Rivian – nowy samochód z okolic Chicago 0 24 czerwca 2019

W dawnej fabryce należącej kiedyś do Mitsubishi, położonej w Normal, koło Chicago, trochę bez rozgłosu powstaje nowa marka samochodów – Rivian. Firma założona została w 2009 roku przez 26-letniego absolwenta MIT Roberta “RJ” Scaringe’a i postawiła sobie za cel budowę autonomicznych samochodów o napędzie elektrycznym.

Od 2011 roku firma postanowiła się skoncentrować na technologii związanej z autonomicznymi samochodami elektrycznymi. Prawdziwy rozwój rozpoczął się w roku 2015, kiedy fabryka otrzymała większe fundusze od kilku inwestorów i otworzyła ośrodki badawcze w Michigan i Kalifornii. Dzięki swoim sukcesom w udoskonalaniu technologii firma przeniosła swoją kwaterę główną do Livonii w Michigan, gdzie rozpoczęła pracę nad całym systemem powiązanych ze sobą modułów, umożliwiającym produkcję różnych samochodów.

We wrześniu Rivian zdołała wynegocjować od Mitsubishi zakup za 16 milionów dol. całej fabryki produkującej samochody w Normal, koło Chicago. Fabryka rozpoczęła pracę w styczniu 2017 roku i ruch ten, tak jak kiedyś zakup przez Teslę fabryki NUMMI we Freemont, w Kaliforni, natychmiast umieścił Rivian na świeczniku i wzbudził zainteresowanie inwestorów obserwujących powstający rynek samochodów elektrycznych.

Firma, tak jak kiedyś Tesla zaczęła otrzymywać coraz więcej funduszy inwestycyjnych, w tym m.in 700 mln dol. od firmy Amazon i 500 mln dol. od Forda.

Marka Rivian startuje z dwoma produktami: elektrycznym pickupem R1T i elektrycznym SUV-a R1S. Prototypy tych samochodów pokazane zostały na salonie samochodowym w Los Angeles w 2018 roku wzbudzając sensację, nie tylko swoimi oryginalnymi kształtami reflektorów ale również osiągami.

Dane dotyczące zasięgu i wydajności są bardzo interesujące. Przykładem jest campingowe rozwiązanie pokazane na targach produktów kempingowych Overland West we Flagstaff, w Arizonie. Namiot na dachu i wysuwana z boku w pełni wyposażona kuchnia, która przez tydzień zużywa zaledwie 11 proc. pojemności elektrycznych akumulatorów pokładowych!

Oczywiście kuchnia i wyposażenie kempingowe to tylko jedno z rozwiązań. Firma zamierza działać na rynku najbardziej chyba popularnych segmentów motoryzacji, czyli pickupów i SUV-ów.

Zestaw akumulatorów Rivian R1T z napędem na wszystkie koła wysyła swój prąd do kwartetu silników elektrycznych, które produkują łącznie zawrotną moc 750 koni mechanicznych!

Rivian szacuje zasięg na ponad 400 mil a czas przyspieszania od 0 do 60 mil/godz. na 3 sekundy i zdolność holowania do 11 tys. funtów. Samochody trafią na rynek jesienią 2020 roku.

Są też inne innowacje. Riviany będą w stanie ładować pojazdy wzajemnie od siebie i będą mogły być wyposażone w dodatkowe zestawy akumulatorów, dzięki którym będzie można odjechać dużo dalej od sieci zasilania niż jakimkolwiek innym samochodom elektrycznym.

W wywiadzie, który ukazał się w magazynie “TheDrive” Robert Scaringe mówi o zasięgu, ładowaniu i chemii akumulatorów, zauważając, że niezależnie od producenta, szybsze ładowanie samochodu oznacza pogorszenie żywotności akumulatora. Scaringe wzywa więc do znalezienia nowej “chemii”, która umożliwi szybsze ładowanie bez szkody dla akumulatora.

Inny temat to zastosowanie w tych samochodach pomysłu wziętego z Forda Mustanga, tak zwanych kurtyn powietrznych, czyli technologii kierującej przepływ powietrza tak, aby nie następowało jego zawirowanie, zwłaszcza w rejonie przednich kół. To rozwiązanie tak jak i inne pomysły spowodowały, że Rivian jest najbardziej aerodynamicznie dopracowanym samochodem na rynku.

Sukces Riviana jest w znaczącej części uzależniony od tego, czy będzie on wystarczająco interesującą pozycją dla użytkowników komercyjnych. Rivian już został uznany za producenta luksusowych pojazdów elektrycznych, ale analitycy z branży motoryzacyjnej widzieli ostatnio inne obiecujące zastosowanie dla nadchodzących produktów tej firmy: Pickup R1T ma ponad 800 funtów momentu obrotowego i prawie 1,8 tys. funtów ładowności oraz zdolność do holowania około 11 tysięcy funtów, co czyni go pojazdem zdolnym do poważnej pracy w prawie każdej branży wykorzystującej obecnie ciężarówki. Jednak nawet największy zestaw akumulatorów Rivian, który może się poszczycić imponującym zasięgiem 400 mil, nie zawsze spełni oczekiwania klientów, którzy oczekują od samochodów nielimitowanego zasięgu. Ta konkretna baza klientów oczywiście nie jest bezpośrednim celem Riviana, ale firma już wzbudza duże zainteresowanie swoimi pojazdami, a specjaliści z branży zwracają na to uwagę.

Nie każdy przecież potencjalny klient ciężarówki Rivian uzna ograniczony przebieg jako powód do wyboru mocy diesla w stosunku do energii elektrycznej z akumulatora, zgodnie z przewidywaniami niektórych ekspertów. Istnieją przecież firmy, których potrzeby ograniczają się do krótkich tras, a walory takie, jak moment obrotowy, pojemność i oszczędności paliwa są dla nich ważniejsze niż zakres pojazdu. Elektryczne pickupy Riviana najlepiej nadają się do samochodowych parków komercyjnych, takich jak należące do firm energetycznych.

Najbliższa przyszłość rozstrzygnie czy Rivian, jak Tesla wejdzie na stałe na rynki samochodowe.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

babinicz@autowusa.com

Tel: 773-796-7015,

autowusa.com

facebook.com/AutowUsa

twitter.com/autowusa

Na zdjęciu: Rivian R1S SUV fot.rivian.com