Najbardziej lubiane samochody 0 12 sierpnia 2019

Znana firma, która każdego roku publikuje wyniki bardzo popularnych ankiet dotyczących niezawodności samochodów, opublikowała wyniki ankiety dotyczącej zadowolenia użytkownika z samochodu, który użytkują w tym momencie. Nie ma tutaj wyników badań niezawodności, dotyczy ona po prostu satysfakcji właściciela z faktu posiadania tego właśnie samochodu.

Wyniki badań przeprowadzonych przez firmę JDPower zatytułowane zostały jako “2019 Automotive Performance, Execution and Layout Study”, w skrócie nazwanym “APEAL” czyli w wolnym tłumaczeniu “2019 Badanie Osiągów, Wykonania i Rozwiązań w Motoryzacji” a w praktyce po prostu jest to próba przedstawienia, które marki samochodowe radzą sobie najlepiej z wdrażaniem rozwiązań, które są lubiane przez klientów.

Średni wskaźnik zadowolenia, porównując z wynikami z zeszłego roku wzrósł do 823 punktów (w skali 1000 punktów) z 820 w 2018 r., Przy czym 22 z 32 marek znalazło się w tym badaniu wyżej niż w ubiegłym roku.

Oczywiście właściciele mają większą satysfakcję, jeśli ich pojazd jest wyposażony w funkcje dające poczucie bezpieczeństwa, takie jak monitorowanie martwego pola, unikanie kolizji i ostrzeżenie o zjechania z pasa ruchu. Powinno to stanowić pozytywny znak dla producentów, ponieważ te cechy są jednymi z pierwszych elementów konstrukcyjnych w pełni zautomatyzowanych pojazdów.

Kluczowe wnioski

Wyniki we wszystkich 10 kategoriach poprawiły się w 2019 roku. W badaniu przeanalizowano 10 kategorii pojazdów, z których wszystkie poprawiły się w porównaniu z rokiem 2018. Największa poprawa to systemy informacyjno-rozrywkowe czyli tzw. “infotainment” (+10 punktów) oraz widoczność i bezpieczeństwo (+6).

Luka między markami luksusowymi i popularnymi

Oczywiście samochody z tak zwanej “wyższej półki” dają więcej satysfakcji. Średnia ocena APEAL dla marek luksusowych wynosi 853 punkty, w porównaniu do 818 punktów wśród marek popularnych. Ta różnica 35 punktów jest jednak najmniejsza w historii badań i spadła z 50 punktów zaledwie trzy lata temu. Zmniejsza się też różnica w zadowoleniu między samochodami osobowymi a SUV-ami.

Samochody osobowe nadal przewyższają SUV-y pod względem oszczędności paliwa i pracy silnika/przekładni, głównie dlatego, że są lżejsze niż SUV-y. Jednak SUV-y zyskują przewagę w większości innych obszarów, w tym w dynamice jazdy; przebywaniu w nim, przestronności, widoczności, bezpieczeństwu i ilości miejsca dla pasażerów.

Najwyżej oceniane marki samochodów

Ogólnie, większe i droższe pojazdy osiągają wyższe wyniki APEAL niż mniejsze i tańsze pojazdy. Ranking marki jest zatem funkcją typów pojazdów produkowanych przez producenta i tego, jak dobrze konstruktor udoskonalił swój pojazd. Pod tym względem firma Porsche dosyć znacząco wysuwa się na wiodące miejsce, bijąc zdecydowanie drugą firmę na tej liście – BMW. Ciekawym jest fakt, że na trzecim miejscu uplasował się luksusowy samochód z firmy Hyundai – Genesis, a dopiero za nim samochody z firm Audi i Volvo

Jeśli chodzi o samochody popularne, czyli te z “niższej półki”, to na najwyższym miejscu uplasował się pickup Ram z firmy FCA (Fiat Chrysler Automobile) z wynikiem 851 punktów. Drugie miejsce zajmuje Dodge (też firma FCA) z wynikiem 848 punktów, a następnie MINI (835), Volkswagen (829) i Ford (828).

Ram to najbardziej poprawiająca się marka, która zdobyła o 26 punktów więcej niż w 2018 r.

Inne marki wykazujące znaczącą poprawę to Dodge (+24); Jaguar (+16); Land Rover (+15); Audi (+14); i Jeep (+14).

Najwyżej oceniane modele

Oto najwyżej ocenione modele samochodów w poszczególnych klasach:

Small car: Toyota Yaris

Small premium car: BMW 2-Series

Compact car: Kia Forte

Compact sporty car: MINI Cooper

Compact premium car: Mercedes-Benz C-class

Midsize car: Honda Accord, Nissan Altima and Toyota Camry (tie)

Midsize sporty car: Dodge Challenger

Midsize premium car: Audi A7

Large car: Nissan Maxima

Small SUV: MINI Countryman

Compact SUV: GMC Terrain

Compact premium SUV: BMW X4

Midsize SUV: Chevrolet Blazer

Midsize premium SUV: Porsche Cayenne

Midsize pickup: Ford Ranger

Minivan: Honda Odyssey

Large SUV: Ford Expedition

Large premium SUV: Lincoln Navigator

Large light-duty pickup: Ford F-150

Large heavy-duty pickup: Ford Super Duty

Najbardziej lubiane firmy i ich modele

Ford Motor Co: Ford Expedition; Ford F-150; Ford Ranger; Ford Super Duty; i Lincoln Navigator

BMW AG: BMW 2 Series; BMW X4;

MINI: MINI Cooper i MINI Countryman

General Motors Company: Chevrolet Blazer i GMC Terrain

Honda Motor Company: Honda Accord i Honda Odyssey

Nissan Motor Co., Ltd .: Nissan Altima i Nissan Maxima

Toyota Motor Corporation: Toyota Camry i Toyota Yaris

Volkswagen AG: Audi A7 i Porsche Cayenne

Daimler AG: Mercedes-Benz C-Class

Fiat Chrysler Automobiles: Dodge Challenger

Hyundai Motor Group: Kia Forte

Najwyżej ocenionym modelem w tych badaniach został Audi A7.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

babinicz@autowusa.com

Tel: 773-796-7015,

autowusa.com

facebook.com/AutowUsa

twitter.com/autowusa

fot.Lukas Barth/EPA-EFE/Shutterstock