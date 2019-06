Inspekcja kupowanego domu. Co powinien wiedzieć każdy nabywca 0 10 czerwca 2019

Udało ci się nawigować po zawiłościach związanych z procesem zakupu domu, od decydowania o tym, w jakiej okolicy chcesz mieszkać, aż do wstępnego zatwierdzenia kredytu hipotecznego. Po odbyciu wycieczki, wybraniu sobie nieruchomości i wynegocjowaniu ceny sprzedaży, nadszedł czas, aby zapieczętować transakcję i dopracować szczegóły umowy.

Standardowa umowa kupna domu zawiera klauzulę dotyczącą inspekcji

Zakup domu to jeden z największych zakupów, jakie kiedykolwiek dokonasz, dlatego ważne jest, aby dokładnie wiedzieć, co kupujesz. Chociaż istnieje wiele sposobów na zmniejszenie prawdopodobieństwa wyrzutów sumienia kupującego, zamówienie szczegółowej inspekcji domu przed sfinalizowaniem transakcji jest najważniejszym elementem, zwłaszcza dla osób kupujących dom po raz pierwszy.

Zalety przeprowadzenia profesjonalnej inspekcji domu

Inspekcja domu ma kluczowe znaczenie dla dokonania dobrej transakcji na rynku nieruchomości. Podczas inspekcji profesjonalista przyjrzy się dogłębnie domowej instalacji grzewczo-chłodzącej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Inspektor sprawdzi również, czy występują problemy z oknami, drzwiami, podłogą, elementami konstrukcyjnymi oraz fundamentem domu. Jeśli odkryją wcześniej niezauważone problemy, które będą wymagały poważnych napraw lub nawet małych, które wymagają prostych napraw, wpłynie to na ostateczne warunki i realną cenę zakupu. Chociaż większość potencjalnych defektów jest niewielka, problem z domowym systemem grzewczo-chłodzącym lub jego integralnością strukturalną może poważnie wpłynąć na jego cenę. Należy pamiętać, że dom podczas inspekcji nie jest oceniany na zasadzie „zdał lub nie”. Zamiast tego, inspekcja służy jako obiektywny opis jego stanu, wraz z wykazem tego, co może wymagać naprawy lub wymiany natychmiast lub w najbliższej przyszłości. Inspekcja daje kupującemu znacznie lepsze wyobrażenie o kosztach, które może ponieść w ciągu kilku lat po zakupie.

Ufaj, ale sprawdzaj

Istnieje również pośredni powód, dla którego przeprowadzenie profesjonalnej inspekcji kupowanego domu jest przydatne. Przygotowanie domu do inspekcji może wymagać od sprzedawcy dużo pracy, dlatego warto sprawdzić, jak sumienny jest obecny właściciel. Inspektor odkryje, czy właściciel stosował „skróty” lub tanie metody napraw w celu ukrycia istniejących problemów. Jeśli okaże się że tak właśnie jest, potraktuj to jako ostrzeżenie. Wartość inspekcji domowych znajduje odzwierciedlenie w przysłowiu „ufaj, ale weryfikuj”. Nawet jeśli sprzedawcy wydają się być poważnymi ludźmi, a dom wygląda jak w nienaruszonym stanie podczas inspekcji, nadal ważne jest uzyskanie profesjonalnej opinii i upewnienie się, że nie wchodzisz w koszmar poważnych remontów zaraz po zamknięciu transakcji.

Koszt profesjonalnej inspekcji domu

Koszt inspekcji domu zależy od kilku czynników, w tym wielkości i wieku domu oraz miejsca, w którym się znajduje. System ustalania cen może się również różnić, ponieważ większość inspektorów pobiera opłaty ryczałtowe. Tak czy owak, inspektor powinien poinformować klienta o całkowitym koszcie inspekcji z góry. Niektórzy inspektorzy pobierają też stawki godzinowe, dlatego należy pamiętać, że inspekcje trwają zwykle od dwóch do czterech godzin, w zależności od domu.

Ważne jest, aby jasno się komunikować i zadawać pytania, aby wiedzieć co dokładnie wliczone jest w usługę, za którą będziesz płacić. Ogólnie rzecz biorąc, bądź przygotowany na to, że inspekcja domu kosztuje co najmniej kilkaset dolarów. Nie jest to mały wydatek, ale rozważ zmianę scenariusza i zadaj sobie pytanie, jakie są potencjalne koszty niezamawiania inspekcji domowej. Dla większości nabywców solidna profesjonalna inspekcja domu warta jest swej ceny, ponieważ rozwiewa wątpliwości i zapewnia spokojny sen.

Zamawianie inspekcji nabywanego domu

Zwykle kupujący płaci za inspekcję, ale może to też być przedmiotem negocjacji. Zdarza się, że sprzedający godzi się na pokrycie kosztu inspekcji. W takim przypadku zwykle kupujący wykłada pieniądze płacąc za usługę z góry, a sprzedający zwraca mu ten koszt przy zamknięciu transakcji. W znalezieniu dobrego inspektora pomóc może doświadczony agent realnościowy. W razie wątpliwości, można sprawdzić polecaną osobę w Internecie na witrynie Amerykańskiego Towarzystwa Inspektorów Domowych (ASHI). Należy pamiętać, że większość inspektorów z przyjemnością pozwala kupującym uczestniczyć w inspekcji, dając im cenną okazję do zadawania pytań i poznawania domu, który zamierzają kupić.

Tom Dudzinski



broker zarządzający, sprzedaje nieruchomości od 1990 roku, własne biuro prowadzi od 2001 roku. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, autor licznych publikacji, autor cotygodniowego radiowego magazynu Posiadłość, członek Chicago Association of REALTORS®, Illinois Association of REALTORS® oraz National Association of REALTORS®.

fot.123RF