ta wiedza pozwoli ci przygotować się finansowo do zakończenia transakcji.

Zakup pierwszego domu jest poważnym przedsięwzięciem. Zatrudnij specjalistów w tej branży i zainwestuj swój czas, aby jak najlepiej przygotować się do tego zadania. Biorąc pod uwagę powyższe sugestie, możesz sprawić, że proces szukania domu dla twojej rodziny będzie mniej stresujący.

Tom Dudzinski



broker zarządzający, sprzedaje nieruchomości od 1990 roku, własne biuro prowadzi od 2001 roku. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, autor licznych publikacji, autor cotygodniowego radiowego magazynu Posiadłość, członek Chicago Association of REALTORS®, Illinois Association of REALTORS® oraz National Association of REALTORS®.

fot.123RF