9 sposobów na łatwiejszą przeprowadzkę 0 17 czerwca 2019

Przeprowadzka uznawana jest za jedno z najbardziej stresujących wydarzeń, z którymi trzeba się zmierzyć w życiu. Na szczęście jest kilka sprawdzonych wskazówek, dzięki którym proces ten można przejść względnie spokojnie i bez strat.

1. Pozbądź się zbędnych rzeczy

Polecam rozpocząć ten etap jak najwcześniej. Im więcej rzeczy usuniemy wcześniej, tym mniej ich będzie w czasie przeprowadzki. Gdy tylko zaczniesz myśleć o możliwości przeniesienia się, zacznij oczyszczać dom z niepotrzebnych gratów i rupieci. Ostatecznie będzie to ogromną oszczędnością czasu, gdy przyjdzie do pakowania. Poza tym pozbycie się rzeczy, których już nie używasz lub nie potrzebujesz, to wspaniałe uczucie. Przejdź z pokoju do pokoju z trzema workami: jeden na rzeczy przeznaczone do wyrzucenia, jeden na rzeczy do oddania na cele charytatywne i jeden na rzeczy do sprzedaży.

2. Nie czekaj z rezerwacją ciężarówki

Zarezerwuj ciężarówkę lub firmę przeprowadzkową dużo wcześniej, szczególnie jeśli przeprowadzasz się latem. Większość ludzi przeprowadza się w kilku ostatnich lub pierwszych dniach miesiąca. Nie czekaj do ostatniej chwili, aby zrobić rezerwację.

3. Zrób listę cennych przedmiotów

Przejdź pokój po pokoju i zrób listę wszystkich cennych przedmiotów, jakie posiadasz – od dywanów i mebli po biżuterię. Zapisz także wszelkie istotne informacje, jak numer modelu i oryginalną cenę. Ta lista może się przydać, jeśli coś cennego zginie lub zostanie uszkodzone podczas transportu i będziesz musiał zgłosić to do firmy ubezpieczeniowej.

4. Zgromadź zasoby do pakowania

Przed przeprowadzką należy zaopatrzyć się w kartony, taśmę klejącą, mazaki do oznaczania pudeł i folię bąbelkową lub gazety do zabezpieczania kryształów, szkła i porcelany. Możemy zacząć pakowanie od rzeczy, które nie będą nam potrzebne w dniu przeprowadzki – zawartość garażu czy piwnicy, książki, dekoracje świąteczne, zimowe ubrania, sprzęt sportowy, itp.

5. Spakuj torbę z niezbędnymi rzeczami

Są rzeczy, których będziesz potrzebował, zanim się rozpakujesz w nowym domu. Należą do nich: papier toaletowy, nożyczki, worki na śmieci, ręczniki papierowe itp. Nie chcesz przecież tracić czasu na rozpakowywanie każdego pudła w poszukiwaniu podstawowego sprzętu. Do takiego podstawowego zestawu przetrwania świetnie nadaje się plastikowa torebka, ponieważ będziesz w stanie rozpoznać ją w morzu kartonowych pudeł i nie będziesz potrzebować nożyczek, aby ją otworzyć. Powinieneś również spakować oddzielnie rzeczy, których używasz na co dzień, takie jak szczoteczka i pasta do zębów, szampon i mydło – na wypadek, gdyby ciężarówka nie dotarła do późnego wieczora.

6. Zmień adres przed przeprowadzką

Zmiana poczty na nowy adres trwa od siedmiu do dziesięciu dni roboczych, dlatego o zmianie adresu postaraj się powiadomić pocztę co najmniej dwa tygodnie przed przeprowadzką. Zmianę adresu możesz zgłosić osobiście w urzędzie pocztowym lub na stronie www.usps.com za pomocą karty kredytowej.

7. Wysprzątaj nowy dom, zanim się wprowadzisz

Jeśli uda ci się zdobyć klucze kilka dni wcześniej, wejdź do nowego domu i zadbaj o to, by twoje nowe miejsce zostało dobrze wysprzątane. W ten sposób, gdy wszystkie meble i pudełka zostaną już wniesione, będziesz miał o jedno zmartwienie mniej. Pozostanie ci tylko rozpakowanie i zadomowienie się.

8. Rób zdjęcia swojego miejsca

Jeśli wynajmujesz, zrób zdjęcia swojego nowego mieszkania (zarówno tego, z którego się wyprowadzasz, jak i tego, do którego się wprowadzasz). Pomoże to w zagwarantowaniu, że twój depozyt nie zostanie niesprawiedliwie obciążony za żadne szkody, których nie wyrządziłeś.

9. Wynagrodź swoją ciężką pracę

Co powiesz na kolację w uroczym lokalu w nowej okolicy, czy też zimne piwo lub szampana? Poświęć chwilę, aby uczcić swoją ciężką pracę, a także rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu.

Mariusz Misiewicz



jest licencjonowanym agentem obrotu nieruchomościami z HomeSmart Connect w Chicago. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu oferuje usługi na wysokim poziomie, które należą się klientom. Od 2006 r. pracuje nie tylko z kupującymi i sprzedającymi, ale także z firmami REO. Zdobywca wielu nagród branżowych, m.in. ERA Top Producer Award, Coldwell Banker Outstanding Performance Award oraz International Sterling Society Award.

Mariusz „Mario” Misiewicz

HomeSmart Connect

tel. (773) 412-0517

e-mail: MisiewiczRealty@gmail.com

www.MisiewiczRealEstate.com

fot.serezniy/123RF