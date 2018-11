Co musisz wiedzieć o sprzedaży domu z systemem alarmowym 0 by EM 26 listopada 2018

Sprzedaż domu może być bardzo kłopotliwa. Wymaga przemyślenia bardzo wielu kwestii: od znalezienia odpowiedniego agenta nieruchomości po przygotowanie domu do odwiedzin potencjalnych nabywców i zaprezentowania go z jak najlepszej strony.

Jedną z rzeczy, o których sprzedający często zapominają, jest wpływ systemu zabezpieczeń (alarmu) zarówno na cenę sprzedawanej nieruchomości, jak i na ewentualną wartość nowego domu. Zastanawiając się nad zmianą miejsca zamieszkania i opcjami systemu zabezpieczeń, weź pod uwagę następujące czynniki:

Wykorzystaj system jako atut

Niezależnie od tego, czy sam sprzedajesz własny dom, czy współpracujesz z agentem nieruchomości, pamiętaj o maksymalnym wykorzystaniu zalet i funkcji sprzedawanego domu. W ten sposób przyciągniesz kolejnego właściciela (i – miejmy nadzieję – otrzymasz wyższą cenę sprzedaży). Jeśli dom posiada wstępne okablowanie pod system bezpieczeństwa, nie zapomnij wymienić tej funkcji w ogłoszeniu o sprzedaży. Istniejące okablowanie może stanowić dużą zaletę dla potencjalnych nabywców, którzy chcą zainstalować własne systemy bezpieczeństwa przewodowego; nikt nie chce wiercić dodatkowych otworów ani rozkuwać ścian w swoim nowym idealnym domu.

Jeśli istniejący system jest obsługiwany za pośrednictwem Wi-Fi, ogromną wartością dla potencjalnych nabywców może być możliwość stworzenia własnego, spersonalizowanego inteligentnego domu połączonego z systemem bezpieczeństwa i automatyzacją. Koniecznie zaprezentuj funkcjonowanie systemu i podkreśl możliwości dostosowania i zdalnego dostępu.

Porozmawiaj z firmą ochroniarską

Jeśli obecnie zainstalowany system zabezpieczeń opiera się na monitoringu, skontaktuj się ze swoją firmą ochroniarską na wczesnym etapie przeprowadzki. Poproś o przeniesienie usług na nowego właściciela oraz o skonfigurowanie usługi w nowej nieruchomości. Być może zaskoczy cię fakt, że firmy ochroniarskie często oferują zniżki lub darmowe produkty związane z zabezpieczeniami w nowym domu, jeśli klient zdecyduje się na podpisanie rozsądnej umowy serwisowej. Przeprowadzka to zawsze świetna okazja, aby wynegocjować niższe stawki na monitoring lub aby powiązać tę usługę z innymi opcjami, takimi jak telewizja i Internet, ponieważ zdarza się, że lokalny usługodawca może oferować ochronę w domu i rozwiązania automatyki domowej.

Zabierz przenośne urządzenia ze sobą

Jeśli wyposażyłeś dom w inteligentne kamery podłączone do sieci Wi-Fi czy inteligentne oświetlenie, wiele z tych produktów możesz zabrać ze sobą podczas przeprowadzki. Zazwyczaj wystarczy odłączenie sprzętu (lub zdjęcie go z uchwytu ściennego) i znalezienie dogodnego miejsca w nowym domu. Być może będziesz musiał ponownie przejść przez proces konfiguracji urządzenia w aplikacji na smartfonie, a następnie dodać je do swojego inteligentnego centrum domowego, ale skonfigurowanie pełnego systemu zabezpieczeń w nowym domu nie powinno trwać dłużej niż kilka chwil.

Jeśli zabierasz ze sobą urządzenia, nie zapomnij wpisać nowej lokalizacji na koncie użytkownika. Wiele kamer i usług posiada funkcję wybierania numeru alarmowego jednym dotknięciem, a nie chciałbyś w nagłym wypadku wysyłać policji pod niewłaściwy adres.

Przeprowadzka jako możliwość udoskonalenia funkcji systemu

Jeśli jesteś fanem najnowszych gadżetów, przeprowadzka może być świetną okazją, aby zrezygnować z nieaktualnych (i drogich) usług zabezpieczeń i zastąpić je najnowszymi produktami i usługami oferowanymi przez lokalnego dostawcę usług internetowych. Rewolucja w dziedzinie inteligentnych domów spowodowała, że na rynku pojawiło się wiele nowych, atrakcyjnych produktów związanych z systemem zabezpieczeń, a wiele firm oferuje monitoring i system kamer za o wiele bardziej konkurencyjną cenę niż tradycyjne firmy ochroniarskie. Rozejrzyj się i znajdź spersonalizowane rozwiązanie, najbardziej dopasowane do potrzeb twojej rodziny i łatwe w użyciu.

Przeprowadzka to bardzo pracowity czas, ale wśród wielu innych zajęć z nią związanych nie zapomnij o przemyśleniu systemu zabezpieczeń. To prosty sposób na zwiększenie wartości dla potencjalnych nabywców i jednoczesne podniesienie poziomu bezpieczeństwa rodziny.

Tom Dudzinski



broker zarządzający, sprzedaje nieruchomości od 1990 roku, własne biuro prowadzi od 2001 roku. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, autor licznych publikacji, autor cotygodniowego radiowego magazynu Posiadłość, członek Chicago Association of REALTORS®, Illinois Association of REALTORS® oraz National Association of REALTORS®.

fot.Pixabay.com