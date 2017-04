Co warto wiedzieć o reklamie internetowej przy sprzedaży domu 0 by EM 8 April 2017

Internet to narzędzie pozwalające na prezentowanie nieruchomości szerokiemu gronu odbiorców przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i we wszystkich miejscach na świecie. Twój pośrednik potrzebuje od ciebie instrukcji dotyczących tego, jak ma wykorzystać to narzędzie, a ty powinieneś przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Ekspozycję w internecie osiąga się dzięki tzw. „syndykacji ofert sprzedaży” (ang. listing syndication), czyli gromadzenia i udostępniania informacji. Wybrana przez ciebie agencja nieruchomości przekazuje twoją ofertę sprzedaży wybranym serwisom internetowym, które następnie przekazują ją dalej innym serwisom. Oczywiście nikt nie robi tego z dobrego serca. Serwisy te próbują sprzedać reklamy agentom nieruchomości, a w niektórych przypadkach mogą pobierać od nich prowizje w zamian za pozyskanie kontaktów handlowych.

Bezpieczeństwo danych jest szczególnie ważne dla pośrednika, ponieważ zdaje on sobie sprawę, że publikacja tych informacji w sieci ma wpływ na twoją prywatność. Żaden agent, ani żaden z serwisów internetowych nie są w stanie zagwarantować, że każdy, kto klika na twoją ofertę jest potencjalnym nabywcą, bowiem opublikowane informacje będą dostępne dla wszystkich, także dla wścibskich sąsiadów, byłych małżonków, przyjaciół i krewnych, oszustów, sprzedawców chcących wcisnąć ci produkty i usługi oraz asesorów podatkowych. Im bardziej rozpowszechniona ekspozycja, tym większa możliwość, że jeden z takich internetowych odwiedzających zobaczy twoje ogłoszenie. Co więcej, pośrednik nie ma kontroli ani nad tymi serwisami, ani nad syndykacją treści pomiędzy nimi.

Nie ma gwarancji, że informacje takie jak zmiana ceny, poprawione błędy lub zmiana w wyposażeniu domu zostaną dokonane w każdej internetowej publikacji oferty. Co więcej, może być ona dostępna w internecie jeszcze długo po jej wygaśnięciu lub po sprzedaży nieruchomości. Pamiętaj, że każdy będzie mógł oglądać w internecie zdjęcia twojego domu, robić wirtualne wycieczki i filmy. Pomóż swojemu agentowi chronić twoją prywatność chowając lub zakrywając kosztowności i dane umożliwiające identyfikację przed zrobieniem zdjęć, wirtualnych wycieczek i filmów. Pamiętaj także, że kupujący będą przeszukiwać internet w oparciu o istniejącą cenę i podstawowe cechy nieruchomości, a także na podstawie kryteriów wyszukiwania strony internetowej. Dodatkowym ograniczeniem jest ekran komputera, który nie daje agentowi możliwości wykorzystania umiejętności handlowych wobec każdego potencjalnego nabywcy. Kupujący nie zobaczy i nie będzie w pełni świadomy innych czynników, takich jak otoczenie nieruchomości, czy możliwość przyszłej rozbudowy lub renowacji, które mogą sprawić, że twoja nieruchomość będzie bardziej atrakcyjna.

Potencjalny nabywca może podjąć decyzję o umówieniu się na oglądanie nieruchomości jedynie w oparciu o to, co widzi na ekranie oraz kryteriów wyszukiwania strony. Pośrednik może polecić ci serwisy internetowe, z których korzysta do syndykacji informacji dotyczących oferty sprzedaży nieruchomości. Rozważ je dokładnie. Ostatecznie informacje te należą do ciebie, a agent potrzebuje twojej pomocy, aby mógł wykorzystać to narzędzie internetowe z jak największą korzyścią dla ciebie, zapewniając ci jednocześnie ochronę prywatności.

Tom Dudzinski

broker zarządzający, sprzedaje nieruchomości od 1990 roku, własne biuro prowadzi od 2001 roku. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, autor licznych publikacji, autor cotygodniowego radiowego magazynu Posiadłość, członek Chicago Association of REALTORS®, Illinois Association of REALTORS® oraz National Association of REALTORS®.