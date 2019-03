Inteligentny dom – na czym polega i ile kosztuje? 0 18 marca 2019

Inteligentny dom cały czas jest nowością, wciąż udoskonalaną. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom wiele czynności domowych, które wykonujemy, nawet bezwiednie, przejmuje komputer. Jak sama nazwa sugeruje, to dom wykonuje za nas podstawowe zadania dbając, abyśmy czuli się dobrze i komfortowo. Regulacja temperatury, światła, a nawet rozsuwanie zasłon jest wykonywane przez… dom. Co ciekawe, żeby mieszkać w takim domu, nie trzeba go stawiać od nowa. Istnieje wiele rozwiązań, które pozwalają podłączyć nasz dom pod sztuczną inteligencję.

Jest kilka rodzajów montażu systemu:

Całościowe – polega na budowaniu inteligentnego domu od początku. Osprzęt i okablowanie jest wmontowywane w ściany, dzięki czemu jest praktycznie niewidoczne dla domowników i gości;

Inwazyjne – wiąże się z otwieraniem ścian, gdyż sprzęt jest instalowany bezpośrednio do wewnątrz, ale jednocześnie ukrywamy całe okablowanie;

Dodatkowe – czyli zewnętrzne podłączenie systemu do wybudowanego już domu. Polega na podpięciu różnego rodzaju odbiorników do naszych urządzeń typu światło czy grzejniki. Jest to o wiele łatwiejszy sposób, bez otwierania ścian, ale jednocześnie sprzęt jest bardziej widoczny.

Co nam daje inteligentny dom?

Bezpieczeństwo. Gdy wyjeżdżamy na dłużej, bądź pracujemy do późna, możemy dom zaprogramować na odtwarzanie naszej obecności. Znając nasz rozkład dnia, system odtworzy go, podczas gdy dom będzie pusty. Na czym to polega? System rozpoznaje każdego mieszkańca i zapamiętuje jego ruchy. Dzięki temu może później zapalać i gasić światła, włączać i wyłączać telewizor, jakbyśmy byli w środku. W bardziej zaawansowanych systemach możemy nawet nagrać nasze rozmowy, a system odtworzy je, gdy dom będzie pusty. Dzięki temu nasza nieobecność w domu będzie niezauważalna dla włamywaczy i złodziei, nie mówiąc już o automatycznym wezwaniu policji w razie ewentualnej próby włamania i straży pożarnej w przypadku pojawienia się dymu.

Wygoda. Jak pisaliśmy wcześniej, dom może zapamiętać nasz grafik dnia. Dlatego jeśli zaprogramujemy go na nasz powrót, to wiedząc kiedy kończymy pracę, może ogrzać/ochłodzić mieszkanie. Sterując czujnikiem możemy na odległość otworzyć drzwi do garażu lub zapalić światło w pokoju. Jednocześnie, gdy na dworze się ściemni, system sam zasunie rolety i zapali lampy w pomieszczeniu. Gdy temperatura na zewnątrz spadnie, automatycznie włączy ogrzewanie. Gdy przejdziesz z pokoju do pokoju, sam zgasi i zapali światła. Masz ogródek? Ustawiając system, mamy pewność, że nasze rabatki i grządki będą podlane zawsze o tej samej porze odpowiednią ilością wody.

Personalizacja. W domu, gdzie mieszka kilka osób, system nauczy się rozkładu dnia każdego z nas. Dzięki temu, gdy jeden z domowników uśnie przed telewizorem, komputer będzie wiedział, kto zapadł w drzemkę i czy zostawić światło, czy tylko lekko przygasić. W zależności od firmy oferującej takie usługi, system sam zapamięta nasze preferencje, bądź ustali je podczas instalacji. Podobnie sytuacja wygląda z telewizorem. Wchodząc do domu system będzie wiedział, kto przyszedł i kiedy domownik ogląda telewizję. A o odpowiedniej porze włączy odbiornik na naszym ulubionym kanale.

Ceny

Cena takiej przyjemności zależy od wielu czynników, m.in. od ilości podłączonych urządzeń w naszym domu. Wyznacznikiem jest też, czy budujemy inteligentny dom od podstaw, czy wmontowujemy tę technologię do gotowego już domu lub mieszkania.

Tom Dudzinski



broker zarządzający, sprzedaje nieruchomości od 1990 roku, własne biuro prowadzi od 2001 roku. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, autor licznych publikacji, autor cotygodniowego radiowego magazynu Posiadłość, członek Chicago Association of REALTORS®, Illinois Association of REALTORS® oraz National Association of REALTORS®.

fot.Pixabay.com