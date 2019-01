Rotacja opon w samochodzie 0 14 stycznia 2019

Dzisiejsze opony stały się tak bezproblemowe, że wielu kierowców ignoruje je całkowicie, pomijając krytyczne inspekcje i procedury konserwacji, dopóki nie pojawi się problem. Wśród często pomijanych kroków jest rotacja kół, czyli w rzeczywistości opon.

Co to jest rotacja kół?

Rotacja kół polega na zmianie koła z jednej pozycji w samochodzie na drugą. Oczywiście jej celem jest zmiana położenia opony na kole. Najbardziej typowym przykładem jest wymiana opon przednich z tylnymi. Często w tej procedurze opony zmieniają również i strony. Na przykład, opony z lewej strony przekładane są na prawą, jednocześnie zmieniając położenie z przodu do tyłu lub odwrotnie. Istnieją jednak liczne wzorce rotacji. Powinno się postępować zgodnie ze schematem podanym w instrukcji obsługi. Zazwyczaj rotacja opon jest wykonywana co 5 do 10 tys. mil, choć są wyjątki. Ponownie, instrukcja obsługi będzie zawierała wskazówki, jak to należy zrobić w twoim samochodzie.

Dlaczego wykonywać rotację?

Rotacja opon jest podejmowana w celu zapewnienia równomiernego zużycia opon. Pomaga przedłużyć żywotność opon i zaoszczędzić pieniądze. Zużycie opon jest ważne dla zachowania równomierności w obciążaniu systemu napędowego. Przykładowo – opony w samochodzie z napędem na przednią oś będą miały bardziej zużyty bieżnik z przodu niż z tyłu. W sytuacji awaryjnej może to utrudnić kontrolę nad pojazdem, zwłaszcza gdy droga jest mokra. Wiele samochodów, nawet bez problemów z zawieszeniem może wykazywać nietypowe ślady zużycia opon, zwiększające hałas w czasie jazdy. Można tego uniknąć poprzez odpowiednio wykonaną rotację. Jeszcze jednym argumentem za regularną rotacją kół może być fakt, że producent opon może wymagać rotacji, aby jego gwarancja nie straciła ważności.

Samochody z napędem na przednie koła

Samochody z napędem na przednie koła zużywają opony przednie szybciej niż opony tylne, ponieważ przednie opony przenoszą moc na drogę i jednocześnie sterują pojazdem. Aby prawidłowo wykonać rotację w takim samochodzie, należy przednie koła przenieść do tyłu, a tylne do przodu. Jednakże, przesuwając tylne opony do przodu, powinny one być umieszczone po przeciwnych stronach samochodu, czyli należy przełożyć tylną prawą oponę na lewą przednią, a tylną lewą na prawą przednią. Należy zwracać uwagę, aby koła napędowe miały ten sam bieżnik i ten sam stopień zużycia.

Napęd na tylne koła

Napęd na tylne koła zapewnia bardziej zrównoważone zużycie, ponieważ tylne opony dostarczają mocy na nawierzchnię, podczas gdy przednie opony sterują samochodem. Nawet przy takim podziale pracy różne funkcje, z przodu i z tyłu, wytwarzają różne wzory zużycia, które sprawiają, że rotacja kół, chociaż rzadziej, ale jest wskazana. Wykonując rotację w pojeździe z napędem na tylne koła, należy pamiętać, aby zrobić to w sposób przeciwny do tego, jak w samochodzie z napędem na przednie koła. Tylne koła powinny być przesunięte do przodu, ale pozostają po tej samej stronie. Przednie koła/opony powinny być przełożone do tyłu, ale na drugą stronę, a więc przesuwamy przednią lewą oponę do tyłu po prawej, a przednią prawą oponę do tyłu po lewej stronie. Należy zwracać uwagę aby koła napędowe miały ten sam bieżnik i ten sam stopień zużycia.

Napęd na wszystkie koła

W przypadku samochodów z napędem na wszystkie koła, czyli AWD lub 4WD, rotacja opon jest konieczna, aby zachować równomierne zużycie bieżnika. W wielu z tych pojazdów znaczące różnice w głębokości bieżnika mogą powodować niepotrzebne obciążenie układu przeniesienia napędu. Przykładowo, w przypadku pojazdów z napędem na wszystkie koła, Subaru zaleca, aby maksymalna zmiana głębokości bieżnika była utrzymywana na poziomie około 2/32 cala. Ponieważ większość pojazdów z napędem na wszystkie koła w istocie napędza zwykle przednie koła, rotacja opon w tych pojazdach powinna odbywać się często, ponieważ przednie opony mogą się zużywać szybciej niż tylne. Wykonując rotację w pojeździe z napędem na wszystkie koła lub z napędem na cztery koła powinno się postępować tak samo, jak w przypadku pojazdu z napędem na tylne koła. W samochodzie z napędem na cztery koła lub AWD trzeba zwracać uwagę, aby były równomiernie zużyte bieżniki we wszystkich czterech oponach, ponieważ nawet jedno koło z oponą o innym zużyciu bieżnika wprowadza niepotrzebnie dodatkowe obciążenie na cały układ napędowy.

Dodatkowe uwagi

1. Zwróć uwagę, aby po wykonaniu rotacji system monitorowania ciśnienia powietrza w kołach (TPMS) działał prawidłowo. W wielu samochodach wymaga to dodatkowego programowania tego systemu.

2. Sprawdź, czy nie należy wykonać ponownego ustawienia zbieżności kół w samochodzie lub naprawy systemu zawieszenia.

3. Sprawdź, czy masz prawidłowe, zgodne z instrukcją ciśnienie powietrza w kołach.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

