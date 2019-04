Kupno samochodu z rąk prywatnych 0 8 kwietnia 2019

Kupno przez internet

Ta forma kupna wbrew pozorom jest często najtrudniejsza. Szukanie, dzwonienie i jeżdżenie jest bardzo czasochłonne frustrujące. Dodatkowo często sprzedawcy okazują się handlarzami a nie rzeczywistymi właścicielami. Gwarancji nie ma żadnej i po odebraniu samochodu jest się już zdanym na samego siebie. Jedyną formą zapłaty jest gotówka i jeżeli potrzebujemy pożyczki, to wszystko musimy załatwiać na własną rękę. Z drugiej strony, cena zakupu jest często niższa niż u zawodowego sprzedawcy. Kupując samochód od osoby prywatnej często też mamy wgląd we wszystkie rachunki płacone przez poprzedniego właściciela za naprawę, a więc możemy zorientować się, co i kiedy było w samochodzie wymieniane. Możemy też zorientować się, czy kupujemy samochód z tzw. pierwszej ręki, czyli od pierwszego właściciela.

Przy okazji ostrzeżenie: w niektórych przypadkach osoba pozująca na prywatnego właściciela samochodu może się okazać półprofesjonalnym handlarzem samochodów. Istnieje wówczas niebezpieczeństwo, że samochód może być np. kradziony lub po większych przeróbkach. Wykrycie takiego handlarza następuje zwykle przez porównanie tytułu własności samochodu z jego prawem jazdy.

W chwili obecnej najpopularniejszym sposobem znalezienia samochodu jest Internet. W praktyce mamy kilkanaście witryn internetowych, które mogą nam pomóc. Są to takie witryny jak: Craigslist, eBay Motors, i wiele innych. Praktycznie wszystkie te witryny sprzedają samochody zarówno z rąk prywatnych jak i od dealera. Ale z reguły też można w wyszukiwarce zastrzec sobie, że szukamy samochodu sprzedawanego przez prywatnego właściciela.

Proszę pamiętać, że porównując nasze zabezpieczenie od strony prawnej, kupno z rąk prywatnych jest obarczone dużo większym ryzykiem. Jedynymi przypadkami, gdzie możemy próbować podważyć transakcję to: fałszywe wskazanie licznika, oszustwo na tytule własności (samochód, który miał tytuł “salvage” sprzedawany jest jako normalny samochód a nie “rebuilt”), przekręcony numer seryjny lub nazwisko właściciela. Pod żadnym pozorem nie powinno się kupować samochodu z rąk pośrednika. Zawsze należy wylegitymować sprzedawcę i sprawdzić, czy jego nazwisko zgadza się z nazwiskiem w tytule własności.

Należy przyjąć jako zasadę, że przy pomocy telefonu robi się kopię dokumentu identyfikującego sprzedawcę i jego nazwisko musi figurować na tytule własności samochodu.

Kilka rad, które obowiązują w stosunku do wszystkich witryn internetowych

– Nigdy nie kupuj nieprzetestowanego samochodu.

– Nigdy nie kupuj samochodu bez sprawdzenia dokumentacji (porównaj numer VIN z tytułem własności).

– Nigdy nie kupuj samochodu wieczorem.

– Nie przynoś gotówki.

– Nie polegaj na zdaniu mechanika-sprzedawcy.

– Nie kupuj samochodu od pośrednika.

– Nigdy nie wierz sprzedawcy, że musi sprzedać samochód, bo ma chorobę w rodzinie, jest wezwany do wojska, wyprowadza się z kraju (np. do Polski) lub się rozwodzi. Traktuj to jako sygnał alarmowy, że masz do czynienia z oszustem.

Najpopularniejsze i najlepsze witryny internetowe do kupowania samochodu

eBay Motors – bardzo popularna strona, która jednocześnie daje pewne zabezpieczenie kupującym, ale również wymaga pewnej ostrożności.

– Nigdy nie używaj Western Union, MoneyGram lub innego tego typu serwisu do natychmiastowego transferu pieniędzy. Jeśli chcesz zapłacić gotówką to płać osobiście.

– Sprawdź, czy samochód, który kupujesz jest objęty programem “Ochrony zakupu samochodu” czyli “Vehicle Purchase Protection”. Samochód musi mieć “czysty tytuł”, nie może być starszy niż 10 lat i transakcja musi być zawarta przez eBay. Nie próbuj więc “dla zaoszczędzenia pieniędzy”, kupować samochodu “na boku”. Przestudiuj dokładnie jak działa ten program.

– Nie płać żadnego depozytu. Z reguły jest to oszustwo.

Craigslist – jest to strona bardzo popularna, ale jednocześnie miejsce, gdzie sprzedawanych jest najwięcej samochodów o wątpliwej przeszłości, w wątpliwym stanie technicznym, i gdzie grasuje najwięcej oszustów. Craigslist nie posiada też wbudowanych mechanizmów ochronnych, tak jak eBay Motors. W szczególności bądź ostrożny w następujących przypadkach:

– Samochód jest wyceniony znacznie poniżej wartości rynkowej.

– W ofercie brak jest numeru telefonu.

– Sprzedawca bardzo się spieszy.

– Sprzedawca twierdzi, że jest w wojsku i właśnie wyjeżdża.

– Nigdy nie wierz w żadne oferty rzekomo wysyłane przez eBay Protection, Escrow accounts itp. Są to oszustwa!

Inne witryny internetowe – prawie wszystkie witryny internetowe używane przez dealerów posiadają również sekcje poświęcone samochodom sprzedawanym prywatnie. Oto najpopularniejsze:

– Cars.com, TrueCar, AutoBlog, CarGurus, AutoTrader, AutoBlog, AutoClassified.

Oczywiście takich witryn jest dużo więcej. Tutaj podałem tylko najbardziej znane.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

babinicz@autowusa.com

Tel: 773-796-7015,

autowusa.com

facebook.com/AutowUsa

twitter.com/autowusa

fot.carvana.com