Para Prezydencka złożyła dzieciom życzenia z okazji Dnia Dziecka 0 by EM 1 czerwca 2018

Prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą podczas festynu „Rodzina z energią” w Białej Podlaskiej (Lubelskie) złożyli życzenia dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom z okazji przypadającego w piątek Międzynarodowego Dnia Dziecka.

„Dzieci są naszym największym skarbem, są przedłużeniem nas samych, naszym spełnieniem i co najważniejsze są naszą nadzieję na przyszłość” – mówiła Agata Kornhauser-Duda.

W trakcie swojego wystąpienia pierwsza dama złożyła życzenia wszystkim polskim dzieciom, zarówno mieszkającym w kraju jak i „rozsianym po całym świecie”. „Życzę wam drogie dzieci, byście były szczęśliwe, cieszyły się dobrym zdrowiem, byście czuły się zawsze bezpieczne i kochane, a w trudnych chwilach, gdy nurtują was różnego rodzaju pytania, byście zawsze mogły liczyć na wsparcie dorosłych” – powiedziała.

„Pamiętajcie, że dorośli potrafią też cenić waszą samodzielność” – dodała.

Pierwsza dama życzyła także dzieciom, aby każdego dnia odkrywały piękno i dobro otacząjącego świata, a szkoła była dla nich nie tylko miejscem zdobywania wiedzy i poszerzania horyzontów, ale też rozwijania pasji i talentów, nawiązywania bliskich relacji. Agata Kornhauser-Duda życzyła też spełniania nawet najskrytszych i najbardziej ambitnych marzeń. „Wierzcie mi, że gdy tylko będziecie mieć odwagę i wytrwałość w ich realizacji, możecie osiągnąć wszystko” – powiedziała.

Jak zaznaczyła, to jej pierwsza wizyta w Białej Podlaskiej, a do przyjazdu skłoniły ją zaproszenia wykonane przez dzieci i młodzież, jakie otrzymała ubiegłym roku. O wizytę pierwszej damy zabiegało tutejsze stowarzyszenie „Biała Pozytywka”. „Mojego męża nie trzeba było długo namawiać, żeby tym razem to on mi towarzyszył w tej wizycie” – zaznaczyła Agata Kornhauser-Duda.

Prezydent Andrzej Duda również złożył życzenia wszystkim dzieciom z okazji ich święta i podkreślił, że dzieci są dla nas „tym, co najpiękniejsze”. „Staramy się zapewnić im wszystko, co tylko możliwe, żeby mogły dobrze się rozwijać, żeby, krótko mówiąc, mogły być szczęśliwe. Życzę państwu, żebyście zawsze patrzyli w przyszłość z uśmiechem i zawsze byli w stanie zapewnić waszym dzieciom wszystko to, co uważacie za potrzebne im” – powiedział.

„Dzieciom życzę, żeby były szczęśliwe, a w najbliższym czasie życzę dobrych, udanych wakacji, a przede wszystkim pięknych ocen na świadectwach szkolnych, zanim te wakacje nastąpią” – mówił prezydent.

Para Prezydencka podczas festynu wręczyła nagrody pięciu dziewczynkom – laureatkom konkursu plastycznego „Za co kocham Polskę”, zorganizowanego w Białej Podlaskiej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Prezydent podziękował za zorganizowanie takiego konkursu i przypomniał swoją wizytę w Białej Podlaskiej 2,5 roku temu, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, kiedy – jak mówił – wziął udział we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych.

„Dzisiaj spotykamy się w Dniu Dziecka i ja chciałem ogromnie podziękować przede wszystkim rodzicom i wychowawcom za to właśnie niezwykle patriotyczne wychowanie, o które tak dbacie tutaj w Białej Podlaskiej” – powiedział.

„Ogromnie dziękuję za to, że pamiętacie o tym, co ważne dla Polski, o tym co w związku z tym ważne dla nas wszystkich” – dodał.

Specjalnie dla Pary Prezydenckiej Zespół Pieśni i Tańca „Podlasiacy” zaśpiewał na scenie ludową piosenkę „W moim ogródeczku”. Dzieciom, które tańczą i śpiewają w zespole, Para Prezydencka wręczyła upominki – małe pluszowe misie. Maskotki dostały też dzieci, które uczestniczyły w festynie przed sceną.

Potem Para Prezydencka odwiedzała ustawione na terenie w Parku Radziwiłłowskiego namioty, w których animatorzy przygotowali dla dzieci różne zabawy i gry.

Na zakończenie wizyty prezydent Andrzej Duda złożył wiązanki kwiatów przed pomnikiem Marii i Lecha Kaczyńskich w Białej Podlaskiej.

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Parku Radziwiłłowskim, zainaugurował w Białej Podlaskiej Dni Miasta, podczas których zaplanowano wiele koncertów, konkursów, pokazów i prezentacji lokalnych zespołów artystycznych m.in. tanecznych, wokalnych, teatralnych.

Międzynarodowy Dzień Dziecka w Polsce obchodzony jest od 1952 r. Jego inicjatorem była organizacja The International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Nie we wszystkich krajach święto jest obchodzone tego samego dnia; ONZ obchodzi swój Dzień Dziecka 20 listopada – w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka (1959 r.) oraz Konwencji o Prawach Dziecka (1989 r.).