27. Finał WOŚP: zebrano ponad 92 mln zł 0 14 stycznia 2019

Ponad 92 mln zł zebrano podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w niedzielę. Pieniądze będą przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

92 143 798 PLN zł – taka kwotę zebrano podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zakończył się po północy w poniedziałek – poinformowała WOŚP w komunikacie przekazanym PAP.

W komunikacie podkreślono, że Finał „już teraz przeszedł do historii!”, ale „radość podsumowań przerwała jednak tragiczna wiadomość o ataku na Prezydenta Gdańska — Pawła Adamowicza”.

W komunikacie przypomniano, że Jurek Owsiak odniósł się do tej sytuacji między innymi podczas konferencji prasowej. Powiedział, że była to „wiadomość szokująca, wręcz nieprawdopodobna”. Przypomniał, że podczas festiwalu Przystanek Woodstock 3 lata temu „kiedy terrorysta wjechał tirem w spacerujących na promenadzie w Nicei (…) wtedy zatrzymaliśmy cały Festiwal”.

„Byliśmy – mówił dalej szef WOŚP – jedynymi ludźmi na świecie, którzy na rozkręconym do maksymalnych granic radości Festiwalu, pokazali rzecz niezwykłą: 120 tysięcy ludzi uniosło kartki nad swoimi głowami w kolorze czerwonym, białym i niebieskim i odegraliśmy także hymn Francji. Na ten krótki moment zatrzymaliśmy Festiwal i na krótko dzisiaj zatrzymaliśmy Finał. Życie pisze różne scenariusze i taki napisało dzisiaj. Nie wahamy się aby zmienić nastrój, aby o tym mówić czy sprzeciwić się temu. — zaapelował w czasie konferencji prasowej Jurek Owsiak.”

Natomiast w czasie wejścia na antenę TTV, Owsiak zaapelował: „Nie można walczyć przemocą. Weźcie to sobie do serca, zwłaszcza w takim dniu! Robimy kupę dobra”. Szef WOŚP podkreślił: „Miliard złotych przed chwilą pękł. Bądźmy Polakami, którzy się kochają, którzy nie mają w sobie agresji. Nie dzielmy się. Nie idźcie w tamtą stronę. Nie idźcie w stronę ludzi, którzy mają w sobie focha. Jest jedna Polska. Idźcie tam, gdzie są pozytywne emocje. Nie dzielmy się, niech nas nikt nigdy nie podzieli! Jesteśmy z Panem [P. Abramowiczem], niech się Pan trzyma!”

Organizatorzy 27. Finału poinformowali, że choć dobiegł on już końca, to wiele aukcji będzie jeszcze trwać do końca stycznia. „Wśród najpopularniejszych są m.in. uroczysta kolacja przygotowana dla 30-stu osób przez Mateusza Gesslera, aktualnie jej cena to 28 800 złotych. Za nieco ponad 15 000 złotych wciąż można powalczyć o lot szybowcem z Robertem Biedroniem. Aukcja, która cieszy się największym zainteresowaniem to dzień z Donaldem Tuskiem, aktualnie jego cena to ponad 100 000 złotych” – przekazali. (PAP)

fot.Jakub Kaczmarczyk/EPA/REX/Shutterstock