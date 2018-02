Jak nowi właściciele domów marnują pieniądze

Każdy wie, że kupno domu jest drogie, jednak wielu nabywców jest zaskoczonych, gdy dowiaduje się, że wydatki nie kończą się na wkładzie własnym. Pewne koszty związane z zakupem nieruchomości, takie jak koszty prawne i koszty inspekcji, są po prostu nieuniknione. Jednak niektórzy właściciele nieruchomości dodatkowo wydają pieniądze na rzeczy, które są absolutnie zbędne. Początkujący nabywcy czują się przytłoczeni nową sytuacją i nie wiedzą, jak zarządzać wieloma priorytetami związanymi z posiadaniem domu na własność jednocześnie. Oto sześć sposobów, w jakie nowi właściciele domów marnują pieniądze.

1. Rozszerzone gwarancje

Domy nie zawsze są wyposażone w urządzenia AGD, a nawet jeśli są, sprzęt może być stary lub przestarzały. Wielu właścicieli domów decyduje się na wykupienie przedłużonej gwarancji lub ubezpieczenia urządzenia. Niestety, jeśli chodzi o wartość, matematyka nie zawsze się tu sprawdza. Według „Consumer Reports” sprzęty gospodarstwa domowego rzadko psują się w okresie objętym ubezpieczeniem. Podczas gdy średni koszt gwarancji dla dużych urządzeń wynosi około 120 dol., średni koszt naprawy wynosi tylko około 16 dol. więcej niż gwarancja. Ponadto urządzenia mogą być objęte rozszerzoną gwarancją oferowaną przez dostawców kart kredytowych, firmy ubezpieczeniowe, a nawet producentów.

2. Nowe meble i wystrój

Nowi właściciele często stwierdzają, że meble i wystrój z poprzedniego domu nie pasują do nowej przestrzeni lub też dla wypełnienia nowej przestrzeni potrzebne są nowe meble. Dotyczy to szczególnie osób, które przenoszą się z mieszkania do domu. Pośpiech w połączeniu z ograniczonym budżetem nowego właściciela może prowadzić do wyboru tańszych produktów o niższej jakości, które później trzeba będzie zastąpić nowymi meblami.

3. Pomijanie audytu energetycznego

Kiedy koszty zakupu domu zaczynają się piętrzyć, kuszące jest szukanie oszczędności tam, gdzie to możliwe. Wiele osób decyduje się pominąć audyt energetyczny, co niestety może okazać się kosztownym błędem. Audyt może ujawnić znaczną nieefektywność i określić, ile marnuje się energii. Dla kupującego może to być okazja do zrezygnowania z zakupu domu, który w ostatecznym rozrachunku kosztowałby go więcej z powodu konieczności przeprowadzenia niezbędnych ulepszeń, a także wyższych rachunków za ogrzewanie, niż jego budżet jest w stanie udźwignąć. Audyt energetyczny może również pokazać właścicielom domów, gdzie mogą zaoszczędzić pieniądze. Według departamentu energii przeciętny Amerykanin marnuje rocznie od 200 do 400 dol. na nieefektywne ogrzewanie i ochładzenie. Energooszczędny dom może co roku zaoszczędzić właścicielowi setki dolarów na rachunkach za media, pozostawiając w budżecie więcej pieniędzy na inne atrakcje.

4. Ubezpieczenie

Nowi właściciele domów często nie porównują ofert ubezpieczenia. W trudnym procesie zakupu domu wybierają linię najmniejszego oporu, pozostając przy firmie zapewniającej ubezpieczenie najemcy albo decydując się na ubezpieczyciela poleconego przez przyjaciela lub pośrednika. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak znaczącą może to mieć różnicę. Według U.S. News and World Report porównanie dostępnych ofert i wybór tej najlepszej może zaoszczędzić właścicielom domów do 30 proc. na składkach ubezpieczeniowych.

5. Utrzymanie trawnika

Firmy świadczące usługi w zakresie pielęgnacji trawników często poszukują nowych właścicieli domów, ponieważ szczególnie łatwo jest sprzedać im wizję idealnie zadbanego trawnika, który będzie pasował do nowego domu. Usługi te mogą się jednak okazać nieopłacalne, zwłaszcza w przypadku zadań, które większość właścicieli domów może wykonać samodzielnie, takich jak koszenie i nawożenie trawnika.

6. Prywatne ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Od kupujących, których wkład własny nie przekracza 20 proc. ceny zakupu, wymagane jest prywatne ubezpieczenie hipoteczne. Choć w wielu przypadkach nie da się go uniknąć, warto wiedzieć, że nie trzeba go płacić w nieskończoność. W wielu przypadkach składka na prywatne ubezpieczenie dodawana jest do miesięcznej raty kredytu hipotecznego, z czego właściciele nie zdają sobie sprawy. Właściciele domów mogą poprosić swoich kredytodawców o anulowanie ich prywatnego ubezpieczenia hipotecznego (nie dotyczy pożyczek FHA), gdy tylko ich kapitał własny w nieruchomości wyniesie 20 proc. pierwotnej wartości wyceny. Jest to możliwe stosunkowo szybko. Wystarczy, że będą co miesiąc nadpłacać swój kredyt hipoteczny. Właściciele domów powinni także zwracać baczną uwagę na wartość swoich nieruchomości. Oprócz spłacania salda kredytu, szybsze osiągnięcie 20-procentowego kapitału własnego jest możliwe, jeśli szacowana wartość domu wzrasta.

