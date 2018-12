Wszystko o ubezpieczeniu GAP

Co to jest GAP?

Nazwa GAP pochodzi od słów “Guaranteed Auto Protection“, czyli dosłownie “Gwarantowana Ochrona Samochodu”. Samochód zaczyna on tracić na wartości w momencie wyjechania nim za bramę dealera. W rzeczywistości większość samochodów traci w ciągu pierwszego roku od 20 do 40 procent a następnie od 10 do 20 procent swojej wartości. Standardowe polisy ubezpieczeniowe samochodu obejmują zamortyzowaną wartość samochodu – innymi słowy, standardowa polisa płaci aktualną rynkową wartość pojazdu w momencie zgłoszenia roszczenia. W przypadku finansowania zakupu nowego samochodu i wpłaceniu niewielkiej pierwszej wpłaty, we wczesnych latach posiadania pojazdu kwota pożyczki w banku może przekroczyć wartość rynkową samego pojazdu. W razie wypadku, w którym doszło do poważnego uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia samochodu, ubezpieczenie GAP obejmuje różnicę między obecną, rynkową wartością pojazdu (czyli tą, którą standardowe ubezpieczenie nam wypłaci), a kwotą, którą faktycznie jesteś winien bankowi.

Kiedy ubezpieczenie GAP jest przydatne?

Dobrym pomysłem jest zakup ubezpieczenia GAP, zwłaszcza przy kupnie nowego samochodu w następujących przypadkach:

1. Pierwsza wpłata wyniosła mniej niż 20 procent.

2. Pożyczka finansowana jest na 60 miesięcy lub dłużej.

3. Samochód jest w leasingu (dzierżawiony).

4. Samochód szybko traci na wartości.

5. Do pożyczki dodana jest pozostała, niespłacona część krydytu z poprzedniego samochodu, a więc mamy ujemne saldo na samochodzie oddawanym na wymianę.

6. Samochód będzie jeździł więcej mil niż przeciętnie.

Czego ubezpieczenie GAP nie pokrywa?

1. Płatności rat za samochód w przypadku trudności finansowych, utraty pracy, inwalidztwa lub śmierci.

2. Kosztów naprawy samochodu.

3. Salda pożyczki, jeśli twój samochód zostanie zabrany przez bank.

4. Wynajmu samochodu, kiedy twój samochód jest naprawiany.

5. Utraty wartości twojego samochodu po wypadku.

6. Zaliczki na nowy samochód.

7. Ujemnego salda na samochodzie, który został oddany na wymianę.

8. Sumy powyżej zastrzeżonej wysokości dopłaty. Często ubezpieczenie GAP ma swój limit, powyżej którego dopłata jest niewypłacana.

Gdzie można kupić ubezpieczenie GAP i ile kosztuje?

Ubezpieczenie takie zwykle jest proponowane przez sprzedawcę, czyli dealera samochodowego, ale można je kupić również w firmie ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia takie sprzedawane są również przez firmy sprzedające ubezpieczenia na naprawy samochodu, czyli tzw. “przedłużone gwarancje”. Ubezpieczenia GAP może ci zaoferować większość ubezpieczycieli samochodów, którzy zwykle sprzedają je taniej niż dealerzy. Polisy takie u dealera zwykle kosztują jednorazowo od 500 do 1000 dol., a w firmach ubezpieczeniowych od 50 do 200 dol. rocznie.

Proszę też pamiętać, że dealer przy sprzedaży takiego ubezpieczenia ma prawo do naliczenia swojej marży, której wysokość oczywiście może podlegać negocjacji.

Dlaczego ubezpieczenie GAP od dealera jest czasami lepsze?

Firmy ubezpieczeniowe konkurują agresywnie z dealerami samochodowymi, aby sprzedawać swoje polisy. Warto wziąć pod uwagę istotne różnice między tymi polisami, które często niwelują wyższy koszt dealerowskiego ubezpieczenia:

1. Konieczność zapłacenia swojej części tzw. deductible, czyli udziału własnego w ewentualnej szkodzie. Ubezpieczenie GAP dealera nie posiada takiej klauzuli.

2. Wpływ wypłaty z tytułu GAP na wysokość stawki ubezpieczeniowej. Im więcej roszczeń związanych z ubezpieczeniem samochodu, tym bardziej ubezpieczyciel podnosi swoje stawki. Roszczenia z tytułu polis GAP od dealera nie wpływają na składki ubezpieczeniowe samochodu.

3. Ryzyko anulowania. Firma ubezpieczeniowa może anulować ubezpieczenie, jeśli konsumenci zgłaszają zbyt dużą liczbę roszczeń. W przypadku roszczeń dotyczących polis GAP od dealera nie ma to znaczenia.

4. Swoboda zmiany firmy ubezpieczeniowej. Jeśli konsumenci kupują GAP od dealera, mogą zmieniać ubezpieczycieli samochodowych bez obaw o utratę GAP. Ale jeśli konsumenci chcą zachować ubezpieczenie GAP kupione w swojej firmie ubezpieczeniowej, muszą korzystać z polis tego ubezpieczyciela przez cały okres spłacania pojazdu. W większości stanów GAP jest dostępny tylko wtedy, gdy zaciągasz pożyczkę na kupno nowego pojazdu. Nie dotyczy to samochodów używanych. U dealera zwykle nie ma to znaczenia.

5. Ujemne saldo na poprzednim samochodzie. Jeżeli dealer dorzuci kwotę, którą klient wciąż jest winien do pożyczki na nowy pojazd, to wiele ubezpieczeń GAP z firm ubezpieczeniowych tej kwoty nie pokrywa. Ubezpieczenie GAP od dealera pokrywa całą różnicę.

6. Wyższe limity. Sprawdź limity ubezpieczenia GAP w swojej firmie ubezpieczeniowej w stosunku do limitów dealera.

7. Samochód zastępczy. Jeśli istnieje ryzyko, że konsument będzie musiał otrzymać ubezpieczenie GAP od ubezpieczyciela, firma ubezpieczeniowa jest bardziej skłonna do naprawienia pojazdu, niż do jego zezłomowania.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

