Jak dostać swój pierwszy kredyt hipoteczny

Zdobycie środków na wkład własny to jedno, a uzyskanie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o kredyt hipoteczny to drugie. Według Stowarzyszenia Kredytodawców Hipotecznych ponad 76 proc. początkujących nabywców złożyło wniosek o kredyt hipoteczny w trzecim kwartale 2018 roku, w porównaniu do 48 proc. dwa lata wcześniej. Oto kilka sposobów, które pomogą ci zwiększyć szanse na otrzymanie kredytu.

Źle przygotowany wniosek zostanie odrzucony, co wpłynie negatywnie na twoją ocenę kredytową i opóźni proces o kilka miesięcy. I nie chodzi tu tylko o stałą pensję i wkład własny. Z jednej strony ważna jest twoja ocena kredytowa. Z drugiej strony będziesz potrzebował dodatkowych środków na opłacenie kosztów zamknięcia transakcji (znaczki skarbowe, prawnik, tytuł własności zabezpieczający kredytodawcę, bankowa wycena nieruchomości i wiele innych opłat związanych z closingiem). Kredytodawcy hipoteczni chcą zobaczyć, że twoja historia potwierdza, iż jesteś w stanie zarządzać kredytem i spłacać go na czas. Oczywiście nie możesz zmienić niczego, co już się wydarzyło, ale możesz swoimi poczynaniami finansowymi sprawić, że będziesz wydawał się atrakcyjnym kandydatem do otrzymania kredytu hipotecznego.

Oto kilka wskazówek, które pomogą ci przygotować się do kredytu hipotecznego:

Dowiedz się, na ile możesz sobie pozwolić

Co z tego, że spędzisz miesiące, dni i godziny na poszukiwaniu wymarzonego domu, jeśli okaże się to stratą czasu, bo domy, które oglądasz wykraczają daleko poza twój przedział cenowy. Kredytodawcy odrzucają nierealistyczne wnioski o kredyt hipoteczny, a to z kolei odbije się negatywnie na twojej ocenie kredytowej i pogorszy sytuację. Największą kwotą, jaką będziesz w stanie pożyczyć, to trzyipółkrotność twojej rocznej pensji, co da ci nieco wyobrażenia na temat twojego budżetu.

Korzystaj z ofert specjalnych ale zawsze czytaj drobny druk

Musisz wyłożyć co najmniej 3,5 proc. wartości nieruchomości jako wkład własny, chyba że zwiększasz swoje oszczędności dzięki specjalnym programom rządowym. Dla tych, którzy poważnie myślą o posiadaniu domu, istnieją programy, które zwiększą twoje oszczędności, jeśli wydasz je na zakup nieruchomości. Rząd oferuje programy dla osób kupujących po raz pierwszy, jednak zawsze należy czytać drobny druk, aby uniknąć dodatkowych kosztów, wysokiego oprocentowania lub konieczności zakupu domu w dzielnicy, w której nie zechcesz mieszkać.

Sprawdź swoją ocenę kredytową

Jeśli masz złą historię kredytową, to twój wniosek o kredyt hipoteczny zostanie odrzucony. Zanim złożysz wniosek, upewnij się, że masz dobrą historię. Możesz przeprowadzić kontrolę wiarygodności kredytowej we własnym zakresie u jednej z trzech głównych agencji ratingowych – Experian, Equifax i TransUnion. Im wcześniej sprawdzisz, tym więcej czasu będziesz miał na jej naprawę, jeśli nie wygląda ona najlepiej.

… i popraw ją w razie potrzeby

O ile uzyskanie kredytu hipotecznego z niską oceną kredytową jest możliwe, to istnieje prawdopodobieństwo, że zapłacisz za to w wysokich odsetkach. Lepiej wstrzymać się kilka miesięcy i spróbować ponownie, gdy ją poprawisz. Jednym ze sposobów jest dalsze korzystanie z niewielkich kwot kredytu, na przykład, na karcie kredytowej lub w umowie z operatorem sieci telefonicznej. Może to brzmi trochę dziwnie, ale korzystanie z niewielkich kwot kredytu i spłacanie go w odpowiednim czasie pokazuje kredytodawcom, że korzystasz z kredytu odpowiedzialnie. Spłać duże długi, ponieważ kredytodawca hipoteczny może pomyśleć, że nie będziesz w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, jeśli zaciągniesz kolejny kredyt. Anuluj nieużywane karty kredytowe i reguluj zobowiązania na czas, co również pomoże ci w poprawie oceny kredytowej.

Przygotuj niezbędne dokumenty

Będziesz musiał udokumentować źródło pochodzenia pieniędzy przeznaczonych na wpłatę własną na potrzeby kontroli zdolności kredytowej. Kredytodawcy będą chcieli wiedzieć, jak regularnie oszczędzałeś i ile zaoszczędziłeś, uwzględniając co najmniej trzymiesięczne wyciągi bankowe. Twoje dokumenty będą musiały być aktualne, więc upewnij się, że adres na prawie jazdy jest poprawny. Jeśli otrzymałeś część wpłaty własnej jako prezent, upewnij się, że posiadasz pismo od darczyńcy. Pamiętaj, że jeśli twoi rodzice użyczyli ci pieniędzy i zamierzasz im je oddać, bank potraktuje to jako pożyczkę.

Uzyskaj promesę udzielenia kredytu

Jest to potwierdzenie,że kredytodawca pożyczy ci określoną kwotę, co czyni cię bardziej atrakcyjnym nabywcą. Nadal trzeba będzie faktycznie zabezpieczyć pieniądze, a bank będzie musiał wziąć pod uwagę wszelkie zmiany finansowe. Kredytodawcy będą musieli również wiedzieć więcej na temat konkretnej nieruchomości, którą chcesz kupić, co również może mieć wpływ na twój wniosek.

Rozważ skorzystanie z usług pośrednika finansowego

Ponad jedna trzecia wszystkich początkujących nabywców po swój pierwszy kredyt hipoteczny idzie bezpośrednio do banku, ale może to poważnie ograniczyć twoje opcje. Pośrednik (broker pożyczkowy) będzie w stanie przejrzeć szerszą gamę produktów finansowych i doradzić ci w sprawie właściwego dla danej sytuacji, jak również oceni wszelkie ukryte koszty, których czasami nie widać na pierwszy rzut oka. Pośrednik korzysta ze skomplikowanych algorytmów do skanowania tysięcy produktów z całej gamy kredytodawców, aby znaleźć właściwą ofertę dla ciebie, szybko i nieodpłatnie.

Jeśli możesz, odłóż środki na większą wpłatę własną

Im więcej masz pieniędzy, tym mniej pieniędzy musisz pożyczyć, przez co jesteś bardziej pożądany dla kredytodawcy. Dzieje się tak dlatego, że stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia jest mniejszy i sprawia, że ryzyko dla kredytodawców jest mniejsze. Jeśli udało ci się zaoszczędzić więcej pieniędzy niż się początkowo spodziewałeś, trzymaj się swojego budżetu i nie zaciągaj większego kredytu hipotecznego.

Co więcej, poświęcenie czasu na oszczędzanie przez dłuższy okres da ci chwilę na poprawę swojej oceny kredytowej i sytuacji finansowej.

Tom Dudzinski



broker zarządzający, sprzedaje nieruchomości od 1990 roku, własne biuro prowadzi od 2001 roku. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, autor licznych publikacji, autor cotygodniowego radiowego magazynu Posiadłość, członek Chicago Association of REALTORS®, Illinois Association of REALTORS® oraz National Association of REALTORS®.

fot.123RF Stock Photos