Gwarancja na dom – co warto wiedzieć

Czy kupując nieruchomość powinieneś wykupić gwarancję? Podejmując decyzję należy rozważyć kilka kwestii.

Co obejmuje gwarancja na dom?

Gwarancja na dom to zasadniczo umowa o świadczenie usług obejmująca naprawy i instalację sprzętu gospodarstwa domowego. Gwarancje zwykle obejmują np. instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne (HVAC), bojlery, instalacje wodne i elektryczne oraz urządzenia AGD.

Nie należy mylić gwarancji na dom z ubezpieczeniem instalacji i sprzętu AGD. Ubezpieczenie instalacji lub urządzenia polega na wypłaceniu ubezpieczonemu odszkodowania, jeśli produkt działa nieprawidłowo. Jako właściciel domu otrzymasz wypłatę z ubezpieczenia, która umożliwi zakupienie sprzętu zastępczego. W przypadku, gdy gwarancja na dom obejmuje instalację lub urządzenie AGD, które zepsuło się lub nie działa prawidłowo, właściciel domu kontaktuje się z firmą ubezpieczeniową, która z kolei kontaktuje się z wykonawcami, którzy w jej imieniu dokonują napraw. Przychodzą do twojego domu i sprawdzają instalację lub urządzenie.

Jeśli wykonawcy nie są w stanie dokonać naprawy, a instalacja lub sprzęt, aby działał prawidłowo, wymaga wymiany, wykonawca zadba o to na warunkach gwarancji na dom, a więc wymieni instalację lub urządzenie, jeśli wadliwe działanie wynika ze zużycia powstałego w normalnym trybie użytkowania. Jednak taka gwarancja nie obejmuje naprawy lub wymiany, którą wykonawcy uznają za związaną z działaniami właściciela domu, istniejącymi wcześniej warunkami lub niewłaściwym użytkowaniem. Przykładowo, jeśli instalacja HVAC przestanie działać, ponieważ dzieci zapchały otwory wentylacyjne zabawkami, gwarancja nie pokryje szkód. Jeśli uszkodzenie bojlera nastąpiło zanim właściciel kupił dom, wówczas gwarancja może go nie pokryć.

Właściciel domu pokrywa koszty gwarancji wynoszące od 500 do 600 dol. rocznie. Ponadto wykonawca pobiera opłatę za usługę, zwykle w wysokości około 100 dol. Niekiedy pośrednicy lub sprzedający dodają gwarancję na dom do kupowanej nieruchomości, ponieważ to sprzedający często odpowiada za wadliwe działanie lub uszkodzenie głównych instalacji krótko po sprzedaży. Na rynku istnieje kilka firm oferujących gwarancje na dom, na przykład Sears, American Home Shield®, Total Protect lub Home Warranty of America.

Czy to dobry pomysł?

Z punktu widzenia konsumenta gwarancja na dom może nie być konieczna, jeśli kupowana nieruchomość to nowa lub stosunkowo nowa konstrukcja. Wiele stanów wymaga 10-letniej gwarancji na konstrukcję domu. Domy modułowe często są objęte taką gwarancją. Tak więc, jeśli na przykład dach w twoim nowym domu nagle zacznie przeciekać, firma budowlana prawdopodobnie będzie musiała go naprawić lub wymienić.

W nowo wybudowanych domach najważniejsze instalacje, takie jak HVAC oraz sprzęt gospodarstwa domowego są prawdopodobnie objęte gwarancją. Warto sprawdzić gwarancje poszczególnych instalacji i urządzeń, ponieważ niektóre z nich mogą być na rok, inne na dłużej. Jeśli wszystkie poszczególne sprzęty i główne instalacje są już objęte gwarancją, zakup nowej byłby stratą pieniędzy. Jeśli jednak kupujesz starszy dom, gwarancja może mieć sens. Większość instalacji i dużych urządzeń w domu wymaga wymiany po osiągnięciu określonego wieku – od 15 do 30 lat. Dach należy wymieniać co 20-25 lat. Jeśli uważasz, że gwarancja pomogłaby pokryć koszty wymiany, może to być dobry pomysł.

Gwarancje mogą również zapewniać spokój początkującemu nabywcy nieruchomości, który martwi się kosztami utrzymania i naprawy domu. Po prostu pamiętaj o tym, czego gwarancje prawie nigdy nie obejmują, na przykład, cieknących kranów. Mogą również wystąpić problemy z jakością wykonawców. Niektórzy konsumenci narzekają, że firmy świadczące usługi gwarancyjne wysyłają wykonawców, którzy oferują słabej jakości naprawy i prace serwisowe, co może być frustrujące. Źle wykonane usługi mogą spowodować nieprawidłowe działanie instalacji lub urządzenia, konieczność jego wymiany lub zatrudnienia innego wykonawcy, który dokona naprawy pomimo posiadania gwarancji.

Przed wykupieniem gwarancji na dom warto przeczytać opinie na temat firm gwarancyjnych i ich wykonawców.

Gwarancje na dom to dobry pomysł dla nabywców starszych domów, zwłaszcza kupujących nieruchomość po raz pierwszy. Jednak w przypadku nabywców nowych nieruchomości mogą być one zbędne. Wiele stanów wymaga od firm budowlanych 10-letnich gwarancji na nowe konstrukcje, a nowe urządzenia mogą już mieć indywidualne gwarancje. Każdy nabywca powinien rozważyć zalety i wady zakupu gwarancji na dom.

Tom Dudzinski

broker zarządzający, sprzedaje nieruchomości od 1990 roku, własne biuro prowadzi od 2001 roku. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, autor licznych publikacji, autor cotygodniowego radiowego magazynu Posiadłość, członek Chicago Association of REALTORS®, Illinois Association of REALTORS® oraz National Association of REALTORS®.

fot.Pixabay.com