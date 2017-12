Samochód zimą

Zima to pora roku, która niestety utrudnia nam korzystanie z samochodu. Jednak niedogodności, jakie wynikają z niskich temperatur i opadów śniegów, można nieco zneutralizować, odpowiednio się do tego przygotowując.

Zacznijmy od początku, czyli od przygotowania samochodu do zimy. To przygotowanie powinno być zgodne z zaleceniami fabrycznymi.

Przegląd techniczny powinien obejmować następujące pozycje:

1. Wymiana płynu w chłodnicy (ang. antifreeze). Pamiętajmy, że w zdecydowanej większości samochodów płyny w chłodnicy powinny być wymieniane nie rzadziej niż raz na pięć lat.

2. Wymiana olejów i filtrów olejowych – nie tylko w silniku, ale również w dyferencjale i skrzyni biegów. W samochodach z napędem na cztery koła trzeba też zadbać o olej w przekładni i pozostałych dyferencjałach.

3. Wymiana świec. Większość samochodów wymaga wymiany świec zapłonowych co 100 tys. mil.

4. Sprawdzenie ogrzewania – zwłaszcza w starszym samochodzie. Słabe ogrzewanie to znak, że mamy zatkaną chłodnicę, nagrzewnicę lub wadliwy termostat.

5. Sprawdzenie dmuchawy i nadmuchu na przednią szybę oraz systemu ogrzewania tylnej szyby.

6. Sprawdzenie systemu ochładzania. Pamiętajmy, że tak potrzebne w zimie odmrażanie czy usuwanie zaparowania przedniej szyby jest uzależnione od prawidłowego działania klimatyzacji, która osusza wnętrze samochodu.

7. Sprawdzenie stanu akumulatora. Do tego celu powinno się użyć odpowiedniego przyrządu z możliwością obciążenia akumulatora, tak aby prawidłowo określić jego pojemność.

8. Sprawdzenie stanu świateł.

9. Sprawdzenie stanu opon i głębokości bieżnika. Jeżeli wiemy, że będziemy często jeździć w warunkach zimowych, powinniśmy rozważyć ewentualną wymianę opon na zimowe.

Dodatkowo, we własnym zakresie, powinniśmy jeszcze wykonać kilka czynności kosmetycznych:

1. Posmarować uszczelki wszystkich drzwi i bagażnika silikonem (do kupienia w spreju), aby zapobiec ich przymarzaniu.

2. Uzupełnić płyn w spryskiwaczu i upewnić się, że ma odpowiednie stężenie na zimę.

3. Wymienić na nowe pióra wycieraczek.

4. W starszych samochodach można nasmarować zamki w drzwiach olejem (ale absolutnie nie WD40 lub podobnym odmrażaczem).

5. Umyć samochód i w razie potrzeby nałożyć ochronną warstwę polimerowego wosku.

6. Wyczyścić dokładnie szyby samochodu od środka. Jest to ważne, ponieważ na brudnych szybach łatwiej osadza się para.

7. Wysuszyć samochód w środku, aby uniemożliwić zaparowanie szyb od środka.

Powinniśmy wyposażyć samochód w następujące dodatki:

1. Kable do tzw. „jumpa”.

2. Miotełkę do zgarnięcia śniegu z samochodu i drapaczkę lodu.

3. Zimowe, gumowe wycieraczki, które nie pozwalają na gromadzenie się wilgoci i wody w samochodzie.

4. Odmrażacz do szyb.

5. Łopatkę do odgarnięcia śniegu.

6. Jeżeli mieszkamy poza miastem lub jeździmy w dalsze trasy, powinniśmy przygotować zestaw ratunkowy, w którym powinny być: latarka, koc, coś do jedzenia, woda i apteczka.

Jak jeździć samochodem w warunkach zimowych

1. Nie jest prawdą, że samochód z napędem na cztery koła jest bezpieczniejszy w czasie zimowej jazdy niż samochód z napędem na dwa koła. Jest to popularne i niebezpieczne przekonanie. Samochód z napędem na cztery koła jest wygodniejszy przy wyjeżdżaniu z zaspy, czy błota, ale w praktyce nie daje kierowcy żadnej przewagi w czasie jazdy po ośnieżonej i oblodzonej drodze.

2. Ostrożnie zwalniaj i przyśpieszaj. Jeżeli możesz, staraj się nie zatrzymywać, tylko omijać przeszkodę.

3. Jeżeli podjeżdżasz pod górę – nie zatrzymuj się.

4. Nie rozpędzaj się podjeżdżając pod górę.

5. Upewnij się, że masz właściwe obuwie. Nie ma nic gorszego niż konieczność wyjścia z samochodu w razie awarii w… szpilkach.

6. Uważaj na mostach i wiaduktach. Pamiętaj, że właśnie w tych miejscach najszybciej tworzy się lód i najłatwiej o wypadek.

7. Utrzymuj podwójny dystans. Droga hamowania na śniegu i lodzie jest znacznie dłuższa.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

fot.123RF Stock Photos