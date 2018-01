Dlaczego zimą warto sprzedać dom

Dla większości osób najlepszym sezonem sprzedaży nieruchomości jest wiosna. Wielu właścicieli domów uważa, że jest to najlepszy czas na wystawienie domu na sprzedaż, ponieważ o tej porze roku wzrasta popyt i zainteresowanie nabywców. Sprzedaż nieruchomości w miesiącach zimowych ma jednak swoje zalety. Oto pięć powodów, dla których warto sprzedać swój dom zimą.

1. Tylko poważni nabywcy chcą kupić dom w sezonie zimowym

O tej porze roku na rynku są tylko ci kupujący, którzy poważnie myślą o zakupie domu. Żaden przypadkowy ciekawski nie będzie niepokoił ciebie i twojej rodziny, ponieważ jest zajęty robieniem świątecznych zakupów albo poświątecznymi zwrotami w centrum handlowym lub w Internecie. Niektórzy kupujący rozpoczynają poszukiwania domu właśnie zimą i wczesną wiosną z nadzieją, że uda im się wejść na rynek. Chociaż każdy rok jest inny, to jednak zimą i wczesną wiosną zapasy nieruchomości są zazwyczaj ograniczone, co oznacza, że…

2. Konkurencja jest mniejsza

Podaż na rynku nieruchomości o tej porze roku zawsze spada. W tym roku w miejscowości Frederick w stanie Maryland zmalała liczba skonfiskowanych nieruchomości likwidowanych przez banki (w formie przejęć i krótkich sprzedaży, czyli short sales). Jednak dla nabywców, którzy szukają nieskonfiskowanych nieruchomości, wybór będzie ograniczony. Jeśli twój dom należy do tej kategorii, masz przewagę.

3. Proces może być szybszy

Mniejsza liczba sprzedaży nieruchomości w okresie zimowym może oznaczać krótszy czas oczekiwania na zamknięcie transakcji sprzedaży. Zimą tradycyjnie następuje spowolnienie na rynku sprzedaży nieruchomości, co jest korzystne dla sprzedającego.

4. Świetny czas na przeprowadzkę do większego domu

Jeśli chcesz przenieść się do większego i droższego domu, rozważ zrobienie tego właśnie teraz. Przewiduje się, że od teraz do 2020 roku ceny domów wzrosną o ponad 10 do 12 proc. Jeśli chcesz przeprowadzić się do droższego domu i zdecydujesz się zaczekać z ostateczną decyzją, będzie cię to kosztować więcej pieniędzy (zarówno w formie wkładu własnego, jak i raty kredytu hipotecznego). Zastanów się, czy nie warto już teraz zablokować wydatki na nieruchomość na kolejne 30 lat dzięki historycznie niskim oprocentowaniom. Nie ma gwarancji, że w nadchodzących latach stopy procentowe pozostaną na tym poziomie.

5. Nadszedł czas na zmianę

Pomyśl o powodzie, dla którego w ogóle zdecydowałeś się sprzedać nieruchomość i zdecyduj, czy warto czekać. Czy czekanie na nadzieję jest ważniejsze niż bycie z rodziną? Czy trzymanie się wcześniej ustalonego planu jest ważniejsze niż twoje zdrowie? Czy czekanie na każdy z góry ustalony powód jest ważniejsze od swobody życia takim życiem, jakiego pragniesz?

Prawdopodobnie już znasz odpowiedzi na pytania, które właśnie zadaliśmy. Możesz odzyskać kontrolę nad sytuacją wyceniając swoją nieruchomość odpowiednio dla lokalnego rynku i gwarantując tym samym jej sprzedaż. Tylko ty możesz zdecydować o tym, czy nadszedł wreszcie czas, aby wraz z rodziną rozpocząć nowy rozdział w waszym życiu.

Jeśli powody, dla których sprzedajesz dom są istotne, nie pozwól, aby powszechnie krążące mity i nieporozumienia uniemożliwiały ci osiągnięcie celów. Ludzie z powodzeniem kupują i sprzedają domy niezależnie od pory roku. Swoje długoterminowe cele możesz również zrealizować niezależnie od pory roku.

Tom Dudzinski

broker zarządzający, sprzedaje nieruchomości od 1990 roku, własne biuro prowadzi od 2001 roku. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, autor licznych publikacji, autor cotygodniowego radiowego magazynu Posiadłość, członek Chicago Association of REALTORS®, Illinois Association of REALTORS® oraz National Association of REALTORS®.

fot.123RF Stock Photos