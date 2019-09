Jak sprzedać dom jesienią 0 23 września 2019

Jesienny rynek nieruchomości jest bardzo aktywny. Jest to drugi najlepszy okres w roku na sprzedaż domu. Rodziny wróciły z wakacji, dzieci poszły do szkoły, święta jeszcze daleko, pogoda nadal jest piękna. Słowem – idealny czas na sprzedaż domu! Zmieniające się kolory liści, przyjemne, chłodniejsze temperatury mobilizują kupców i wielu z nich wybiera właśnie tę porę roku na zakup domu. Poniższe wskazówki pomogą przyciągnąć do domu odpowiedniego kupca.

1. Sprzątnij ogród

Zadbana działka może podnieść wartości domu nawet o 15 procent, dlatego utrzymanie jej w należytym porządku jest bardzo ważne również jesienią. Opadające kolorowe liście mogą sprawić, że ogród będzie miał romantyczny nastrój, ale może też sprawić, że potencjalny kupiec będzie myślał o tym, ile pracy będzie wymagało dbanie o działkę. Zgrab liście, nie pozwól roślinom przerosnąć i zasłonić okna i ścieżki. Obcinając gałęzie i krzaki pozwolisz słońcu przedostać się do środka domu i pięknie go rozświetlić. Obetnij przekwitnięte kwiaty i usuń inne letnie dekoracje.

2. Stwórz jesienny klimat wokół domu

Najpopularniejsze sezonowe kwiaty to chryzantemy. Mają wiele kolorów i bardzo długo kwitną. Posadź je w doniczkach i ustaw przy wejściu albo przy chodniku. Dodatkowo możesz użyć do dekoracji różnego rodzaju i rozmiaru dyń.

3. Zadbaj o okna

Letnie deszcze i wiatry sprawiły, że twoje okna są zakurzone i brudne. Ty możesz tego nie widzieć, ale kupujący z pewnością zobaczą. Wyczyść okna i rolety, aby wpuścić do wnętrza więcej naturalnego światła. Twoje okna muszą błyszczeć, żeby sprzedać dom. Powinieneś umyć okna w środku i na zewnątrz każdej jesieni.

4. Sprawdź HVAC

Chcesz, żeby w domu ładnie pachniało. Zmień filtry i zrób serwis pieca przed włączeniem go. Tak czy inaczej kupujący będzie to sprawdzał w czasie inspekcji, więc lepiej dowiedzieć się, czy wszystko jest w porządku przed wystawieniem domu na sprzedaż.

5. Wyczyść kominek

Nic nie pachnie piękniej jesienią niż zapach drewna palonego w kominku. Przygotuj kominek do nadchodzącego sezonu, wyczyść go i przynieś drzewo. Jeżeli masz kominek na gaz, włącz go podczas pokazów, będzie stanowić dodatkową atrakcją domu.

6. Przygotuj sezonowe przysmaki

Żeby w domu dobrze pachniało przed pokazami lub open house, możesz upiec dyniowe lub cynamonowe babeczki albo ugotować gorący sok jabłkowy. Możesz wystawić laski cynamonu lub goździki, otworzyć książkę kucharską na przepisie na jesienną zupę i postawić miskę z pięknymi świeżymi jabłkami.

7. Użyj jesiennych kolorów jako akcentów dekoracyjnych

Smutną kanapę możesz ożywić poduszkami w odcieniach czerwieni, pomarańczu, złota lub żółci. Na fotel zarzuć koc w podobnych odcieniach. Po wyczyszczeniu pokojów i pozbyciu się nadmiaru rzeczy i dekoracji możesz dodać kilka mocnych akcentów kolorystycznych, odpowiednich dla jesiennego sezonu, jak na przykład świeczki, wazy, orzechy, szyszki itp.

8. Włącz wszystkie światła

Najważniejsze jest oświetlenie. Dni są coraz krótsze, szybciej zapada zmrok, więc miej pewność, że wszystkie światła działają. Podnieś i otwórz żaluzje, odsuń zasłony, zaświeć każdą lampę, łącznie ze światłem mikrofalówki nad kuchenką i światłem w szafach. Ciemniejsze pokoje możesz oświetlić dodatkowym światłem z lampy podłogowej lub ustawionej na szafce. Wyłącz telewizor!

Niezależnie od pogody, jesień jest bardzo dobrą porą na sprzedaż domu. Pamiętaj, większość klientów najpierw szuka domu w internecie, potem często sami przejadą się koło nieruchomości, zanim zdecydują się zobaczyć ją w środku. Twój dom powinien być zatem dobrze zadbany tak na zewnątrz, jak i wewnątrz, aby przyciągnąć uwagę kupujących i wyróżnić się pośród konkurencji.

Mariusz Misiewicz



jest licencjonowanym agentem obrotu nieruchomościami z HomeSmart Connect w Chicago. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu oferuje usługi na wysokim poziomie, które należą się klientom. Od 2006 r. pracuje nie tylko z kupującymi i sprzedającymi, ale także z firmami REO. Zdobywca wielu nagród branżowych, m.in. ERA Top Producer Award, Coldwell Banker Outstanding Performance Award oraz International Sterling Society Award.

Mariusz „Mario” Misiewicz

HomeSmart Connect

tel. (773) 412-0517

e-mail: MisiewiczRealty@gmail.com

www.MisiewiczRealEstate.com

fot.Depositphotos.com