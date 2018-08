Najciekawsze SUV-y na 2019 rok

Mamy dopiero sierpień 2018 roku a już wiadomo co nowego nas czeka na rynku motoryzacyjnym oraz jakie nowe modele rocznika 2019 wkrótce trafią do salonów. Jak to możliwe? To proste – przypominam, że samochody w Stanach Zjednoczonych sprzedawane są wg rocznika modelu, a nie daty produkcji. Stąd modele na następny rok dostępne są zwykle zaraz po letnich wakacjach. W praktyce wszystkie firmy starają się, żeby ich samochody różnił się chociaż trochę od modeli z zeszłego roku, więc po wakacjach dostępne są już nowe modele – obecnie rocznik 2019. Data produkcji samochodu z reguły nie ma znaczenia, liczy się tylko, jaki jest rocznik danego modelu.

Dzisiaj przyjrzymy się, co nowego i ciekawego przygotowali producenci na rok 2019. Nie będę tutaj opisywał tych samochodów bardzo dokładnie, natomiast przedstawię swoje wrażenia.

2019 Subaru Ascent

Już jest w sprzedaży! Subaru wreszcie dostaje większą trzyrzędową alternatywę dla popularnego Forestera i wydaje się, że trafia w dziesiątkę! Największy Subaru, jaki kiedykolwiek zbudowano, z atrakcyjną zewnętrzna stylizacją. Wystarczająco przestronny i z ładnie zaprojektowanym wnętrzem, w którym znajduje się aż 19 uchwytów do kubków i butelek oraz osiem punktów ładowania USB, w sam raz dla podpięcia elektronicznych gadżetów całej rodziny. Nowy 2,4-litrowy silnik, oczywiście “bokser”, ma 260 koni mechanicznych, do tego automatyczna skrzynia biegów z przekładnią CVT i napęd na wszystkie koła. Kupujący mogą wybrać między środkową ławą dla ośmiu pasażerów lub parą foteli kapitańskich. Standardowe funkcje obejmują pełną kompatybilność smartfonów z interfejsami Android Auto i Apple Car Play oraz dostępne w kabinie połączenie Wi-Fi. Zestaw zaawansowanych systemów bezpieczeństwa Subaru’s EyeSight jest standardowo wyposażony w wyświetlacz Head-Up z automatycznym hamowaniem wstecznym, czyli samochód zahamuje sam, jeżeli cofając nie zauważymy przeszkody.

2019 Chevrolet Blazer

Chevrolet przywraca nazwę Blazer na początku 2019 r., umieszczając odżwieżony model gdzieś pomiędzy Equinoxem i Traversem. Jest to nowy SUV/crossover dla pięciu pasażerów. Jest napędzany albo 2,5-litrowym, czterocylindrowym silnikiem o mocy 193 KM, albo 3,6-litrowym silnikiem V6 o mocy 305 koni. Dziewięciobiegowa automatyczna skrzynia biegów jest dostarczana z opcją napędu na wszystkie koła. Standardowy system Traction Select zapewnia najlepszą trakcję w wielu sytuacjach terenowych oraz różnych warunków drogowych. Blazer zdolny jest do holowania nawet 4,5 tys. funtów. Chevrolet oferuje system kontroli przyczepy Chevy’s View, który ułatwia podłączenie przyczepy, elektroniczne lusterko wsteczne i obszerny pakiet funkcji bezpieczeństwa.

Lincoln Nautilus

Całkowicie nowy pięcioosobowy model Lincolna o nazwie Nautilus zastępuje crossovera Lincolna MK9. Samochód o sportowej stylistyce nadwozia, która jest trochę limitowana charakterystyczną dla tej marki trapezową maską. Przestronna i gustownie zaprojektowana kabina może być wyposażona w fotele regulowane do 22 pozycji z funkcją… masażu! Kabina wyposażona jest również w poduszkę ładującą bezprzewodowo smartfony. Zewnętrzne ozdoby określają motywy nazwane: Chalet, Thoroughbred i Gala. Do wyboru są dwa silniki z turbodoładowaniem – 2-litrowy czterocylindrowy silnik o mocy 245 koni mechanicznych i 2,7-litrowy silnik V6 o mocy 335 koni mechanicznych. Wśród wielu systemów zapobiegania wypadkom bardzo ciekawy jest system o nazwie Evasive Steering Assist, który wykorzystuje kamery do monitorowania wolniej poruszających się i zaparkowanych pojazdów oraz pomaga kierowcy poruszać się wokół nich w sytuacji awaryjnej. Podobnie jak w przypadku droższego Aviatora, aplikacja Lincoln Way umożliwia właścicielom uruchamianie, blokowanie, odblokowywanie i lokalizowanie Nautilusa, monitorowanie poziomu paliwa, stanu akumulatora i ciśnienia w oponach za pośrednictwem smartfonów.

Lexus UX

Luksusowy marka Toyoty dodaje nowy mały crossover w 2019 roku – bardzo charakterystyczny model UX. Przód samochodu to oczywiście znajoma w Lexusie przednia kratka, a reszta samochodu ma łagodne linie, dające przyjemny dla oka kształt.

Stylizowane wnętrze ma m.in. jako opcję, skórzaną tapicerkę zainspirowaną “sashiko” – tradycyjną japońską techniką pikowania oraz wykończenie, którego wygląd pochodzi od ziaren japońskiego papieru washi. UX 200 ma nowy, 2-litrowy czterocylindrowy silnik, który zapewnia 168 KM i nową automatyczną skrzynię biegów – Direct Shift-CVT, która umożliwia szybsze przyspieszenie ze stałego startu. Napęd na wszystkie koła jest opcją. Wersja UX 250h dodaje hybrydowy układ napędowy o łącznej mocy 177 koni i większej oszczędności paliwa. Wersja F-SPORT dodaje specyficzne, “sportowe” ustawienia zawieszenia, dodatkowe funkcje i ekskluzywne wykończenia, aby uzyskać jeszcze bardziej sportowy wygląd.

Cadillac XT4

Cadillac debiutuje w 2019 r. długo wyczekiwanym kompaktowym, luksusowym SUV/crossover XT4. Bardzo interesująca stylistyka nadwozia jest podkreślona dużymi pionowymi reflektorami w kształcie litery “L”. Wnętrze jest odpowiednio miękkie i bardzo starannie dostosowane do swojego celu. System multimedialny pojazdu zapewnia łączność z Internetem 4G i jest obsługiwany za pomocą obrotowego kontrolera z przyciskami. Nowy 2-litrowy silnik turbo-four o mocy 237 KM jest sprzężony z dziewięciobiegową automatyczną skrzynią biegów i opcjonalnym napędem na wszystkie koła. Kilka trybów wyboru stylu jazdy pozwala kierowcy dostosować dynamikę XT4 do stylu jazdy kierowcy i warunków drogowych. Dostępny jest m.in. Active Sport Suspension, dostosowujący swoje zdolności tłumienia wstrząsów w czasie rzeczywistym co dwie milisekundy, aby zmaksymalizować wygodę jazdy i obsługi samochodu w zmieniających się warunkach drogowych. Samochód wyposażony jest oczywiście w wiele najnowszych systemów unikania wypadków.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

