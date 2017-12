Najciekawsze samochody dostawcze 2018 roku

Dzisiaj przedstawię najciekawsze moim zdaniem samochody dostawcze rocznika 2018, czyli mniejsze i większe furgonetki typu cargo.

Małe vany

Mercedes-Benz Matris – mocniejszy i bardziej wydajny niż jego konkurenci jest najlepszym na rynku małym samochodem dostawczym. Niestety, droższy niż konkurenci – ceny zaczynają się od 26 tys. dol. za Metris Worker i prawie 29 tys. dol. za metris cargo van. Metris jest napędzany turbodoładowanym, czterocylindrowym silnikiem o pojemności 2 litrów i mocy 208 koni mechanicznych. Ładowność – 2502 funty, uciąg 5 tys. funtów, czyli o 3 tys. więcej niż ford lub ram. Wysokość wewnętrzna – 55 cali, przestrzeń ładunkowa – 186 stóp sześciennych. Wadą jest rozmiar. Metris ma największy rozstaw osi, długość, szerokość i wysokość w swojej klasie. Spalanie – 21 mil z galona w mieście i 24 mile z galona na autostradzie. Metris oferuje podgrzewane fotele i technologię unikalną dla tej klasy samochodów, taką jak asysta martwego pola, pilnowanie pasa ruchu i asysta zapobiegania kolizjom.

Ram ProMaster City – 131,7 stóp sześciennych przestrzeni ładunkowej, czyli więcej niż w fordzie lub nissanie. Ma także wyższą maksymalną ładowność 1886 funtów i jest wyższy od transita connect – ma 51,8 cala wysokości wewnętrznej. Silnik o pojemności 2,4 litra, moc wyjściowa 178 koni mechanicznych i moment obrotowy 174 funtów. 9-biegowa automatyczna skrzynia biegów pozwala na osiągnięcie spalania wynoszącego 21 mpg w mieście i 28 mpg na autostradzie. Podobnie jak ford i mercedes, ProMaster City ma napęd na przednie koła. Problemem mogą być jednak jego właściwości jezdne. ProMaster City jest o ponad stopę dłuższy niż ford, a jego promień skrętu wynosi 42 stopy i jest znacznie większy niż nissana.

Ford Transit Connect – popularna furgonetka jest drugą najmniejszą w swojej klasie. Oferuje tylko 128,6 stóp sześciennych. Transit Connect oferuje 49,7-calową wysokość wnętrza, a jego tylne drzwi otwierają się pod kątem 180 stopni, co ułatwia załadunek. Jego promień skrętu wynosi tylko 40 stóp. Ford oferuje kamerę cofania oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Maksymalna ładowność wynosi 1620 funtów. Ford oferuje dwa silniki: 2,5-litrowy czterocylindrowy silnik o mocy 169 KM i momencie obrotowym 171 funtów oraz turbodoładowany 1,6-litrowy czterocylindrowy silnik EcoBoost, który wyróżnia się mocą 178 koni mechanicznych i momentem obrotowym 184 funtów – ale wymagający lepszej benzyny. Oba silniki są wspierane przez sześciobiegową automatyczną skrzynię biegów, a silnik EcoBoost jest oceniony przez EPA na 22 mpg w mieście i 29 mpg na autostradzie.

Pełnowymiarowe vany cargo

Mercedes Sprinter – mimo że jest najdroższym vanem (cena początkowa to 34 tys. dol.), mercedes z napędem na tylną oś wysuwa się na czoło tej listy ze względu na duży rozmiar, unikalne opcje bezpieczeństwa i dostępny napęd na cztery koła. Sprinter jest jedynym vanem ze standardowym silnikiem wysokoprężnym, który czyni go bardziej przystępnym cenowo niż modele z silnikami wysokoprężnymi forda i rama. Podstawowym silnikiem jest 2-litrowy czterocylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 208 KM i momencie obrotowym 258 funtów, z siedmiobiegową automatyczną skrzynią biegów. Dostępny jest także opcjonalny turbodiesel V6 z turbodoładowaniem o pojemności 3 litrów, o mocy 188 koni mechanicznych i momencie obrotowym 325 funtów. Jest on wyposażony w pięciobiegową automatyczną skrzynię biegów.

Maksymalna ładowność sprintera jest najwyższa w klasie – 5 tys. funtów. Samochód może holować 5 tys. funtów. Nawet niższy dach sprintera ma wewnętrzną wysokość 66,5 cala, wyższy dach ma 77,8 cala, a super wysoki dach oferuje aż 87,8 cala wewnętrznej wysokości! Przy największym rozstawie osi furgonetka ma 516,5 stóp sześciennych przestrzeni ładunkowej.

Ford Transit – jest to odpowiednik amerykańskiego pickupa F-150 na Europę. Od dziesięcioleci jest to pojazd, który przewozi towary na całym świecie. Jest to także najlepiej sprzedająca się furgonetka w USA. Transit dostępny jest z trzema silnikami: 3,7-litrowym V6 (moc 275 KM), turbodoładowanym 3,5-litrowym Ecoboostem V6 (310 KM) i 3,2-litrowym pięciocylindrowym silnikiem diesla (185 KM i momentem obrotowym 400 funtów). Wszystkie trzy silniki są połączone z sześciobiegową automatyczną skrzynią biegów. Wewnętrzna wysokość dachu transita dla standardowej wersji zaczyna się od 56,9 cala, a opcja wysokiego dachu to bardzo wysokie 81,5 cala. Ford oferuje również znacznie więcej ogólnej przestrzeni ładunkowej niż nissan i ram.

Ceny transita zaczynają się od 31 610 dol. Jego maksymalny uciąg wynoszący 6100 funtów to więcej niż proponuje mercedes i ram. Ford twierdzi, że maksymalna ładowność wydłużonej furgonetki z 3,5-litrowym silnikiem to imponujące 4590 funtów.

Ram Promaster – 3,6-litrowy silnik V6, 280 koni mechanicznych i moment obrotowy 260 funtów sprawiają, że samochód jest wystarczająco mocny. Ram jest również dostępny z 3-litrowym, czterocylindrowym silnikiem wysokoprężnym o mocy 174 KM i momentem obrotowym 295 funtów. Wyposażony jest w sześciobiegową automatyczną skrzynię biegów i ma imponujące parametry. Maksymalna ładowność modelu 3500 i wysokim dachem z silnikiem V6 wynosi 4420 funtów. Jest to więcej niż nissan NV z silnikiem V8, choć przy uciągu 5100 funtów, ram może holować mniej niż nissan i ford transit. Dostępne są dwa rodzaje nadwozia, niski dach i wysoki dach, a także trzy rozstawy osi, od 118 cali do 159 cali. Najdłuższy model z wysokim dachem to jeden z największych samochodów dostawczych o powierzchni 463 stóp sześciennych. Ram ma ciasny 40,7-stopowy promień skrętu i najniższą podłogę ładunkową o wysokości 21 cali, co jest jego zaletą. Cena Rama ProMaster 1500 zaczyna się od 30 tys. dol., a przedłużonego modelu 3500 z wysokim od 38 145 dol.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

babinicz@autowusa.com

Tel: 773-796-7015,

autowusa.com

facebook.com/AutowUsa

twitter.com/autowusa

Na zdjęciu: Ford Transit Connet fot.David Banks/EPA/REX/Shutterstock