Państwo Islamskie wzywa do ataków na USA, Europę, Australię i Rosję 12 June 2017

Państwo Islamskie (IS) wzywa swych zwolenników do organizowania zamachów w USA, Europie, Australii i Rosji – podaje w poniedziałek Reuters, cytując nagraną wypowiedź rzecznika IS; wiarygodność tego nagrania nie jest jeszcze potwierdzona.

IS wzywa też do przeprowadzenia ataków w Iraku, Syrii, Iranie i na Filipinach podczas świętego miesiąca muzułmanów ramadanu, który rozpoczął się pod koniec maja, a dobiegnie końca około 25 czerwca.

Wiadomość została zamieszczona w sieci przy użyciu szyfrującej aplikacji Telegram. Nagrał ją najprawdopodobniej rzecznik IS Abu al-Hasan al-Muhadżer.

“O wy, lwy Mosulu, Rakki i Tall Afar, niech Bóg pobłogosławi waszą czystą broń i promienne twarze i walkę z tymi, którzy odrzucają (prawdę) i z apostatami” – głosi nagranie. “Odrzucający” to pogardliwy termin, jakim sunnici określają szyitów.

“Do braci w wierze w Europie, Ameryce, Rosji, Australii i wszędzie. Bracia w waszych krajach postąpili słusznie, więc potraktujcie ich jak wzór (do naśladowania) i róbcie to, co oni robili” – mówi rzecznik IS, który pogratulował też sprawcom zamachów na parlament Iranu oraz mauzoleum ajatollaha Chomeiniego w Teheranie.

Al-Muhadżer dodaje, że Iran jest teraz “słabszy nić pajęcza sieć”, i wzywa do organizowania kolejnych ataków w tym kraju. (PAP)