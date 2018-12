Ram 1500 – najlepszy pick-up na rynku

Najnowszy 1500 Ram, rocznik 2019 jest powszechnie wymieniany jako najlepszy obecnie pickup na rynku. Sprzedaż tego modelu tylko w ostatnim miesiącu wzrosła o 43 proc. Przyjrzyjmy się więc jeszcze raz dlaczego.

Rozpędzone koła mają duży potencjał do generowania mocy, nawet gdy pojazd zwalnia. Ale większość energii zużywanej do hamowania kół samochodu jest przekształcana w ciepło i marnowana. Przynajmniej tak było, zanim producenci samochodów poważnie potraktowali używanie regeneracyjnych układów hamulcowych do wychwytywania tych odpadów i przekształcania ich w energię elektryczną. Systemy te były wprowadzane do tzw. “łagodnych hybryd”, takich jak BMW serii 3, po hybrydy spalinowo-elektryczne, takie jak Prius, aż do pojazdów wyłącznie elektrycznych, takich jak Chevrolet Bolt. Ale teraz, wraz z Ramem ta tendencja idzie wielkimi krokami w stronę ciężarówek. Wprowadzenie silnika eTorque w Ramie 1500, rocznik 2019 pokazuje, że systemy regeneracji w końcu trafiają do pełnowymiarowych pickupów na dużą skalę.

Dowolny 2019 Ram 1500 – mówimy tu o całkowicie nowym, a nie o Ramie Classic, który jest tylko kontynuacją poprzedniej generacji – może być wyposażony w silnik/generator przyczepiony do wału korbowego za pomocą pasa, który jest w stanie zwiększyć w razie potrzeby moment obrotowy.

3,6-litrowy silnik Pentastar V-6 jest standardowo wyposażony w eTorque, natomiast w 5,7-litrowym silniku Hemi V-8 jest to opcja. Ten sam zresztą system jest opcjonalny w nowym Jeepie Wranglerze.

Systemy eTorque tych dwóch silników są podobne, ale różne. Na początek, chłodzony cieczą eTorque V-6 jest produkowany przez firmę Continental i montowany z tyłu silnika, wydłużając blok.

5,7-litrowy litrowy silnik Hemi natomiast chłodzony jest powietrzem i zamontowany na górze dodając się do jego wysokości, a produkowany przez firmę Magneti Marelli. Wydajność eTorque w silniku V-6 wynosi 12 koni mechanicznych i 39 funtów momentu obrotowego. Wydaje się, że to niewiele, ale trzeba pamiętać, że moment obrotowy jest pomnożony przez napęd pasowy, aby uzyskać wspomaganie 90 funtów.

Silnik eTorque Hemi dodaje 16 koni i 49 funtów momentu obrotowego i ponownie pomnożony przez nieco inny stosunek dla wspomagania dodaje 130 funtów momentu obrotowego.

Oba systemy wykorzystują tę samą 48-woltową, 0,4-kWh baterię litowo-jonową i konwerter DC-DC, który służy do ładowania i uruchamiania 12-voltowego systemu elektrycznego pojazdu. Chłodzona powietrzem bateria nie zabiera miejsca, ponieważ jest zamontowana za tylnym siedzeniem.

System hybrydowy Rama jest w większości przypadków niewykrywalny! Oprócz braku śladu w kabinie, nigdzie nie ma nawet jednej plakietki “eTorque”. Przy tak relatywnie małym silniku, systemy eTorque działają w tle w sposób cichy, jak tajny agent dążący do oszczędzania paliwa. Co 0,005 sekundy system ocenia aktualne wymagania i decyduje, czy dodać trochę momentu obrotowego, czy naładować akumulator. Tylko wtedy, gdy próbujesz wyczuć różnicę między hamowaniem regeneracyjnym a hamowaniem ciernym, gdzieś w górnej części pedału hamulca, modulacja wydaje się inna niż normalnie.

W przeciwieństwie do zwykłych systemów stop/start, eTorque posiada klimatyzację zdolną do dmuchania zimnego powietrza, gdy silnik nie pracuje, mimo że ma konwencjonalną sprężarkę napędzaną paskiem. Ponowne uruchomienie silnika w czasie jazdy przy czasowym zatrzymaniu się na skrzyżowaniu jest prawie niewykrywalne. Nie musisz czekać, aż silnik zacznie pracować. Ciężarówka rusza pod napędem elektrycznym i moment startu silnika jest prawie nieodczuwalny w kabinie.

Testując ten samochód musiałem świadomie śledzić obrotomierz, aby sprawdzić, czy rzeczywiście silnik się wyłączył. Tylko jedno 90-sekundowe zatrzymanie/wystartowanie silnika Hemi oszczędza 1,7 uncji benzyny, czyli przykładowo 10 takich startów silnika każdego dnia przez rok, to oszczędność prawie 50 galonów, nie wspominając o wykorzystaniu kilku innych energooszczędnych technologii.

Zaktualizowany Pentastar V-6 ma teraz możliwość zmiennej fazy krzywkowej wałków rozrządu, które zdolne są do uruchamiania bardziej wydajnego cyklu spalania Atkinsona. Moc i moment obrotowy silnika pozostają niezmienione – 305 koni i 269 funtów momentu obrotowego.

Dodatkowy akumulator litowo-jonowy nie jest używany do napędzania kół jak np. w Toyocie Prius, natomiast używany jest do napędzania wału korbowego i np. elektronicznych tłumików drgań na szynach ramy, aby wyeliminować dodatkowe wibracje z silnika, a aktywne kasowanie hałasu w kabinie zapewnia, że nie usłyszysz, kiedy V-8 pracuje na połowie cylindrów.

Fabryka nie zaleca aby mocować pług do ramy Rama 1500. Nie jest to kwestia przeciążenia instalacji elektrycznej; eTorque jest zaprojektowany do obsługi obciążenia wielu 12-woltowych akcesoriów. Zamiast tego powodem jest inna konstrukcja ramy, aby prawidłowo reagować i chronić pasażerów w razie zderzenia czołowego.

Średnia oszczędność paliwa to dwie mile więcej na jednym galonie. Przyjmując roczny przebieg 15 tysięcy mil, przy średnim spalaniu 15 mil na galon, daje oszczędność około 120 galonów rocznie.

Silniki V-8 eTorque są już w sprzedaży, a V-6 powinien nadejść wkrótce. Tradesman z podwójną kabiną ma cenę 33 390 dol. ; eTorque to dodatkowe 2 645 dol. Podobnie jak wszystkie inne współczesne ciężarówki, Rama 1500 można kupić w wersji luksusowej i wydać powyżej 50 tys. dol.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

babinicz@autowusa.com

Tel: 773-796-7015,

autowusa.com

facebook.com/AutowUsa

twitter.com/autowusa

fot.Tannen Maury/EPA-EFE/REX/Shutterstock