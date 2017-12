Najciekawsze pick-upy roku 2018

To ostatni odcinek poświęcony najciekawszym motoryzacyjnym propozycjom na rok 2018. Oto najciekawsze, moim zdaniem pick-upy, czyli samochody półciężarowe rocznika 2018.

Mniejsze pick-upy

Honda Ridgeline – nie przypomina tradycyjnej półciężarówki, ale jest doskonała. Posiada mocny silnik V6, który zapewnia dobre przyspieszenie. Samochody konkurencji mają większe możliwości holowania, ale ridgeline nadal z łatwością przewozi umiarkowanie ciężkie ładunki i zapewnia płynną jazdę. Ma również jedną z najładniejszych kabin w swojej klasie. Jakość wykończenia jest wyższa niż w innych ciężarówkach, ma dwa rzędy przestronnych siedzeń i wiele ciekawych rozwiązań technicznych, chociaż system Infotainment (informacyjno-rozrywkowy) mógłby być dużo lepszy. Ridgeline ma wszechstronnie rozwiązaną skrzynię ładunkową oferującą m.in. osobny bagażnik. Ciekawie rozwiązana jest klapa bagażnika z opcjonalnymi głośnikami, gniazdkiem zasilania, przestrzenią bagażową z korkiem spustowym i większą ilością miejsca między zakolami niż u rywali. Jeśli nie potrzebujesz ciężarówki z odrobiną zdolności do jazdy terenowej lub holowania, weź ją pod uwagę, oczywiście pod warunkiem, że możesz sobie na nią pozwolić, bo niestety jest droga.

Chevrolet Colorado – to naprawdę dobra półciężarówka. Wspaniałe zdolności do holowania, niezłe możliwości w jeździe terenowej i trzy wersje silnika do wyboru, które zapewniają dobrą moc i ponadprzeciętne (w niektórych przypadkach doskonałe) zużycie paliwa. Przednie siedzenia colorado są wygodne, a modele Crew Cab mają tylne siedzenia, które są wystarczająco wygodne dla dorosłych, nawet podczas dłuższej jazdy. Sporo standardowych funkcji technicznych. Czy warto kupić chevrolet colorado? Na pewno tak, zwłaszcza, że jego cena wywoławcza jest poniżej średniej. GMC canion jest w zasadzie bratem bliźniakiem colorado, choć canion jest nieco bardziej ekskluzywny.

Toyota Tacoma – mimo, że wymieniam ją jako trzecią, jest to wciąż imponująca półciężarówka. Prawdopodobnie najlepszy pojazd terenowy w standardowej konfiguracji. Ma stosunkowo wysoką zdolność holowania i może poradzić sobie lepiej z cięższymi ładunkami niż jej rywale. Tacoma jest wygodna do codziennego użytku, ma wygodną kabiną oraz wiele standardowych i opcjonalnych funkcji. Wady to standardowa konfiguracja kabiny, z siedzeniami dla zaledwie czterech osób, z ciasnym tylnym siedzeniem. Podstawowy czterocylindrowy silnik ma niewielką moc i niewielką oszczędność paliwa. Nie jest to najlepszy pojazd roboczy, a raczej półciężarówka do codziennego użytku. Tacoma ma najlepszy zestaw standardowych rozwiązań w swojej klasie, ale honda ridgeline ma znacznie więcej przestrzeni pasażerskiej i ładniejsze wnętrze. Tacoma jest najlepszym pojazdem terenowym w swojej klasie. Chevy colorado ma przewagę w holowaniu i oferuje większe oszczędności paliwa. Legendarna niezawodność toyoty natomiast daje tacomie na pewno znaczącą przewagę nad konkurencją.

Pick-upy pełnowymiarowe

Ford F-150 – od lat jest najlepiej sprzedającym się samochodem w USA. Zacznijmy od tego, że F-150 ma najwyższą ładowność i parametry holowania w swojej klasie. F-150 oferuje również kilka świetnych silników, a niektóre z nich zapewniają ponadprzeciętną oszczędność paliwa. Dodatkowo jest zwinny, przynajmniej według standardów samochodów ciężarowych. Ma dość ładną kabinę i wiele ciekawych rozwiązań. Szereg udogodnień skrzyni ładunkowej ułatwia przewożenie ładunku, a asysta przy holowaniu pomaga w fachowym manewrowaniu wszystkim, co chcesz holować.

GMC Sierra i Chevrolet Silverado – oferują cztery opcje silnika, z których wszystkie nadają się do codziennej jazdy. Dwa V8 są bardzo przydatne, jeśli chodzi o extra udźwig czy holowanie. Z drugiej strony, GMC i silverado są trudniejsze w prowadzeniu i mniej zwinne w manewrowaniu, co jest dosyć poważnym mankamentem. Natomiast wewnątrz sierra imponuje, zapewniając chyba najładniejsze wnętrze ze wszystkich ciężarówek. Kabina jest cicha i elegancka. Przednie fotele są przestronne, podobnie jak tylne siedzenia w kabinie załogi. Sierra spisuje się dobrze we wszystkich rankingach i kosztuje mniej niż inne pełnowymiarowe ciężarówki. Jeśli podoba ci się sierra, to spodoba ci się też chevrolet silverado, który jest w zasadzie bliźniakiem sierry.

Ram 1500 – to dobry pick-up, ale jego udźwig i zdolność holowania są niższe niż u większości rywali. Poza tym można się w nim właściwie zakochać. Oferuje przyzwoite spalanie (doskonałe z dostępnym turbodieslem), zapewnia niesamowicie płynną jazdę i ma najładniejsze wnętrze w swojej klasie. Oba rzędy siedzeń są przestronne, znakomicie wyprofilowane, a system audio-nawigacyjny jest bardzo przyjazny dla użytkownika.

Jeśli udźwig i holowanie nie są twoją główną motywacją przy zakupie ciężarówki, ram 1500 jest doskonałym wyborem.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

babinicz@autowusa.com

Tel: 773-796-7015,

autowusa.com

facebook.com/AutowUsa

twitter.com/autowusa

Na zdjęciu: Honda Ridgeline fot.Larry W. Smith/EPA/REX/Shutterstock