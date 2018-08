Najciekawsze nowe samochody osobowe w roku 2019 0 by EM 27 sierpnia 2018

Choć samochody klasy SUV, crossover i pickupy stanowią obecnie lwią część sprzedaży nowych pojazdów, doniesienia o śmierci samochodu osobowego są mocno przesadzone, o czym świadczy szeroki wybór zupełnie nowych i całkowicie przeprojektowanych, tańszych sedanów rodzinnych i sportowych, które wprowadzane są w roku 2019. Oto krótki przegląd najbardziej znaczących nowych samochodów kierowanych do salonów sprzedaży.

Genesis G70

Luksusowy oddział Hyundaia debiutuje kompaktowym sedanem w stylu BMW 3 serii z 2-litrowym silnikiem o mocy 252 koni mechanicznych jako standard. Turbodoładowana wersja V6 o mocy 365 KM jest opcją. 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów z systemem “launch control” (elektroniczny system optymalizujący maksymalne przyśpieszenie) jest standardem, chociaż bazowy tylny napęd o pojemności 2 litrów może być wyposażony w sześciobiegową ręczną skrzynię biegów. Napęd na wszystkie koła jest opcjonalny. Wielo-wahaczowe zawieszenie z przodu i z tyłu oraz zapewniają rozrywkę przy prowadzeniu. Można nawet regulować dźwięk silnika. Standardowe wyposażenie obejmuje pełny zestaw systemów unikania wypadków.

Honda Insight

Honda przywraca model Insight, a tym razem jest to średniej wielkości czterodrzwiowa hybryda, która jest w stanie osiągnąć spalanie w mieście na poziomie 55 mpg. Dzięki dynamicznemu kształtowi z przodu i profilowi przypominającemu coupe, ma zdecydowanie sportowy wygląd. Moc pochodzi od wspomaganego elektrycznie, 1,5-litrowego, czterocylindrowego silnika benzynowego o mocy 151 KM i dynamicznym momencie obrotowym 197 funtów. Kierowcy, którzy myślą oszczędnie, mogą włączyć tryb EV samochodu na ograniczony czas działanie w trybie całkowicie elektrycznym i zwiększyć hamowanie regeneracyjne, aby zwiększyć poziom naładowania akumulatora. Sprytne rozmieszczenie akumulatorów zapewnia przestronne 15,1 stóp sześciennych przestrzeni bagażowej, przy jednoczesnym zachowaniu przestronnego wnętrza. Samochód wyposażony jest nawet w tryb sportowy, który zapewnia jego najżywsze działanie.

Kia Forte

Wciąż świetny samochód dla młodszych i oszczędnych kierowców, Kia odświeża swój kompaktowy sedan na 2019 r. i nasyca go elegancką stylistyką wewnątrz i na zewnątrz, co sprawia, że wygląda on na bardziej kosztowny samochód. Zmodernizowany, czterocylindrowy silnik o pojemności 2 litrów wytwarza około 147 koni mechanicznych i może być łączony z sześciobiegową manualną skrzynią biegów lub CVT – automatyczną bezstopniową skrzynią biegów. Jak przystało na samochód o młodzieńczym uroku, pełna łączność ze smartfonami jest zawarta w interfejsach Apple Car Play i Android Auto oraz bezprzewodową poduszkę do ładowania telefonu. Forte może być wyposażony w system automatycznego hamowania, adaptacyjny tempomat, monitorowanie martwego pola i system wspomagający utrzymanie pasa ruchu.

Lexus ES

Luksusowy sedan Lexus ES w wersji standardowej jest w pełni przeprojektowany na rok 2019. Jest dłuższy, niższy i szerszy, a także wyposażony w dynamicznie przerobione nadwozie z dodatkowymi krzywiznami i zagięciami oraz charakterystyczną kratką w kształcie wrzeciona. 3,5-litrowy silnik V6 wysyła 302 KM na przednie koła dzięki nowej 8-biegowej automatycznej skrzyni biegów. Nowa linia F-Sport została dodana jako opcja i może zostać wyposażona w układ Adaptive Variable Suspension, który zwiększa dynamikę jazdy na zakrętach, bez zbędnej sztywności zawieszenia. Wersja hybrydowa łączy w sobie nowy 2,5-litrowy, czterocylindrowy silnik benzynowy z silnikiem elektrycznym, aby osiągnąć równowartość 215 koni mechanicznych przy około 44 mpg w ruchu miejskim.

