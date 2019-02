Kiedy twój dom osiada 0 25 lutego 2019

Osiadanie jest często używanym słowem do opisania stopniowego opadania domu w głąb ziemi. Osiadanie następuje, gdy gleba pod fundamentem zaczyna się przesuwać. Chociaż zwykle nie ma się czym martwić, czasami może to prowadzić do uszkodzeń fundamentów i innych części domu. Ważne jest, aby wiedzieć, kiedy wezwać kogoś, kto może zapobiec dalszemu osuwaniu się domu. Oto niektóre ze znaków, na które powinno się zwrócić uwagę:

Pęknięcia w fugach i fundamentach

Kiedy gleba pod fundamentem zaczyna się przesuwać, różne części fundamentu mogą nieco głębiej osunąć się w głąb ziemi. W rezultacie fundament nie będzie leżał płasko na ziemi I wokół obszarów, na które przesunięcie się gleby miało wpływ, mogą zacząć pojawiać się pęknięcia. Jednak pęknięcia w fundamencie mogą pojawić się z wielu powodów, jednym z nich są sezonowe zmiany klimatu. Dlatego nie można bezpiecznie założyć, że twój dom się osuwa po prostu dlatego, że w fundamencie są pęknięcia.

Nierówne podłogi

Podłogi mogą zacząć się wykrzywiać, gdy część domu zaczyna stopniowo osiadać w ziemi. Początkowo nachylenie może nie być zauważalne, ale z upływem czasu staje się coraz bardziej oczywiste. Należy jednak pamiętać, że nierówne podłogi mogą również wskazywać na inne problemy. W niektórych przypadkach podłoga może zacząć się pochylać, ponieważ belki stropowe lub legary podłogowe gniją, co nie ma nic wspólnego z osiadaniem.

Walczysz z otwarciem drzwi lub okien

Czy zauważyłeś, że coraz trudniej jest otwierać i zamykać drzwi i okna w twoim domu? Może się wydawać, że to nieistotny problem, ale w rzeczywistości to znak osiadającego domu. Kiedy dom zaczyna osiadać, drzwi i okna mogą być lekko pochylone, powodując, że nie pasują już do swoich ram. W rezultacie ich otwieranie i zamykanie staje się trudniejsze.

Luki między oknami i ścianami

Ściany mogą zacząć odsuwać się od ram okiennych, gdy dom zaczyna osiadać, co pozostawia lukę między ramą okna a ścianą. To łatwy do wykrycia problem, więc jest to często pierwsza oznaka dla właściciela domu.

Pęknięte rury

Rury biegną po całym domu, aby zapewnić dopływ wody do zlewu, umywalki, prysznica, toalety i pralki. Kiedy dom zaczyna się przesuwać w dół z powodu osiadania, rury wodne mogą się wygiąć. Czasem właściciele domów zauważają, że ich rury zaczynają się wyginać, ale niestety, w większości przypadków nikt nie zauważa problemu, dopóki rura wodna nie pęknie w wyniku przesunięcia.

Kiedy wezwać fachowca

Osuwanie się często może być spowodowane naturalnymi zmianami w środowisku, ale może też być spowodowane błędami podczas budowy. Jeśli gleba nie jest wystarczająco zagęszczona, nie będzie wystarczająco mocna, by utrzymać ciężar domu i zacznie się przesuwać. Nie ma sposobu, aby stwierdzić, czy osiadanie jest poważny, czy nie, bez profesjonalnej pomocy. Dlatego zaleca się, aby zadzwonić do specjalisty, jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy osiadania.

Chociaż osiadanie nigdy nie jest dobrą rzeczą, nie jest niczym niezwykłym, że dom trochę osiada, zwłaszcza w ciągu kilku pierwszych lat po zakończeniu budowy. Jeśli mieszkasz w starszym domu i ten problem zaistnieje, być może będziesz musiał rozwiązać go przed sprzedażą. Bacznie obserwując stan swojego domu, zauważysz osiadanie domu wcześnie, a wtedy jego eliminacja będzie mniej kosztowna.

Mariusz Misiewicz



jest licencjonowanym agentem obrotu nieruchomościami z HomeSmart Connect w Chicago. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu oferuje usługi na wysokim poziomie, które należą się klientom. Od 2006 r. pracuje nie tylko z kupującymi i sprzedającymi, ale także z firmami REO. Zdobywca wielu nagród branżowych, m.in. ERA Top Producer Award, Coldwell Banker Outstanding Performance Award oraz International Sterling Society Award.

Mariusz „Mario” Misiewicz

HomeSmart Connect

tel. (773) 412-0517

e-mail: MisiewiczRealty@gmail.com

www.MisiewiczRealEstate.com

fot.123RF