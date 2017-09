Etapy kupna domu

Zakup domu to ogromny krok, który po drodze wymaga podjęcia wielu ważnych decyzji. Tylko pozyskanie na czas niezbędnych informacji sprawi, że z zakupem tym będziesz czuł się dobrze przez wiele lat. Dowiedz się, czego można się spodziewać i jak wyglądają kolejno wszystkie etapy kupna. Poznaj również podstawowe kroki prowadzące do udanej transakcji.

Zastanów się, na co możesz sobie pozwolić

Ten etap różni się od zakwalifikowania na pożyczkę. To obliczenie, ile twojego budżetu będziesz mógł poświęcić na spłatę domu, a ile pieniędzy potrzebujesz na inne wydatki. Dla osoby ceniącej podróże, ważne będzie uwzględnienie tego w swoich wydatkach. Jeśli kochasz wędkowanie, pływanie łódką lub odnawianie klasycznych samochodów, w budżecie domowym musisz uwzględnić środki na preferowaną rozrywkę. Mając to na uwadze, zastanów się dwa razy, zanim kupisz dom, na który bank może ci pozwolić. Najszczęśliwszy będziesz w domu, który pozwala ci cieszyć się życiem, uwzględniając wszystkie twoje wydatki.

Zapoznaj się ze swoją historią kredytową

Dowiedz się, jaką masz punktację kredytową (ang. credit score) jeszcze przed spotkaniem z osobą od załatwiania pożyczki. Niższa punktacja kredytowa doprowadzi do wyższej stopy procentowej i może uniemożliwić ci zakwalifikowanie się na pożyczkę. Na poprawienie zdarzających się czasami błędów w raporcie, możesz potrzebować kilku miesięcy. Przeglądając swój raport kilka miesięcy przed zakupem domu, możesz zaoszczędzić sobie kilka tysięcy dolarów w spłatach pożyczki.

Wybierz profesjonalistów

Amerykański departament ds. mieszkalnictwa i rozwoju miejskiego (U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD) poleca potencjalnym nabywcom udział w szkoleniu na temat zakupu domu przed wzięciem pożyczki. Doskonałym źródłem informacji dla kupców jest też biuro ds. ochrony konsumenta (Consumer Financial Protection Bureau), które zostało stworzone w celu ochrony klientów przed oszustwami i dyktuje jasne, i zrozumiałe informacje dotyczące kredytu i transakcji na rynku nieruchomości.

Poświęć trochę czasu na rozmowę kwalifikacyjną z kilkoma specjalistami od pożyczek przed podpisaniem umowy. Wstępnej kwalifikacji na kredyt dokona bank lub firma pożyczkowa, jednak nie jesteś zobowiązany do korzystania z ich usług. Porozmawiaj z agentem o celu, do jakiego dążysz. Agenci są po to, abyś mógł konsultować z nimi każdy krok podczas procesu kupna domu. Warto również wcześniej rozpocząć poszukiwania adwokata. Pamiętaj, masz prawo do wyboru adwokata, który będzie reprezentował cię w czasie zamknięcia transakcji (closingu)

Wybór domu

Kiedy już będziesz wstępnie zakwalifikowany na pożyczkę, jesteś gotowy, aby rozpocząć poszukiwania nowego domu. Dla większości kupujących, którzy planują kupno domu używając standardowej 30- lub 15-letniej pożyczki o stałym oprocentowaniu, jest niewiele ograniczeń. Jeśli korzystasz z pożyczki FHA lub innego specjalnego finansowania, powinieneś wziąć pod uwagę domy, które kwalifikują do tych programów.

Podczas oglądania domów weź pod uwagę swój styl życia i plany na przyszłość. Jeśli planujesz przeprowadzkę w ciągu kilku lat, możesz wybrać standardowy dla danej okolicy, ekonomiczny do spłacania dom, który zawsze będzie dość łatwo sprzedać.

Negocjacje umowy

Zakup domu to emocjonalne przeżycie. Zaufaj ekspertowi i korzystaj z jego wskazówek. Agenci na co dzień pracują z kredytodawcami, sprzedawcami i innymi agentami nieruchomości i doradzą, jakich strategii użyć. Ich obiektywne porady pozwolą maksymalnie zadbać o twoje interesy w danej transakcji. Większość kontraktów ma liczne podpunkty, a negocjacje nie są kompletne, dopóki wszystkie niezgodności nie zostaną ustalone.

Inspekcja domu

Dokładna inspekcja domu przez certyfikowanego fachowca jest ważna przy każdym zakupie. Powinieneś wziąć w niej udział i zadawać pytania, a po otrzymaniu raportu porozmawiać z agentem, który doradzi, co dalej. Możesz poprosić sprzedawcę o dokonanie niezbędnych napraw, negocjować niższą cenę lub zaakceptować stan domu i kontynuować transakcje bez dokonywania jakichkolwiek napraw.

Closing

Ustawa o procedurach rozliczeń w zakresie nieruchomości (RESPA) wymaga, aby kredytodawcy wcześniej dostarczali kupcom oszacowanie wszystkich kosztów closingu. Zabrania również nielegalnych płatności wśród profesjonalistów i kredytodawców biorących udział w transakcji. Przed zamknięciem transakcji masz trzy dni na sprawdzenie i omówienie tego kosztorysu. W przypadku jakichkolwiek zmian cen, pożyczkodawca musi dostarczyć poprawione informacje o zamknięciu wykazujące rzeczywiste kwoty. Wszystkie dane finansowe muszą być udokumentowane na piśmie. Dzięki temu wiesz, ile funduszy musisz ze sobą przynieść, aby doprowadzić do pomyślnego closingu. Po podpisaniu wymaganych dokumentów i otrzymaniu kluczy do nowego domu – czas na relaks.

Pamiętaj, doświadczenie nie jest drogie, ono jest bezcenne. Dobry agent nieruchomości pomoże i doradzi na każdym etapie zakupu domu.

Mariusz Misiewicz



jest licencjonowanym agentem z Coldwell Banker Residential Brokerage w Chicago. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu oferuje klientom usługi na wysokim poziomie, na jakie zasługują. Od 2006 r. pracuje nie tylko z kupującymi i sprzedającymi, ale także z firmami REO. Zdobywca wielu nagród branżowych, m.in. ERA Top Producer Award, Coldwell Banker Outstanding Performance Award oraz International Sterling Society Award.

