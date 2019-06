Prezydent Duda udaje się z wizytą do Stanów Zjednoczonych; w Białym Domu spotka się z Donaldem Trumpem 0 11 czerwca 2019

Prezydent Andrzej Duda udał się we wtorek po południu do USA, gdzie w środę rozpocznie kilkudniową wizytę. W Białym Domu będzie rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem m.in. o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce; planowane jest podpisanie porozumienia politycznego w tej sprawie.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski podkreślił na poniedziałkowej konferencji prasowej, że wizyta pary prezydenckiej będzie miała trzy komponenty: polityczny, energetyczny oraz dotyczący nowych technologii i współpracy gospodarczej. Podczas wizyty prezydentowi będzie towarzyszyć duża delegacja rządowa, w tym szefowie MSZ Jacek Czaputowicz i MON Mariusz Błaszczak. Minister obrony przebywa w Waszyngtonie już od poniedziałku.

Pierwszego dnia pobytu w USA, 12 czerwca, para prezydencka złoży oficjalną wizytę w Białym Domu, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem i jego małżonką Melanią Trump. Głównym tematem rozmowy będzie sprawa amerykańskiej obecności militarnej w Polsce. Prezydenci mają też poruszyć temat sytuacji na Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie.

Ceremonia powitania polskiej pary prezydenckiej przez prezydenta i pierwszą damę Stanów Zjednoczonych odbędzie się w środę w południe miejscowego czasu. Następnie w Gabinecie Owalnym odbędą się rozmowy par prezydenckich, po których do rozmów pod przewodnictwem Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa przystąpią obie delegacje. Po rozmowach obaj przywódcy spotkają się z mediami.

Po południu polska para prezydencka będzie uczestniczyć w przyjęciu wydanym w Białym Domu przez prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego małżonkę z okazji wizyty Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy.

Podczas konferencji prasowej prezydentów Dudy i Trumpa ma zostać ogłoszona decyzja obu przywódców co do umowy politycznej dotyczącej zwiększenia obecności wojskowej USA w Polsce.

Szef gabinetu prezydenta RP oświadczył w poniedziałek, że zakończone zostały “rozmowy między Polską i Stanami Zjednoczonymi na temat zwiększenia amerykańskiej obecności militarnej w Polsce”. Szczerski wskazał, że rozmowy były prowadzone głównie przez MON i Pentagon, przy współpracy ekspertów oraz przedstawicieli prezydentów obu krajów. Jak dodał, “te rozmowy uległy przyspieszeniu w wyniku woli politycznej obu prezydentów”.

Szczerski zaznaczył jednocześnie, że zakończenie rozmów nie oznacza zakończenia procesu decyzyjnego. “Mamy zakończone negocjacje prowadzone przez oba ministerstwa (obrony – PAP) przy współudziale ekspertów i przedstawicieli obu prezydentów. Natomiast teraz decyzja jest już (w rękach – PAP) naszych szefów, prezydentów obu państw, na temat tego, czy ten wynik negocjacji jest dla nich satysfakcjonujący” – powiedział prezydencki minister.

Jak dodał, porozumienie zawiera dwa elementy – ogólną deklarację polityczną, mówiącą o charakterze wzajemnych, sojuszniczych zobowiązań i gwarancji, “jakich sobie udzielamy w ramach systemu NATO-wskiego, w ramach wspólnej troski o bezpieczeństwo całego paktu, naszej części tego paktu, wschodniej flanki”. Druga część porozumienia – jak wskazał – jest bardzo szczegółowa i “zawiera komponenty tego, co pan prezydent w skrócie nazwał podczas ostatniej wizyty w USA Fortem Trump”.

“Wszystkie komponenty zwiększonej obecności wojskowej w tym porozumieniu są zawarte, ono zatem zawiera przepis na Fort Trump, zawiera składniki tej zwiększonej obecności” – mówił. Podkreślił, że “ta obecność będzie zwiększona zarówno jakościowo, jak i ilościowo”.

Przypomniał też, że Duda rozmawiał niedawno o efekcie rozmów polsko-amerykańskich w sprawie zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce z sekretarzem generalnym NATO. “Pan sekretarz Stoltenberg stwierdził, że każde zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce jest dla NATO korzystne” – zaznaczył Szczerski.

Po zakończeniu oficjalnej wizyty w Białym Domu następnego dnia – w czwartek 13 czerwca – rozpocznie się robocza wizyta pary prezydenckiej w USA. Pierwszym jej punktem będzie spotkanie w Houston z burmistrzem miasta Sylvestrem Turnerem. Wieczorem para prezydencka spotka się z Polonią, a prezydent wręczy odznaczenia osobom zasłużonym w działalności na rzecz Polonii.

Z kolei w piątek w Andrzej Duda spotka się w Houston z szefami amerykańskich firm energetycznych, a także z ministrem energii USA Rickiem Perry’m. Planowana jest wspólna konferencja prasowa polityków.

“Jeśli chodzi o energetykę, przewidujemy zarówno rozmowy biznesowe podczas tej wizyty, dotyczące rozwoju współpracy w sektorze gazu, ale także toczą się rozmowy na temat rozszerzenia pakietu współpracy energetycznej między Polską a USA na inne dziedziny energetyki. Jest możliwe, że te rozmowy będą konkludować w formie dokumentów podczas tej wizyty” – mówił szef gabinetu prezydenta.

Po południu prezydent odwiedzi centrum onkologiczne Uniwersytetu Teksas – MD Anderson Cancer Center w Houston – gdzie zaplanowana jest ceremonia podpisania memorandum o współpracy między tym ośrodkiem a Ministerstwem Zdrowia. Para prezydencka spotka się też z pracownikami MD Anderson Cancer Center, w tym lekarzami polskiego pochodzenia.

Prezydentowi będzie tutaj towarzyszył minister zdrowia Łukasz Szumowski, który – jak zapowiedział szef gabinetu prezydenta – podpisze umowę o współpracy w zakresie nowych technologii w leczeniu raka ze specjalistami ze Stanów Zjednoczonych.

W sobotę prezydent będzie miał okazję obserwować test dronów zorganizowany we współpracy NIAS-NASA-ILOT (największy polsko-amerykański projekt testowania bezzałogowych statków powietrznych). Następnie w Muzeum Sztuki w Reno prezydent otworzy Polski Tydzień Biznesu i Innowacji w Nevadzie.

W niedzielę para prezydencka będzie już w Kalifornii, gdzie w San Jose spotka się z przedstawicielami Polonii; spotkanie będzie połączone z ceremonią wręczenia odznaczeń.

W poniedziałek w San Francisco prezydent spotka się z wysokimi przedstawicielami korporacji z Doliny Krzemowej. Jak mówił Szczerski, będą to rozmowy “z gigantami Doliny Krzemowej, którzy inwestują w Polsce”. “Prezydent bardzo wyraźnie podkreślił, że chce się spotkać z tymi, którzy są już obecni i chcą rozwijać swoją obecność inwestycyjną w Polsce” – podkreślał Szczerski.

Wieczorem w Menlo Park prezydent otworzy Polsko-Amerykańskiego Forum Nowych Technologii.

Para prezydencka odwiedzi też siedzibę firmy Google, gdzie spotka się z prezes YouTube Susan Wojcicki oraz starszym wiceprezesem Google ds. relacji międzynarodowych Kentem Walkerem. Prezydenta spotka się też z polskimi inżynierami pracującymi dla Google.(PAP)

fot.PAWEL SUPERNAK/EPA-EFE/Shutterstock