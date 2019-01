Super-samochody, czyli poczuj moc

Lista modeli samochodów osobowych, które odchodzą do lamusa, jest coraz dłuższa. Dodge Dart i Chrysler 200 znikają. Ford kończy produkcję modeli Fusion, Taurus, Fiesta i Lincoln Continental, a w zeszłym miesiącu General Motors ogłosiła plany przerwania produkcji Buicka LaCrosse, Chevroleta Impali, Cruise’a i Volta. Detroit powoli przestaje produkować sedany i jedyne, które pozostają na rynku, to nisza samochodów stylizowanych na „retro”, napędzane testosteronem reinkarnacje samochodów typu „muscle”, czyli wprowadzonych w latach 60. i 70. ubiegłego wieku samochodów z wielkimi silnikami i mocą wystarczającą do palenia opon na asfalcie. Korzystając więc z okresu świątecznego, poczujmy się jeszcze raz chłopcami marzącymi o wspaniałych mechanicznych mustangach. Przyjrzyjmy się co mamy do wyboru w kategorii „samochody muskularne”.

2019 CADILLAC CTS-V

Silnik – supercharger 6.2 litra V-8, moc 640 KM, przyspieszenie 0-60 mil/godz 3,7 sek., prędkość maksymalna 200 mil/godz., cena podstawowego modelu: 86 995 dol.

W 2004 roku pierwszy CTS-V zaszokował świat. Sedan Cadillaca z sercem Corvetty Z06 nie do pomyślenia, zakrawał na oszustwo. Teraz, już w trzecim pokoleniu, ten świetnie zrobiony krążownik szos subtelnością przypomina… mordercę z siekierą.

2019 CHEVROLET CAMARO ZL1

Silnik – supercharger 6.2 litra V-8, moc 650 KM, przyspieszenie 0-60 mil/godz 3,5 sek., 1/4 mili – 11,4 sek., prędkość maksymalna 155 mil/godz., cena podstawowego modelu: 62 495 dol.

Uważasz, że 455-konny 6,2-litrowy V-8 w Chevrolecie Camaro SS jest zbyt nudny lub ma za mało mocy? Chevrolet nie powie ci, żebyś przebadał swoją głowę. Zamiast tego proponuje ci supercharger do tego samego V-8 i zwiększa moc do 650 koni mechanicznych, a następnie instaluje to wraz z szeregiem innych ulepszeń zawieszenia i stylizacji, aby stworzyć ZL1.

2019 CHEVROLET CORVETTE ZR1

Silnik – supercharger 6.2 litra V-8, Moc 755 KM, przyspieszenie 0-60 mil/godz 2,85 sek., prędkość maksymalna 212 mil/godz., Cena podstawowego modelu: 120 900 dol.

Powrót ZR1 był czymś, czego nie planowano dla C7. Jest to wynik niesamowitych osiągnięć w konstrukcji silnika. Ten tajny projekt znany pod nazwą BAS, czyli Big A Supercharger, pozwala konkurować z czymkolwiek na świecie, za ułamek budżetu potrzebnego na konstrukcję super-samochodu.

2019 DODGE CHARGER SRT HELLCAT

Silnik – supercharger 6.2 litra V-8, moc 707 KM, przyspieszenie 0-60 mil/godz 3,6 sek., prędkość maksymalna 200 mil/godz., cena podstawowego modelu: 65 345 dol.

Charger Hellcat otrzymuje nową kratkę z podwójnymi wlotami. Specjalne czujniki służą do monitorowania przyspieszenia podczas startu i modyfikują moment obrotowy silnika, aby szybko odzyskać pełną przyczepność. Do tego pakiet wnętrza Alcantara i dostępne 20-calowe koła Brass Monkey.

2019 FORD MUSTANG SHELBY GT350 Bullitt

Silnik – Coyote 5.2 litra V-8, moc 480 KM, przyspieszenie 4,2 sek., prędkość maksymalna 163 mil/godz, Cena: 47 590 dol.

Minęło 50 lat, odkąd Steve McQueen ścigał Dodge’a Chargera pełnego wrednych przestępców przez pół San Francisco swoim Fordem Mustangiem. A prawie dwie dekady minęły od czasu, gdy tradycyjna edycja Bullitt stała się początkiem linii Mustanga. Odtąd recepta pozostała w dużej mierze taka sama: lepsze prowadzenie, dostępny kolor ciemnozielony i powściągliwa, lecz agresywna estetyka.

2019 FORD MUSTANG GT500

Silnik – supercharger 5.7 litra V-8, moc 710 KM, przyspieszenie – nie podano, prędkość maksymalna 190 mil/godz, cena: nie podano.

Ford pracuje nad nowym Shelby GT500! W styczniu producent potwierdził, że ta słynna nazwa powinna wrócić do najpotężniejszego Mustanga, potwora o mocy 700 koni mechanicznych. Oficjalne informacje dotyczące nadchodzącego GT500 są skąpe, ale parę szczegółów jest już znanych. Ford twierdzi, że Shelby GT500 pojawi się w przyszłym roku, debiutując w styczniu na Detroit Auto Show. Oznacza to, że najprawdopodobniej podzieli on scenę w Detroit z innym od dawna oczekiwanym powrotem – Fordem Bronco, rocznik 2020.

GT500 jest odpowiedzią Forda na 650-konnego Chevroleta Camaro ZL1 i 707-konnego Dodge’a Challengera Hellcat, więc wszyscy przewidują, że dostanie potężny V8. Wydaje się, że twin-turbo V8 jest możliwym rozwiązaniem. Sądząc po zdjęciu z komory silnika zamieszczonym na oficjalnym Instagramie Forda, wygląda to bardziej na supercharger z nadrukowanym na górze gigantycznym wężem. Jeśli chodzi o moc, Ford potwierdził, że będzie to samochód z silnikiem o mocy powyżej 700 koni mechanicznych.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

babinicz@autowusa.com

Tel: 773-796-7015,

autowusa.com

facebook.com/AutowUsa

twitter.com/autowusa

Na zdjęciu: 2019 Cadillac CTS-V fot.mat prasowe Cadillac