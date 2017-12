8 sposobów na łatwiejszą przeprowadzkę

Przeprowadzka z jednego domu do drugiego może być bardzo stresująca. Na szczęście jest kilka sprawdzonych wskazówek, dzięki którym proces ten może odbyć się bez bólu.

1. Pozbądź się bałaganu

Gdy tylko zaczniesz myśleć o możliwości przeniesienia się, zacznij oczyszczać dom z niepotrzebnych rzeczy. Ostatecznie będzie to ogromną oszczędnością czasu, gdy przyjdzie do pakowania. Poza tym pozbycie się rzeczy, których już nie używasz lub nie potrzebujesz to wspaniałe uczucie. Przejdź z pokoju do pokoju z trzema workami: jeden na rzeczy przeznaczone do wyrzucenia, jeden na rzeczy do oddania na cele charytatywne i jeden na rzeczy do sprzedaży.

2. Nie czekaj do ostatniej chwili, aby zarezerwować ciężarówkę

Zarezerwuj ciężarówkę lub firmę przeprowadzkową dużo wcześniej, szczególnie jeśli przeprowadzasz się latem. Większość ludzi przeprowadza się w kilku ostatnich lub pierwszych dniach miesiąca. Nie czekaj do ostatniej chwili, aby zrobić rezerwację.

3. Zmień adres przed przeprowadzką

Zmiana poczty na nowy adres trwa od siedmiu do dziesięciu dni roboczych, dlatego o zmianie adresu postaraj się powiadomić pocztę co najmniej dwa tygodnie przed przeprowadzką. Możesz iść na pocztę i zgłosić zmianę adresu lub zrobić to na stronie www.usps.com

4. Zrób listę cennych przedmiotów

Przejdź pokój po pokoju i zrób listę wszystkich cennych przedmiotów, jakie posiadasz – od dywanów i mebli po biżuterię, a także zapisz wszelkie istotne informacje, jak numer modelu i oryginalna cena. Ta lista może się przydać, jeśli coś cennego zginie lub zostanie uszkodzone podczas transportu i będziesz musiał zgłosić to do firmy ubezpieczeniowej.

5. Spakuj torbę z niezbędnymi rzeczami

Są rzeczy, których będziesz potrzebował, zanim się rozpakujesz w nowym domu. Należą do nich: papier toaletowy, nożyczki, worki na śmieci i ręczniki papierowe. Nie chcesz przecież tracić czasu na rozpakowywanie każdego pudła w poszukiwaniu podstawowego sprzętu. Do takiego podstawowego zestawu przetrwania świetnie nadaje się plastikowa torebka, ponieważ będziesz w stanie ja rozpoznać w morzu brązowych pudełek i nie będziesz potrzebować nożyczek, aby ją otworzyć. Powinieneś również spakować oddzielnie rzeczy, których używasz na co dzień, takie jak szczoteczka i pasta do zębów, szampon i mydło – na wypadek, gdyby ciężarówka nie dotarła do późnego wieczora.

6. Wysprzątaj nowy dom, zanim się wprowadzisz

Jeśli uda ci się zdobyć klucze kilka dni wcześniej, wejdź do nowego domu i zadbaj o to, by twoje nowe miejsce zostało dobrze wysprzątane. W ten sposób, gdy wszystkie meble i pudełka zostaną już wniesione, będziesz miał o jedno zmartwienie mniej. Pozostanie ci tylko rozpakowanie i zadomowienie się.

7. Rób zdjęcia swojego miejsca

Jeśli wynajmujesz, zrób zdjęcia swojego nowego mieszkania (zarówno tego, z którego się wyprowadzasz, jak i tego, do którego się wprowadzasz). Pomoże to w zagwarantowaniu, że twój depozyt nie zostanie niesprawiedliwie obciążony za żadne szkody, których nie wyrządziłeś.

8. Wynagrodź swoją ciężką pracę

Co powiesz na kolację w uroczym lokalu w nowej okolicy, czy też zimne piwo lub szampana? Poświęć chwilę, aby uczcić swoją ciężką pracę, a także rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu.

Mariusz Misiewicz



jest licencjonowanym agentem z Coldwell Banker Residential Brokerage w Chicago. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu oferuje klientom usługi na wysokim poziomie, na jakie zasługują. Od 2006 r. pracuje nie tylko z kupującymi i sprzedającymi, ale także z firmami REO. Zdobywca wielu nagród branżowych, m.in. ERA Top Producer Award, Coldwell Banker Outstanding Performance Award oraz International Sterling Society Award.

Mariusz „Mario” Misiewicz Coldwell Banker Residential Brokerage tel. (773) 412-0517 e-mail: MisiewiczRealty@gmail.com www.MisiewiczRealEstate.com



fot.123RF Stock Photos