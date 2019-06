Jak przygotować się do sprzedaży domu latem 0 3 czerwca 2019

Lato przyjdzie, zanim zdążymy się obejrzeć. Jeżeli myślisz o sprzedaży domu o tej porze roku, warto zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

Lato jest bardzo dobrą porą, żeby sprzedać dom. Z punktu widzenia kupującego jest to oczywiste. Przyjemniej jest oglądać domy, gdy na zewnątrz jest ciepło, a dni są długie, niż gdy wiecznie pada deszcz lub śnieg i szybko zapada zmrok.

Jeżeli myślisz o sprzedaży domu latem, przygotuj się do tego wcześniej, aby uniknąć niepotrzebnych błędów.

1. Zadbaj o wygląd zewnętrzny domu

Stan budynku i wygląd zewnętrzny otoczenia ma ogromny wpływ na dalszy rozwój wypadków, ponieważ daje to kupującemu wyobrażenie, czego może spodziewać się w środku. Zaniedbany dom i jego otoczenie spowoduje, że dom prawdopodobnie sprzeda się za mniej niż powinien. Przygotowując dom do sprzedaży nie zapomnij:

• skoić trawę,

• podlewać ją regularnie, żeby nie wyschła,

• przyciąć krzaki i drzewa,

• podlewać kwiatów, żeby nie zwiędły,

• wypielić chwastów,

• pomalować, wymienić lub wyczyścić główne drzwi.

2. Zaakcentuj walory ogródka, patio, balkonu

Lato trwa u nas krótko i każdy chce maksymalnie je wykorzystać, spędzając jak najwięcej czasu na zewnątrz. Zachęć potencjalnych kupujących i zadbaj o patio, umebluj je i udekoruj tak, żeby każdy, kto je zobaczy, chciał tu spędzić lato.

3. Zrób inspekcję przed wystawieniem domu na rynek

Największą korzyścią takiej inspekcji jest to, że będziesz miał okazję naprawić niezbędne usterki, o których nawet nie wiedziałeś, zanim ilość rzeczy do naprawy lub wymiany przestraszy potencjalnego kupującego.

4. Zadbaj o niezbędne naprawy

Najszybciej odstraszysz kupujących, jeżeli nie zadbasz o wykonanie niektórych napraw. Są to: wymiana pękniętych szyb w oknach, łuszcząca się farba, zniszczony siding/cegła albo uszkodzony dach. Ważne jest, żeby kupujący nie skupił się od razu na tym, co z domem jest nie tak, ale żeby zauważył pozytywne strony, jakieposiada twój dom .

5. Utrzymuj odpowiednią temperaturę w domu

W domu podczas pokazów powinno być chłodno. Jeżeli twój dom nie posiada centralnej klimatyzacji, zastosuj alternatywne metody: zainstaluj chłodzenie w oknach, włącz wiatraki pod sufitem, zamknij żaluzje do czasu pokazu, zainwestuj w wiatraki podłogowe.

Jeżeli masz centralne ochładzanie, upewnij się że działa ono bez zarzutu. Najlepiej zamów fachowy serwis, co pomoże ci również w przyszłości, bo system będzie sprawdzony przez inspektora kupującego.

6. Schowaj rzeczy osobiste i wynieś niepotrzebne przedmioty

Zastosowanie się do tej wskazówki niesamowicie poprawi atrakcyjność twojego domu. Ściany czy lodówka obwieszone rodzinnymi zdjęciami niepotrzebnie odwrócą uwagę kupujących od twojego domu. Bez względu na porę roku najważniejszą rzeczą jest uporządkowanie domu. Wynieś wszystkie niepotrzebne meble i przedmioty, których nie używasz. Jeżeli kupujący będzie obijał się o meble lub miał trudności w poruszaniu się po domu, to stwierdzi, że jest on dla niego za mały. Jeżeli nie masz garażu, w którym możesz schować niepotrzebne rzeczy, warto wynająć przechowalnię. Wywieź wszystko, czego obecnie nie potrzebujesz, nawet zimowe rzeczy, żeby szafy nie pękały w szwach. Kupujący zwróci uwagę na przepełniony dom.

7. Udekoruj odpowiednio dom

Dom powinien odzwierciedlać aktualną porę roku. Latem pamiętaj o kwiatach w wazonie, doniczkach przy drzwiach lub na oknach. Jeżeli chodzi o dekorację samego domu, to czasem warto zatrudnić profesjonalnego dekoratora – dobry agent od nieruchomości doradzi ci, co najlepiej zrobić.

8. Zatrudnij dobrego agenta od sprzedaży nieruchomości

Zatrudnienie doświadczonego agenta jest najważniejsze. Pamiętaj, żeby przygotować się do rozmowy z agentem i uważnie słuchać, co ma on do zaoferowania. Często popełnianym błędem jest skupianie się na wysokości komisowego, a nie na jakości pracy wykonywanej przez agenta.

9. Wyceń dom odpowiednio – od początku

Najgorsze jest wystawienie domu na rynek za zawyżoną sumę. Nawet gdy później obniżysz cenę, to nie nadrobisz już straconego czasu i kupujących, którzy pominęli twój dom widząc, że cena jest nierealna. Doświadczony agent pomoże ci ustalić cenę i wyjaśni, skąd się ona wzięła. Zaufaj mu.

10. Bądź gotowy na pokazy

Regularnie sprzątaj dom, szczególnie kuchnię i łazienki, ściel łóżka, sprzątnij po dzieciach lub zwierzętach, wyrzucaj codziennie śmieci. Utrzymuj w domu komfortową temperaturę, zaświeć wszystkie światła i otwórz żaluzje.

Zastosowanie się do tych wskazówek zaoszczędzi ci niepotrzebnych frustracji i przyspieszy sprzedaż domu.

Mariusz Misiewicz



jest licencjonowanym agentem obrotu nieruchomościami z HomeSmart Connect w Chicago. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu oferuje usługi na wysokim poziomie, które należą się klientom. Od 2006 r. pracuje nie tylko z kupującymi i sprzedającymi, ale także z firmami REO. Zdobywca wielu nagród branżowych, m.in. ERA Top Producer Award, Coldwell Banker Outstanding Performance Award oraz International Sterling Society Award.

Mariusz „Mario” Misiewicz

HomeSmart Connect

tel. (773) 412-0517

e-mail: MisiewiczRealty@gmail.com

www.MisiewiczRealEstate.com

fot.Pexels.com