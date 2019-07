Dlaczego warto zatrudnić agenta 0 1 lipca 2019

Sprzedaż domu jest trudnym zadaniem. Chcesz mieć pewność, że twój dom zostanie sprzedany za jak najwyższą cenę. Może ci się wydawać, że zaoszczędzisz sprzedając dom samemu, jednak istnieje wiele powodów, dla których powinieneś skorzystać z pomocy agenta, aby zapewnić bezproblemowe i pomyślne zamknięcie transakcji. Oto siedem z nich:

1. Agent wie, jak nawigować cały proces

Sprzedaż nieruchomości jest trudnym przedsięwzięciem, pełnym przepisów i skomplikowanych kroków. Ty i twój agent powinniście rozpocząć od szczegółowej dyskusji, aby później ominąć potencjalne problemy. Twój agent powinien być świadomy, jakie masz priorytety, potrzeby i obawy, aby od początku do końca sterować procesem mając na uwadze twój interes. Agent pracuje dla ciebie i jest na bieżąco z najnowszymi regulacjami, aby pomóc ci osiągnąć twój cel.

2. Agent wie, jak przygotować dom na sprzedaż

Przed sprzedażą twój dom powinien być w jak najlepszym stanie albo cena powinna odzwierciedlać konieczność napraw. Być może będziesz musiał przeprowadzić inspekcję przed sprzedażą i prawdopodobnie będziesz musiał dokonać kilku napraw. Agent może doradzić, jak się przygotować, jakie naprawy należy wykonać i często może polecić dobrych wykonawców.

3.Agent wie, jak zareklamować dom

W dzisiejszych czasach, żeby przyciągnąć nabywcę, nie wystarczy wystawić szyldu przed domem i kilku zdjęć z telefonu na parę stron internetowych. Kupujący oczekują profesjonalnych zdjęć, rysunków i dokładnego opisu w internecie. Aby uzyskać jak największą ekspozycję, trzeba wiedzieć, kto jest najbardziej prawdopodobnym nabywcą i jak najlepiej bezpośrednio zachęcić tę grupę kupujących do odwiedzenia twojego domu. Agent zrobi to wszystko za ciebie, koordynując wysiłki z fotografami i osobami od marketingu, aby upewnić się, że reklama twojego domu jest najwyższej klasy.

4. Agent wie, jak przygotować dom do pokazów

Pierwsze wrażenie jest niezwykle ważne. Nie tylko do czasu pokazów powinny być wykonane wszystkie naprawy, ale jeśli nadal mieszkasz w domu wystawionym na sprzedaż, miejsce musi być zawsze utrzymane w czystości. Dom musi być zadbany, a myśląc o zachęceniu odwiedzających do zakupu, powinieneś wziąć pod uwagę wszystkie zapachy, zwierzęta, oświetlenie itp. Agent może doradzić ci pozbycie się pewnych mebli, które mogą zagracać dom i nadają mu przestarzały wygląd.

5. Agent wie, jak umawiać pokazy

Agent nie tylko zwiększy ilość pokazów, ale także wie, jak nimi zarządzać. Dzięki współpracy z innymi agentami oraz kupującymi wie, jak umawiać pokazy, by były one dla ciebie jak najbardziej dogodne. Jest to szczególnie ważne, jeśli nadal mieszkasz w domu.

6. Agent wie, jak negocjować

Przygotowanie i prezentacja domu jest tylko częścią procesu sprzedaży. W momencie, gdy otrzymasz ofertę, agent wie, jak zachować rozsądek i negocjować obiektywnie, koncentrując się nie tylko na cenie, ale także na innych ważnych podpunktach kontraktu. Celem jest nie tylko uzyskanie jak największej sumy pieniędzy dla sprzedawcy, ale także jak najlepszych warunków kredytu, inspekcji itp. Doświadczony agent obrotu nieruchomościami wiele razy odbywał negocjacje i może wyjaśnić, co podpisujesz i dlaczego.

7. Agent wie, jak doprowadzić do udanego closingu

Praca agenta nie kończy się na zaakceptowaniu oferty. Dobry agent dalej koordynuje inspekcję, może pomoc w negocjacji napraw lub kredytów po inspekcji, umówi ostatnią wizytę kupującego i przychodzi na closing, aby upewnić się, że wszystko zostało doprowadzone do pomyślnego końca.

Doświadczenie nie jest drogie, ono jest bezcenne. Przy sprzedaży domu ważne jest mieć pośrednika obrotu nieruchomościami, który zajmuje się tym na co dzień. Doświadczony agent może przewidzieć niektóre sytuacje i zapobiec potencjalnym problemom związanym ze sprzedażą domu lub mieszkania.

Mariusz Misiewicz



jest licencjonowanym agentem obrotu nieruchomościami z HomeSmart Connect w Chicago. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu oferuje usługi na wysokim poziomie, które należą się klientom. Od 2006 r. pracuje nie tylko z kupującymi i sprzedającymi, ale także z firmami REO. Zdobywca wielu nagród branżowych, m.in. ERA Top Producer Award, Coldwell Banker Outstanding Performance Award oraz International Sterling Society Award.

Mariusz „Mario” Misiewicz

HomeSmart Connect

tel. (773) 412-0517

e-mail: MisiewiczRealty@gmail.com

www.MisiewiczRealEstate.com

fot.Depositphotos.com