Sensacyjne aresztowanie Carlosa Ghosna

Jak donosi agencja Bloomberg i potwierdzają inne agencje, człowiek-ikona przemysłu motoryzacyjnego, który wyciągnął Nissana z przepaści kilka lat temu po fuzji z Renault, a ostatnio z Mitsubishi uczynił jednym z największych konglomeratów przemysłowych świata – został aresztowany w Japonii pod zarzutem malwersacji.

Carlos Ghosn jest z pochodzenia Libańczykiem, który wychował się w Brazylii a następnie przeniósł do Francji. Po ukończeniu studiów zrobił karierę w słynnej firmie produkującej opony – Michelin. Przez ludzi biznesu uważany jest za geniusza organizacyjnego. Otrzymał m.in. przydomki “Mr Fix-It” i “Cost-Killer”. Otrzymując kierownicze stanowisko w Michelinie w Brazylii w ciągu dwóch lat, organizując międzynarodowy team specjalistów, przywrócił jej rentowność mimo szalejącej inflacji.

W 1989 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie przejął kontrolę nad firmą Uniroyal, łącząc ją z Michelinem. W 1996 roku został zatrudniony jako wicedyrektor upadającej firmy Renault. W ciągu niecałych dwóch lat postawił ją na nogi. W dwa lata później firma Renault zdołała zakupić 36.6 proc. akcji upadającej japońskiej firmy Nissan. Ghosn, pod ryzykiem utraty stanowiska, obiecał wyciągnąć ją z kłopotów i przywrócić rentowność. Został czwartym w historii dyrektorem wielkiego konglomeratu, a bezkompromisowość jego działania wywołała szok kulturowy w Japonii. Jego sukcesy spowodowały, że największe firmy samochodowe próbowały go ściągnąć do siebie. Działalność Ghosna na polu produkcji samochodów z napędem elektrycznym zaważyła bardzo mocno na ich dalszym rozwoju. W 2010 roku konglomerat Nissan-Renault przejął rosyjską firmę Avto-Vaz a w 2016 japońską firmę Mitsubishi. Obecnie Renault-Nissan-Avto-Vaz-Mitsubishi jest trzecim konglomeratem pod względem ilości produkowanych samochodów na świecie, po Volkswagenie i Toyocie.

Nissan Motor Co. zapowiedział, że usunie Carlosa Ghosna ze stanowiska prezesa po tym, jak został on aresztowany w Tokio za łamanie prawa finansowego, co natychmiast rzuciło cień na ten największy globalny sojusz w branży motoryzacyjnej.

„Carlos Ghosn został zatrzymany w poniedziałek w Tokio w związku z podejrzeniem o naruszenie japońskich przepisów finansowych” – powiedział dyrektor generalny Nissana Hiroto Saikawa. Carlos Ghosn i dyrektor Greg Kelly byli sprawdzani w Nissanie przez kilka miesięcy, a zarząd planuje spotkanie w czwartek, aby usunąć ich obu ze stanowisk.

Zarówno Ghosn, jak i Kelly powinni zgłaszać wynagrodzenia do regulatorów rynku papierów wartościowych w Tokio. Raporty te były niższe od rzeczywistej kwoty, stwierdził Nissan, dodając, że zrobione to zostało w celu umniejszenia rzeczywistych dochodów Ghosna. Jeśli chodzi o Ghosna, „odkryto wiele innych poważnych wykroczeń – takich jak wykorzystywanie majątku firmy – a także potwierdzono głębokie zaangażowanie Grega Kelly’ego” – stwierdził producent w swoim oświadczeniu.

Carlos Ghosn jest podejrzewany o zaniżanie swoich dochodów o pięć miliardów jenów (44 miliony dolarów) w ciągu pięciu lat – podała agencja Kyodo. Sensacja tego typu może grozić zwolnieniem jednego z najpotężniejszych postaci branży motoryzacyjnej. „Inwestorzy muszą być pewni, a Ghosn jest kluczowym czynnikiem współpracy” – stwierdził Jose M. Asumendi, analityk z JP Morgan w swojej analizie. Współpraca z Nissanem „ma decydujące znaczenie dla realizacji strategii Renault”. Wiadomość o aresztowaniu Ghosna zatrzęsła europejską giełdą, a akcje Renault spadły w Paryżu o 15 procent, podczas gdy globalne kwity depozytowe Nissana spadły o ponad 11 procent.

Kryzys w Nissanie ma miejsce w trakcie tektonicznych zmian w krajobrazie przemysłu motoryzacyjnego. Transformacja w kierunku samochodów elektrycznych i samochodów samo-prowadzących się zmusiła tradycyjnych producentów samochodów do inwestowania miliardów, podczas gdy nowi konkurenci, tacy jak Uber Technologies Inc. i Tesla Inc., wkraczają na ich teren.

Ghosn byłby drugą ważną postacią z branży motoryzacyjnej, która nieoczekiwanie opuściła teren, zanim przejdzie on technologiczną transformację. Sergio Marchionne, który wyprowadził Fiata znad krawędzi i skonstruował jego fuzję z Chryslerem, zmarł w lipcu, pozostawiając 54-letniego byłego szefa Jeepa, Mike’a Manleya na czele korporacji. Dlatego też ewentualne odejście Ghosna zdarza się w szczególnie złym czasie. Nissan zapowiedział, że przekazuje wszystkie informacje japońskim prokuratorom i w pełni współpracuje z ich dochodzeniem. Ghosn dobrowolnie rozmawia z prokuratorami. Przedstawiciel prokuratury w Tokio powiedział, że nie komentuje poszczególnych spraw, a rzecznik Renault również odmówił komentarza.

Zgodnie z japońskim prawem, prokuratorzy muszą złożyć oficjalne oskarżenia, zanim sprawa zostanie wniesiona do sądu. A więc aresztowanie Ghosna nie oznacza, że zostanie on uznany za winnego.

Carlos Ghosn należy od lat do najlepiej zarabiających dyrektorów w Japonii i Francji, a jego zarobki są regularnie krytykowane. Ghosn otrzymuje liczne wypłaty za pełnienie wielu funkcji jako przewodniczący sojuszu Renault-Nissan-Mitsubishi, prezes Renault oraz szef Nissana i Mitsubishi. W Nissanie zapłacono mu około 1,1 miliarda jenów (10 milionów dolarów) za 2016 rok i około 6,5 miliona dolarów w ostatnim roku podatkowym. Zarobił on także około 8,5 mln dolarów w Renault i około 2 mln dolarów w Mitsubishi.

W tym momencie przyszłość i kariera Carlosa Ghosna stanęły pod wielkim znakiem zapytania.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

Na zdjęciu: Carlos Ghosn

fot.GIAN EHRENZELLER/EPA-EFE/REX/Shutterstock