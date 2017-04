Sprzedajemy samochód

Prędzej czy później, samochód który kupiliśmy, będziemy musieli sprzedać. Sprzedanie starego samochodu to zadanie czasami równie trudne, jak kupienie nowego. Warto wiedzieć, w jaki sposób możemy sobie to zadanie ułatwić.

Gdzie sprzedać stary samochód?

Chcąc sprzedać stary samochód powinniśmy rozpatrzyć następujące możliwości:

1. Oddać go sprzedawcy na wymianę (ang. trade-in)

Ta forma, niewątpliwie najwygodniejsza, polega na tym, że w momencie, kiedy kupujemy kolejny samochód, oddajemy sprzedawcy stare auto, którego wartość po negocjacji zostaje odjęta od ceny naszego nowego nabytku. Nawet jeżeli nasz stary samochód nie został jeszcze spłacony, zawsze jest możliwe oddanie go przy kupnie nowego. Oczywiście, jeżeli po transakcji pozostaje jakiekolwiek saldo ujemne, jest ono dodawane do ceny nowego samochodu. Podstawową wadą tego systemu jest fakt, że cena, jaką możemy uzyskać za tak sprzedany samochód, jest niestety niższa niż rynkowa, a często nawet niższa od tzw. “ceny hurtowej” samochodu (ang. wholesale price).

2. Sprzedać znajomemu

Niestety, jest to najgorsza forma pozbycia się samochodu. Zwykle kończy się nieporozumieniem, a bywa, że i zakończeniem znajomości, w przypadku problemów mechanicznych pojazdu. Powinniśmy unikać takich sytuacji.

3. Sprzedać w Internecie

Jest to najpopularniejsza obecnie forma sprzedaży. Najpopularniejszymi stronami internetowymi, na których możesz sprzedać swój samochód, są: Craigslist, eBay Motors, Truecars, Autotrader i Cars. Wszystkie te strony wymagają, abyśmy zrobili kilka lub kilkanaście zdjęć naszego samochodu, najlepiej ze wszystkich stron, pod maską, w bagażniku i we wnętrzu.

4. Wykupić ogłoszenie w gazecie (np. w „Dzienniku Związkowym”) lub innej lokalnej gazecie, najlepiej podmiejskiej, do której często zaglądają ewentualni nabywcy poszukujący samochodu używanego na przedmieściach. Przygotowując ogłoszenie do gazety, starajmy się umieścić w nim wyłącznie najistotniejsze informacje, takie jak: marka, model, rok produkcji, rodzaj nadwozia, stan ogólny, dodatkowe opcje, przebieg (jeśli nie jest zbyt wysoki), cenę, numer telefonu i porę dnia, w jakiej można do nas zadzwonić.

Ustalenie wartości samochodu

Mimo rozlicznych źródeł informacji stanowiących podstawę ustalenia wartości samochodu, jego ostateczna cena może się znacznie różnić od wyceny katalogowej. Uzależniona jest ona od stanu technicznego samochodu oraz od jego przebiegu. Przed sprzedażą powinniśmy ustalić ją bardzo dokładnie, najlepiej opierając się na publikowanych w internecie cennikach.

Jednym z najpopularniejszych jest Kelly Blue Book (kbb.com).

W cennikach podawane jest zwykle kilka cen i to podzielonych na 3 lub 4 grupy uzależnione od stanu samochodu. Dla nas najważniejsze są dwie: średnia cena hurtowa (ang. Average Trade-In Price lub Wholesale Price) i średnia cena samochodu z rąk prywatnych (ang. Average Private Party Price). Różnica pomiędzy tymi dwiema cenami to nasz ewentualny zysk, jaki możemy osiągnąć sprzedając samochód na własną rękę. Równocześnie podane są poprawki, jakie powinniśmy uwzględnić w samochodzie z większym milażem.

Przygotowanie samochodu do sprzedaży

Najważniejszym punktem w przygotowaniu samochodu do sprzedażny jest jego dokładne umycie i wyczyszczenie. Samochód należy dokładnie posprzątać w środku, wyczyścić bagażnik, a następnie umyć komorę silnikową. Ostatnią czynnością powinno być dokładne umycie samochodu z zewnątrz i nawoskowanie karoserii. Przy okazji powinniśmy naprawić wszystkie drobiazgi, takie jak odpadające listwy, niedokręcone tablice rejestracyjne itp.

Jeśli chodzi o większe naprawy, to raczej powinniśmy z nich zrezygnować. Bardzo rzadko wartość samochodu używanego wzrasta o sumę wydaną na naprawę. Zwykle wygodniej jest być uczciwym i szczerze uprzedzić nabywcę o problemach mechanicznych samochodu. Na zakończenie starajmy się upewnić, czy silnik pracuje w miarę cicho i równo, a wszystkie kontrolki są zgaszone.

Formalności związane ze sprzedażą samochodu

Jedyną przyjętą formą zapłaty jest gotówka i w żadnym wypadku nie powinniśmy akceptować czeku lub przesyłki pieniężnej. Podkreślam ten fakt bardzo mocno, by nie paść ofiarą oszustwa. Do zawarcia umowy wystarcza na ogół podpisanie przez sprzedającego tytułu własności samochodu (ang. Certificate of Title of a Car) i umieszczeniu na nim daty sprzedaży. Podpisany akt własności fotografujemy wraz z dokumentem tożsamości nabywcy. W niektórych stanach wymagane jest sporządzenie odpowiedniej umowy kupna-sprzedaży. Również wtedy, kiedy nie jest to wymagane, staramy się sporządzić taką umowę, w której podany jest stan licznika, data sprzedaży i określenie, że samochód sprzedajemy “as is” – co oznacza, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne usterki. Pamiętajmy, że niepodanie stanu licznika przy sprzedaży samochodu, może spowodować unieważnienie umowy. Na zakończenie zdejmujemy tablice rejestracyjne samochodu, chyba że przepisy stanowe wymagają inaczej (w niektórych stanach tablice zostają z samochodem).

Sprzedaż samochodu, który nie jest jeszcze spłacony

Jeżeli samochód nie jest spłacony, formalności związane ze sprzedażą załatwiamy razem z nabywcą w banku, który udzielił nam pożyczki. Sprawdzamy wtedy, jaka suma pozostała do zapłaty jednorazowo. Pamiętajmy, że nie ma możliwości “przejęcia” przez nabywcę naszej pożyczki. W praktyce cała pożyczka, jeżeli nabywca jest nią zainteresowany, musi być załatwiana na nowo na jego nazwisko. W zdecydowanej większości przypadków, nie wolno nam bez zgody banku sprzedawać samochodu niespłaconego.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: “Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

