Nowy czy używany samochód?

Zacznijmy od przytoczenia kilku istotnych cyfr. Jeździsz 12-letnim samochodem? Nie ma czym się martwić – jest to przeciętny wiek samochodu na drogach w USA! Magazyn “Autoblog” podał właśnie najnowsze dane dotyczące średniego wieku samochodów na amerykańskich drogach.

Średni wiek samochodów osobowych i ciężarowych w Stanach Zjednoczonych osiągnął rekordowy poziom 11,8 lat, ponieważ lepsza jakość i technologia pozwalają ludziom na dłuższą eksploatację. Według danych z 2019 r. firmy IHS Markit, tempo wzrostu średniego wieku samochodu maleje, ale oczekuje się, że przekroczy on 12 lat na początku następnej dekady. Przeciętny samochód na drodze pochodzi więc z roku modelowego 2007 lub 2008. Ludzie czują się komfortowo, utrzymując pojazdy dłużej, ponieważ są zbudowane lepiej niż w przeszłości. Ponadto, pierwsi właściciele utrzymują swoje pojazdy w lepszym stanie, ponieważ finansują je dłużej, w wielu przypadkach przez sześć, a nawet siedem lat.

Deprecjacja nowego samochodu

Jeżeli w pełni zdasz sobie sprawę, jak deprecjacja samochodu wysysa ci pieniądze z portfela, to natychmiast zrozumiesz, jak oszczędzać gotówkę w ciągu całego życia.

Nowy samochód traci 20 proc. swojej wartości w momencie, gdy tylko go kupisz. Tak, w ciągu zaledwie jednej minuty samochód o wartości 30 tys. dol. utraci 6 tys. dol. wartości, gdy tylko pełen radości wyjedziesz za bramę dealera!

Pod koniec pierwszego roku przebieg i zużycie doprowadzają ten spadek wartości do 30 proc. lub inaczej – 9 tys. dolarów! Dlaczego tego nie czujesz? Ponieważ efekt tego zaczynasz odczuwać dużo później, kiedy sprzedajesz lub wymieniasz swój samochód.

Według raportu National Automobile Dealers Association, przeciętna osoba posiada 13 samochodów w ciągu całego życia, z których każdy kosztuje średnio 30 tys. dolarów,. Gdyby każdy z tych samochodów miał 3 lata, a nie był pojazdem nowym, to mógłbyś zaoszczędzić prawie 130 tys. dolarów w ciągu swojego życia.

Porównanie amortyzacji

Spójrz na dwa podobne samochody, jeden nowy i jeden używany.

Amortyzacja nowego samochodu. Kupujesz samochód za 30 tys. dol. i sprzedajesz go trzy lata później za 15 tys. dol. Samochód kosztował więc 15 tys. dol. amortyzacji.

Amortyzacja używanego samochodu. Powiedzmy, że kupujesz ten sam samochód, ale po trzech latach, czyli za 15 tys. dol. Trzy lata później możesz go sprzedać za 10 tys. dol. Amortyzacja używanego samochodu kosztuje tylko 5 tys. dol.

Zalety kupna używanego samochodu

Zapomnijmy o starych prawdach dotyczących używanych samochodów. Kiedyś ludzie często twierdzili, że kupowanie używanego samochodu, to tylko sposób na kupowanie cudzych problemów. To już nie jest prawdą!

Niezawodność. Samochody nigdy nie były bardziej niezawodne niż obecnie. Często zdarza się, że wiele z nich przejeżdża więcej niż 100 tysięcy mil, zanim będą wymagać bardziej kosztownych przeglądów czy napraw.

Konserwacja. Wszystkie samochody wymagają regularnej konserwacji, takiej jak wymiana oleju, rotacja opon, czy wymiana hamulców. Ale dzisiejszymi samochodami możesz przejechać znacznie więcej mil. Nawet opony i klocki hamulcowe działają znacznie dłużej niż wcześniej.

Niższe stawki ubezpieczenia samochodu. Gdy pojazd jest mniej wart, ubezpiecza go się za mniej. Często możesz więc nawet zrezygnować z ubezpieczenia własnego samochodu lub wybrać wysokie deductible czyli tzw. “udział własny”.

Łatwiejszy zakup luksusowego samochodu. Oszczędności rzędu 30 proc. lub więcej pozwalają na kupno samochodu wyższej klasy.

Mniej stresu. Masz wgniecenie w drzwiach? Kogo to obchodzi? Ale kiedy jest to pierwsze wgniecenie w twoim nowym samochodzie, jest to przecież nieszczęście!

Zalety kupna nowego samochodu

Podczas gdy prawie wszystko o używanych samochodach kosztuje mniej, zakup nowego samochodu ma swoje zalety. Teraz oczywiście mówisz, że „prowadzenie nowego samochodu jest o wiele fajniejsze”. Masz całkowitą rację. Jeśli więc prowadzenie nowego samochodu jest warte dodatkowych 10 tys. dol., kupuj nowy. Ale nie mów, że cię nie ostrzegałem!

Zakup nowego samochodu jest łatwiejszy. Zakłada się, że wszystkie nowe samochody są idealne, więc ocena stanu nie jest potrzebna. Nie musisz zabierać go do mechanika. Łatwiej też dowiedzieć się, ile powinieneś zapłacić za nowy samochód, nawet jeśli proces negocjacji jest trudny. Producenci samochodów oferują atrakcyjne rabaty na zakup samochodu, a kredyty mają często niższe oprocentowanie.

Więcej opcji finansowania. Producenci samochodów oferują wiele zachęt dla nabywców, np. rabaty gotówkowe. Nowe kredyty samochodowe mają też niższe stopy procentowe. Oznacza to, że prawdopodobnie zapłacisz tysiące dolarów mniej niż ta przerażająca cena z naklejki na szybie, kiedy wynegocjujesz ostateczną cenę i dodasz rabaty. Wielu, zwłaszcza amerykańskich producentów samochodów, tworzy całą sieć najrozmaitszych rabatów, które przy umiejętnym ich wykorzystaniu pozwalają w skrajnych przypadkach zapłacić za nowy samochód kilkanaście tysięcy dolarów mniej niż cena w oknie.

Zaawansowana nowa technologia. Nowe funkcje zapewniające komfort, osiągi i bezpieczeństwo są wprowadzane co roku w nowych samochodach.

Spokój ducha. Nowy samochód będzie prawdopodobnie bardziej niezawodny niż używany, nawet jeśli używane samochody są znacznie bardziej niezawodne niż w przeszłości. Jeśli dojdzie do awarii nowego samochodu, możesz go naprawić za darmo w ramach gwarancji fabrycznej.

Prestiż. Ujmijmy to tak – rzadko słyszysz o ludziach, którzy chwalą się używanym samochodem, który właśnie kupili.

Wyjątki od reguły

Nie wszystkie samochody tracą na wartości w tym samym tempie. Niektóre marki znane są z tego, że wyjątkowo dobrze zachowują swoją wartość. Zdarzają się sytuacje, w których zakup nowego samochodu nie kosztuje dużo więcej niż zakup samochodu rocznego lub 2-letniego.

Liczby dotyczące samochodów, które tracą na wartości, można znaleźć na kilku stronach internetowych poświęconych branży motoryzacyjnej, np. Kelley Blue Book lub w raportach konsumenckich.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

