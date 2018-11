Najbardziej niezawodne samochody

Popularny miesięcznik “Consumer Reports” wydał coroczne wydanie oceny niezawodności samochodów z ostatniego rocznika, czyli 2018. Raporty dotyczące niezawodności nowego samochodu opiera na podstawie ankiety wysyłanej do subskrybentów.

Samochody amerykańskie

Marka Ford spadła o trzy miejsca od zeszłego roku i wylądowała na pozycji 18., najwyraźniej z powodu modeli Mustang i Explorer, które uzyskały ocenę “gorszą od średniej”. Kończący niedługo swoje życie Taurus otrzymał bardzo wysoką “znacznie lepszą niż przeciętną” ocenę. Buick miał przyzwoite wyniki w ankiecie z 2017 r., ale spadł o 11 miejsc w najnowszym raporcie i wylądował pod numerem 19. Przeprojektowany duży crossover Enclave został uznany za “znacznie gorszy niż przeciętny”, a jego nowa, 9-biegowa automatyczna skrzynia biegów została określona jako przysparzająca właścicielom wiele problemów. Cadillac zamknął listę z numerem 28., drugi rok z rzędu jako najgorzej radząca sobie marka GM. Według „Consumer Reports” jedynym modelem Cadillaca, który ma “lepszą niż przeciętną” niezawodność, był XTS.

Fiat Chrysler Automobiles nadal utrzymuje się w dolnej części rankingu, ale z kilkoma jasnymi plamami. Dodge poprawił swoją pozycję o trzy miejsca i zajął 21. pozycję. Jeep wylądował na miejscu 22., Chrysler spadł o siedem miejsc do nr 24; a Ram zajął 26. pozycję.

Jednak nie wszyscy producenci z Detroit zostali uznani za przegranych. Na liście pojazdów, które poleciłby “Consumer Reports” jest kilka modeli krajowych: Cadillac XTS, Chevrolet Cruze, Chevrolet Suburban, Chrysler 300, Dodge Charger i Lincoln Continental. Jednocześnie „Consumer Reports” zapowiedział, że nie poleca już Chryslera Pacifica, Forda Fusion lub Lincolna MKZ. Tesla spadła o sześć punktów na miejsce 27., a Model S uzyskał ocenę “poniżej przeciętnej”, częściowo dzięki zgłoszonym problemom z zawieszeniem i problemami z klamkami do drzwi. Model X został ponownie nazwany “znacznie gorszym od przeciętnego”, a jego “skrzydlate” drzwi stały się źródłem wielu problemów dla niektórych właścicieli. Model 3 otrzymał ocenę “średnią”.

Samochody azjatyckie

Lexus i Toyota znowu królują w prognozach niezawodności nowych pojazdów i to po raz szósty z rzędu. Mazda skoczyła o dziewięć miejsc, aby ukończyć na trzeciej pozycji – co czyni ją marką, która najbardziej poprawiła swoją jakość w ciągu ostatniego roku, podczas gdy Subaru, Kia, Infiniti i Hyundai zajęły miejsca w pierwszej dziesiątce. Osobny temat to gwałtowny spadek jakości samochodów marki Honda, która uplasowała się na ostatnim miejscu wśród samochodów azjatyckich

Samochody europejskie

Prawie wszystkie modele Audi uplasowały się powyżej przeciętnej, choć ich wyniki nie były tak wysokie, jak w poprzednich latach. Obejmuje to SUV 2018 Q5 oraz coupe A5 i kabriolet. Jeśli chodzi o BMW to przeprojektowany X3 ma wyniki poniżej średniej, z problemami w układzie klimatyzacji, w tym wyciekami chłodziwa, a także kontroli fotela kierowcy, który wymagał wymiany oparcia. X1 spadł poniżej średniej, z problemami z zawieszeniem, przedwczesnym zużyciem hamulca i drgań kierownicy. Widoczna poprawa marki Mini Cooper, który poprawił się do „średniej”, a Countryman powyżej średniej.

Porsche Cayenne jest niestety raczej zawodnym modelem, natomiast sportowy 911 ma niezawodność wysoko ponad przeciętną. Volkswagen – Nowy SUV Atlas miał znacznie gorszą niż przeciętna niezawodność. Golf i przeprojektowany Tiguan otrzymały przeciętne wyniki choć GTI było nadal poniżej średniej. Mercedes-Benz – coupe klasy C i sedan poprawiły się do średniej, ale GLC SUV i E-Class były poniżej średniej. Volvo – XC60 miało problemy z zawieszaniem się wyświetlacza na desce rozdzielczej, problemy z systemem klimatycznym i grzechotaniem w kabinie. Alfa Romeo – Giulia ma znacznie gorszą niż przeciętną niezawodność. Jedynym Jaguarem z wystarczającymi danymi jest SUV F-Pace, który wciąż jest znacznie gorszy od średniej. Problemy dotyczyły elektroniki samochodowej, na przykład zamarzania ekranu lub pustego wyświetlacza, a także różnego rodzaju wycieków.

Walka o klienta wiąże się z nowymi produktami oraz, w dużej mierze, z niesprawdzonymi technologiami. To samo dotyczy ulepszeń, które nie zostały należycie dopracowane. Im więcej nowoczesnych gadżetów i funkcji, tym większe szanse na zawodność. Przykładem jest Tesla, która umieściła zawieszenie pneumatyczne i napęd na wszystkie koła w modelu 2017 S, a wynikające z tego problemy spowodowały, że raporty konsumenckie przestały już polecać ten elektryczny sedan. „Consumer Reports” podkreślił również, że tendencja do napędzania samochodów mniejszymi silnikami z turbosprężarką, aby zapewnić oszczędność paliwa, daje mieszane wyniki. Lexus ma najbardziej niezawodny układ napędowy, a za nim plasują się Honda i Porsche, podczas gdy Hyundai i Mini mają układy najbardziej problematyczne.

Producenci samochodów dodają coraz więcej silników turbo i coraz częściej łączą je ze skomplikowanymi skrzyniami biegów, wyposażonymi w osiem, dziewięć i dziesięć biegów, które nie zawsze pracują jak należy.

Lexus i Toyota zdołały zdominować rankingi, ponieważ marki te utrzymały sprawdzone rozwiązania, a poza tym bardzo powoli wprowadzały radykalnie nowe technologie. Te dwie marki przodują również w nowych rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa, wprowadzając systemy przeciwkolizyjne i kontrolę stabilności.

Tabela wyników branżowych:

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