Nissan Altima

Nissan wypuszcza na 2019 rok znacznie przerobioną średniej wielkości Altimę i dodaje nową technologię. Ogólny wygląd jest odważniejszy niż poprzednia Altima. Praktyczne wnętrze zawiera zarówno ekran dotykowy dla systemu audio-nawigacyjnego (z interfejsami do Android Auto i Apple CarPlay) oraz analogowe elementy sterujące do intuicyjnej obsługi. Nowy, 2-litrowy, turbodoładowany, czterocylindrowy silnik o zmiennym stopniu sprężania zastępuje dotychczasowy V6 i zapewnia moc 248 koni mechanicznych, z momentem obrotowym 273 funtów. 2,5-litrowy silnik o mocy 188 koni mechanicznych jest standardem; oba są połączone z automatyczną skrzynią CVT, z nowo dostępnym napędem na wszystkie koła. Prawie autonomiczny system ProPILOT jest ciekawą opcją. Wśród wielu dostępnych funkcji poprawiających bezpieczeństwo jest automatyczny system hamowania wstecznego, który zapobiega najechaniu na biegu wstecznym na nieruchome przeszkody.

Toyota Avalon

Toyota poprawia model Avalon na rok 2019 jako dłuższy, niższy, szerszy i bardziej stylowy sedan. Jest zasilany 3,5-litrowym silnikiem V6, który przekazuje 301 koni mechanicznych na przednie koła dzięki 8-biegowej automatycznej skrzyni biegów. Wersja Avalon Hybrid wyposażona jest w 2,5-litrowy, czterocylindrowy silnik gazowy, który jest wspomagany silnikiem elektrycznym, aby osiągnąć równowartość 215 koni mechanicznych. Sprzężony z automatem CVT i oceniany na 43 mpg w jeździe miejskiej. Przestronne wnętrze Avalon jest wykończone w kolorze czarnego fortepianu, drewnie i aluminium, zapewniając luksusowy wygląd. Opcje zwiększania wydajności obejmują zmienne zawieszenie adaptacyjne z wybieranymi trybami rodzaju jazdy. Standardowe systemy bezpieczeństwa są bogate, podobnie jak dostosowanie do smartwatch, Amazon Alexa i kompatybilność z Apple CarPlay; na liście opcji znajduje się też 1,200-watowy system dźwiękowy JBL.

Toyota Corolla Hatchback

Jest to zastąpienie Corolli (Scion) iM jako przebudowanej Corolli Hatchback. Dłuższy, niższy i szerszy, ma świeży styl i nowy, 2-litrowy, czterocylindrowy silnik z bezpośrednim wtryskiem, który zapewnia 168 KM na drodze, dzięki 6-biegowej manualnej skrzyni biegów lub automatycznej skrzyni CVT z 10 symulowanymi “przełączeniami biegów”. Standardowe funkcje bezpieczeństwa obejmują automatyczne hamowanie do przodu z wykrywaniem pieszych, adaptacyjne sterowanie tempomatem, system utrzymywania pasa ruchu i automatyczne reflektory świateł drogowych. Pełna łączność jest standardowa i obejmuje interfejsy Apple CarPlay i Amazon Alexa.

Volkswagen Arteon

Artystycznie stylizowane “czterodrzwiowe coupe” VW Arteon zastępuje model CC na liście najdroższych propozycji linii samochodowej Volkswagena w 2019 roku. Samochód oparty jest na nowej platformie, która rozciąga rozstaw osi byłego CC o pięć cali; co zapewnia dodatkową przestrzeń we wnętrzu. Wewnątrz kabina jest obszyta bogato wyglądającymi materiałami, ze skórzaną tapicerką w standardzie i skórą Nappa jako opcja. Jest on zasilany przez 2-litrowy, czterocylindrowy silnik z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem o mocy 268 koni mechanicznych, sprzężony z 8-biegową automatyczną skrzynią biegów. Napęd na cztery koła jest dostępny we wszystkich wersjach. Zawieszenie posiada standardowy system adaptacyjnego tłumienia, który równoważy warunki jezdne i możliwości samochodu. Szereg funkcji zapobiegania wypadkom jest standardem, z elementami takimi jak adaptacyjny tempomat typu stop-and-go.

Hyundai Veloster

Mały i sportowy, trzydrzwiowy hatchback z napędem na przednie koła został przebudowany na rok 2019 z bardziej surową stylistyką. Standardowy silnik to 2,0 litra o mocy 147 koni mechanicznych, a wersja turbo o pojemności 1,6 litra z 201 końmi; pierwszy z nich może być połączony z 6-biegową manualną lub automatyczną skrzynią biegów, a drugi z 7-biegową dwu-sprzęgłową automatyczną skrzynią, jako alternatywą dla manualnej. Modele z automatycznym wyposażeniem obejmują tryby jazdy do wyboru, a modele turbo mają aktywną funkcję kontroli dźwięku silnika, która umożliwia zmianę odgłosu wydechu. Aktywna kontrola wektorowania na zakrętach pomaga utrzymać precyzyjne prowadzenie. Różne systemy zapobiegające kolizjom i funkcje infotainment są również dołączone.

Na zdjęciu: Volkswagen Arteon fot.David Hecker/EPA-EFE/REX/Shutterstock