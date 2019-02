Domy dla Baby Boomersów: mniejsze, ale lepsze 0 18 lutego 2019

Baby Boomersi szukają małych domów, aby mogli robić więcej

Ponieważ w ciągu ostatnich kilku lat w nagłówkach królowały złe wiadomości i niepokoje gospodarcze, historia starzejącej się populacji zeszła na dalszy plan. Może było tak dlatego, że dzisiejsze pokolenie wyżu demograficznego nie starzeje się w tradycyjny sposób. Baby Boomersi są obecnie największą starzejącą się grupą demograficzną w historii, która wyraźnie mówi o swoich oczekiwaniach. Trendem wśród tej grupy – częściowo z powodu ich potrzeb – są mniejsze, ale lepsze domy.

Mniejsze, lepsze domy to trend

Z uwagi na fakt, iż coraz więcej osób planuje przejście na emeryturę, plany te wyglądają inaczej niż kiedyś. Wiele osób planuje kontynuować pracę w niepełnym wymiarze godzin, aby uzupełnić swoje malejące dochody. Wielu z nich pracuje dłużej niż pierwotnie zakładali, aby zrekompensować straty w inwestycjach i oszczędnościach na czarną godzinę z powodu niedawnego spowolnienia gospodarczego.

Plany mieszkaniowe dla Baby Boomersów

Bez względu na okoliczności, ta rosnąca populacja nadal potrzebuje domów, a firmy budowlane patrzą w przyszłość i planują nowe dzielnice i domy, których będą poszukiwać osoby urodzone podczas wyżu demograficznego. Jakie są dane liczbowe dla wyżu demograficznego? Obecnie osoby starsze stanowią najszybciej rosnący segment populacji w kraju. Według amerykańskiego Biura ds. Ewidencji Ludności co piąta osoba, czyli osiemdziesiąt milionów Amerykanów, ma 62 lata lub więcej. Jak wynika z ostatniego artykułu Washington Post o rosnącym zapotrzebowaniu na domy dla osób starszych „oczekuje się, że do 2030 roku liczba ludności Stanów Zjednoczonych w wieku powyżej 65 lat wyniesie 73 miliony osób”. Co najmniej jedna trzecia tej grupy będzie miała nowe potrzeby mieszkaniowe. Nawet osoby, które planują zestarzeć się w swoich domach będą potrzebowały dostosowań, aby stało się to możliwe.

Dostosowania społecznościowe

Emeryci będą uważnie przyglądać się swoim obecnym społecznościom pod kątem takich dostosowań, jak większa liczba latarń ulicznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa; więcej oznakowań, które pozwalają osobom starszym czuć się pewnie podczas prowadzenia pojazdu lub korzystania z transportu publicznego; ławki, które zapewniają odpoczynek podczas oczekiwania; oraz dłuższe zielone światła, aby umożliwić im i wszystkim pieszym bezpieczne przejście przez ulice. Starzejące się pokolenie wyżu demograficznego preferuje również łatwy dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji i życia społecznego. Emeryci chcą również czuć się bezpiecznie, ale nie chcą być odizolowani. Domy znajdujące się w pobliżu rynku miasta lub łatwo zbywalnego obszaru „śródmieścia” będą bardzo pożądane.

Inne trendy: domy będą łączone, aby mogły w nich zamieszkać wielopokoleniowe rodziny, lub Baby Boomers zbuduje lub kupi dom, który ma dodatkową sypialnię, domek lub inny rodzaj nieruchomości, który zapewni im dochód z wynajmu.

Wewnątrz domu, Baby Boomersi szukają szerokich na cztery stopy korytarzy, głównej sypialni na parterze, w drzwiach klamek, a nie gałek, łatwo dostępnych przełączników światła, jednego wejścia do domu bez schodów. Ponieważ wielu Baby Boomersów decyduje się na „zestarzenie się w domu”, te udogodnienia zapewnią niezależność i stabilność osobom, które chcą pozostać w swoich domach, nawet jeśli mają ograniczenia fizyczne. Modyfikacje takie jak te w fizycznym środowisku miejskim oferują większą niezależność osobom starszym w ich codziennych czynnościach. Baby Boomersi będą również szukać chodników dla pieszych, ulepszonego projektu ulic i dostępności dla osób korzystających z chodzików, wózków inwalidzkich lub skuterów elektrycznych. W celach rekreacyjnych wymagany będzie również dostęp do szlaków pieszych.

Mniejsze i prostsze wnętrze

W ubiegłych latach oczekiwano, że Baby Boomersi, tak jak reszta populacji, będą pragnęli większych i bardziej luksusowych domów. Jednak obecnie firmy budowlane spotykają się z zainteresowaniem na mniejsze i prostsze domy nie tylko ze strony starszej części społeczeństwa, ale także od Milenialsów, którzy wchodzą na rynek nieruchomości.

Mniejsze, inteligentniejsze domy to trend

Według Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów (NAHB) domy są zmniejszane o 200-400 stóp kwadratowych, a pokoje często pełnią podwójną funkcję. Pralnia może być większa, aby zmieściło się w niej również małe biuro. Mniejszy „duży pokój” będzie służył jako kuchnia, salon i jadalnia. Pokój dzienny zniknął z planów większości firm budowlanych.

Tom Dudzinski



broker zarządzający, sprzedaje nieruchomości od 1990 roku, własne biuro prowadzi od 2001 roku. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, autor licznych publikacji, autor cotygodniowego radiowego magazynu Posiadłość, członek Chicago Association of REALTORS®, Illinois Association of REALTORS® oraz National Association of REALTORS®.

fot.pxhere.com