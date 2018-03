Olej olejowi nierówny

Wraz z postępem w inżynierii motoryzacyjnej, oleje silnikowe stają się coraz bardziej wydajne, ponieważ chronią każdą ruchomą część nowoczesnego silnika. Oto charakterystyka trzech rodzajów olejów silnikowych.

Oleje w pełni syntetyczne

Jeśli wskaźnik SAE wynosi 0W-30, 0W-40 lub 5W- 40, mamy do czynienia z olejem w pełni syntetycznym. W pełni syntetyczny olej jest preferowany przede wszystkim ze względu na oszczędność paliwa. Ponieważ jest on specjalnie opracowany w warunkach laboratoryjnych, możesz oczekiwać, że produkt wydobędzie z silnika maksymalną moc i zapewni optymalną wydajność. Lepiej też chroni silnik przed gromadzeniem się osadów mineralnych i zużyciem. Pomaga również w zapewnieniu doskonałego rozruchu „na zimno” i gwarantuje szybkie krążenie oleju w silniku nawet w niskich temperaturach. Są też inne korzyści. Ponieważ jest bardziej odporny na degradację, zmiany oleju mogą być rzadsze. Jeśli musisz zmienić normalny olej co około 3 tys. mil, w pełni syntetyczny możesz zmieniać co 7,5 lub nawet 10 tys. mil. Znane są konkretne przypadki, w którym wymiana oleju nastąpiła po około 25 tys. mil bez widocznych szkód, chociaż zdecydowanie zalecam, aby jednak tak dalece nie ryzykować. Wada oleju syntetycznego jest dość oczywista. Jest zdecydowanie droższy niż regularny olej mineralny.

Syntetyczne mieszanki

Oleje w pełni syntetyczne są wyjątkowe, jeśli chodzi o oszczędność paliwa i osiągi. Niestety, są po prostu drogie. Oleje mineralne lub konwencjonalne oleje silnikowe mogą być tanie, ale tak naprawdę nie oferują tak dobrej ochrony silnika i trzeba je dużo częściej zmieniać.

Dobrym kompromisem jest więc mieszanka syntetyczna lub coś, co określane jest jako olej półsyntetyczny. Ten rodzaj oleju silnikowego jest kombinacją tradycyjnego oleju silnikowego i oleju syntetycznego. Zapewnia lepszą ochronę przed zużyciem silnika niż konwencjonalny olej, ale zdecydowanie ustępuje ochronie zapewnianej przez olej w pełni syntetyczny. Zwykle, jeśli w pełni syntetyczny olej może pozwolić twojemu silnikowi na wyjątkową ochronę w momencie, gdy go uruchamiasz, to półsyntetyczny będzie wymagał około 10 minut krążenia, zanim silnik będzie mógł być dobrze chroniony. Jednak w porównaniu do konwencjonalnych olejów, półsyntetyki lepiej radzą sobie z redukcją zużycia silnika i to nawet trzykrotnie. Jeśli chodzi o częstotliwość wymiany oleju, to zalecana jest rzadziej niż oleju konwencjonalnego, ale częściej niż syntetycznego. Olej półsyntetyczny jest tańszy niż pełny syntetyk i o wiele lepszy niż olej konwencjonalny. Najczęściej spotykanymi kategoriami SAE półsyntetyków są 5W- 30, 10W- 40 i 15W- 40.

Oleje konwencjonalne

Przodkowie współczesnych olejów silnikowych. Pierwszym silnikiem samochodowym, który był skąpany w konwencjonalnym oleju był silnik zamontowany w Fordzie Model T w 1908 roku. Nowoczesne oleje konwencjonalne są wytwarzane przez łączenie bazowych olejów z węglowodorów, olefin wielowarstwowych i poliolefinów. Zwykle mają one oceny SAE 10W- 40 i 15W- 40. Ten rodzaj oleju silnikowego zapewnia tylko podstawowe zabezpieczenie dla większości silników. Jest zdecydowanie najtańszy. Większość olejów w tanich nowych samochodach pochodzi z konwencjonalnej destylacji ropy. Olej konwencjonalny jest często używany do “sezonowania” silnika samochodu przed przejściem na półsyntetyk, lub nawet na olej w pełni syntetyczny. Jest to idealny olej dla osób o spokojnym stylu jazdy i do samochodów o bardzo prostych silnikach. Niestety nie zapewnia on ochrony w ekstremalnie niskich temperaturach. Jest także bardziej podatny na rozkład w przypadku nadmiernego ciepła. Wymaga częstszych zmian, zazwyczaj co 3 tys. mil.

Czy w silnikach benzynowych można stosować oleje przeznaczone do silników diesla?

Jednym z najbardziej kłopotliwych pytań jest związane z wymiennością olejów silnikowych. Czy można używać olejów stosowanych w silnikach wysokoprężnych diesla w silnikach spalinowych? Odpowiedź nie jest taka prosta. Po pierwsze, silniki wysokoprężne mają wyższe współczynniki kompresji niż silniki napędzane benzyną i jako takie mają tendencję do nagrzewania się. Dodatkowo, ze względu na wysokie współczynniki kompresji i charakter paliwa do silników wysokoprężnych, produkują więcej produktów ubocznych spalania. Wymagają one więc olejów, które zazwyczaj zawierają więcej detergentów. Oleje silnikowe diesla zawierają środki zapobiegające nadmiernemu spienieniu oleju. Biorąc pod uwagę fakt, że silniki benzynowe nie potrzebują tych dodatków, można stwierdzić, że nie należy używać olejów przeznaczonych do silników wysokoprężnych w silniku spalinowym.

Trwałość oleju silnikowego

Technicznie, oleje silnikowe mają trwałość od czterech do pięciu lat. Jednak z upływem czasu nieużywane oleje silnikowe mogą stać się przestarzałe i nie spełniają wymagań technicznych obecnych silników. Specyfikacje są regularnie aktualizowane w oparciu o nowe informacje, naukowe procedury i wymagania silnika. Olej, który ma wiele lat, może już nie spełnić wymagań określonych dla nowszego silnika. Jeśli nieotwierany pojemnik z olejem silnikowym ma więcej niż trzy lata, przeczytaj etykiety, aby upewnić się, że spełnia najnowsze wymagania. Zasadą jest, że im prostsza formuła oleju, tym dłuższy okres trwałości.

Dodatki do oleju silnikowego

Na rynku znaleźć można wiele produktów, które mają zapewnić optymalną wydajność silnika. Wiele z nich można wlać bezpośrednio do silnika lub nawet do zbiornika paliwa. Oleje silnikowe renomowanych producentów są najbardziej skuteczne w ochronie twojego silnika. Dodawanie substancji chemicznych do oleju może negatywnie wpłynąć na jego ogólne działanie, dlatego zawsze najlepiej jest wybrać odpowiedni olej silnikowy, zamiast wzbogacać go dodatkami.

