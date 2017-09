Najlepsze opony terenowe i zimowe

Temat opon terenowych dotyczy w praktyce samochodów typu crossover, SUV-ów i pick-upów, bo zwykle takimi samochodami jeździ się w terenie. Natomiast jeśli chodzi o opony zimowe, można je zakładać w samochodach osobowych.

Opony, których możemy używać w zimie lub w terenie dzielą się na cztery zasadnicze grupy:

1. Wielosezonowe (ang. all-season tires) – opony, których można używać przez cały rok. Umożliwiają płynną, cichą jazdę i dobrze zachowują się w czasie intensywnego deszczu oraz w przeciętnych warunkach śniegowych, a także w terenie.

2. Terenowo-szosowe (ang. all terrain tires) – mają lepszą przyczepność w czasie jazdy terenowej, ale odbywa się to kosztem mniejszej przydatności na szosie (zwykle są głośniejsze i gorzej zachowują się w deszczu).

3. Terenowe (ang. off-road tires) – opony, które, jak sama nazwa wskazuje, służą głównie do jazdy w terenie. Mają bieżnik, który pozwala na wspinanie się po skałach i jazdę po glinie oraz w błocie.

4. Opony zimowe (ang. winter/snow tires) – oznaczane są symbolem góry o trzech szczytach i płatka śniegu. Opon tych można oczywiście używać podczas innych niż zima pór roku, jednak zużywają się wtedy szybciej i są bardziej hałaśliwe.

W poprzednim odcinku przedstawiłem najlepsze opony wielosezonowe, więc dzisiaj przyjrzyjmy się najlepszym, moim zdaniem, oponom przystosowanym do jazdy w terenie i w warunkach zimowych.

Opony terenowo-szosowe

1. BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 i T/A KO

2. Firestone Destination A/T

3. Cooper. Discover AT3

4. Goodyear. Wrangler MT/R Kevlar

5. BFGoodrich Baja T/A

6. Michelin LTX A/T 2

7. Bridgestone Dueler A/T RH-S

8. Yokohama Geolandar A/T G015

9. Kumho Road Venture AT51

10 General Tire Grabber AT2

Najlepsze opony terenowe

1. Cooper Discoverer A/T3 Traction Radial Tire

2. Hankook DynaPro ATM RF10 Off-Road Tire

3. General Grabber AT2 Radial Tire

4. TreadWright CLAW M/T Tire

5. BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 All-Season Radial Tire

6. Kenda Klever M/T KR29 Mud Terrain Radial Tire

7. Fierce Attitude M/T Mud Terrain Radial Tire

8. Federal Couragia M/T Mud-Terrain Radial Tire Model LT235/75R15

9. Toyo Tire M/T Tire

10. Bridgestone Dueler A/T RH-S Radial Tire

Zakładanie opon zimowych

Mieszkając w dużym amerykańskim mieście, takim jak Chicago, kupowanie osobnego kompletu opon na zimę nie jest konieczne. W Polsce natomiast sezonowa zmiana opon jest powszechna. Służby porządkowe na ogół pracują szybko, dobrze i w praktyce w roku kalendarzowym jest tylko kilka lub kilkanaście dni, kiedy takie opony mogą być przydatne. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, jeżeli mieszkamy daleko od miasta, zwłaszcza w terenie górskim, gdzie śnieg i lód na drogach są częstym zjawiskiem. Jeżeli często w zimie wyjeżdżamy samochodem na narty lub na zimowe wycieczki, opony zimowe mogą się przydać, zwłaszcza jeżeli podróżujemy w górach, gdzie na szosach obowiązuje nakaz używania łańcuchów lub opon zimowych.

Z założenia w zestawie najlepszych opon zimowych pomijam opony z kolcami, ponieważ mogą one być używane wyłącznie na śniegu i lodzie. Używanie ich na suchej nawierzchni niszczy jezdnię i jest na ogół zakazane.

Oto lista najlepszych opon zimowych bez kolców:

1. Michelin X-Ice Xi3 lub Xi2 – słynne zimowe opony, od kilku lat uznawane za najlepsze.

2. Nokian Hakkapelitta R2 – opony z Finlandii, pochodzące z jedynej na świecie fabryki, która ma specjalny tor do testowania opon zimowych. Nie gorsze od X-ice z firmy Michelin.

3. Michelin Latitude X-Ice Xi2 – opony dla SUV-ów i pick-upów.

4. Bridgestone Blizzak WS80

5. Cooper Weather-Master WSC

6. Toyo Observe G3-ICE

7. Nokian WR G3 – chyba najcichsze z opon typowo zimowych.

8. Goodyear Ultra Grip

9. Yokohama iceGUARD iG5lv

10. Michelin Pilot Alpin PA4 – najlepsza uniwersalna opona dla samochodów sportowych w zimie.

Na zakończenie najlepsze opony zimowe z kolcami (ang. studded tires):

1. Nokian Hakkapelitta 8 – znane jako Hakka 8, poza konkurencją.

2. General Altimax Arctic – tania, niezła opona z kolcami.

3. Firestone Winterforce LT

4. Goodyear Ultra Gripe Ice WRT SUV

5. Pirelli Winter Carving Edge.

Andrzej Babinicz



