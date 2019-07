Koreańskie samochody najbardziej niezawodne 0 8 lipca 2019

Czy nadszedł już czas, aby konsumenci ponownie ocenili swoje postrzeganie jakości samochodu? Spojrzenie na właśnie opublikowane przez słynną firmę J.D. Power wyniki Studium Początkowej Jakości samochodów (IQS) jest mocnym wskaźnikiem, że wielu konsumentów, którzy uważają japońskie pojazdy za liderów w jakości, powinni dobrze to przemyśleć. Nie tylko koreańska luksusowa marka – Genesis, ale i Hyundai Motor Group znalazła się w czołówce rankingu, a kolejna koreańska marka – Kia – już piąty rok z rzędu przewodzi wszystkim markom na rynku samochodów masowych.

Trzy najwyżej ocenione marki – Genesis, Kia i Hyundai – pochodzą z Hyundai Motor Group i chociaż ogólnie wyniki jakości były płaskie, różnica między trzema koreańskimi markami a innymi znacznie się zwiększyła. „Co ciekawe, 16 z 18 modeli z Hyundai Motor Group plasuje się w pierwszej trójce w swoich segmentach” – stwierdziła firma J.D. Power w publikacji wyników badań.

W żargonie J.D. Power „początkowa jakość” mierzona jest liczbą problemów na 100 pojazdów (PP100) w ciągu pierwszych 90 dni posiadania samochodu, przy czym niższa ocena odzwierciedla wyższą jakość. Dzięki temu Ford (83 PP100), Lincoln (84 PP100), Chevrolet (85 PP100), Dodge (90 PP100) i Buick (92 PP100) osiągnęli wyniki lepsze od średniej w branży wynoszącej 93 PP100 – i wypadli lepiej niż ich japońscy i europejscy konkurenci.

Genesis zajmuje najwyższą pozycję w ogólnej jakości początkowej z wynikiem zaledwie 63 PP100. Kia (70 PP100) zajmuje drugie miejsce, a Hyundai (71 PP100) zajmuje trzecie miejsce. To już drugi rok z rzędu trzy koreańskie marki znajdują się w czołówce rankingu ogólnego i jest to piąty rok z rzędu, kiedy Kia jest najwyżej ocenianą marką na rynku masowym. Ford (83 PP100) zajmuje czwarte miejsce, a Lincoln (84 PP100) piąte miejsce. Po raz pierwszy obie marki Ford Motor Company znalazły się w pierwszej piątce w tym samym roku. Land Rover to najbardziej poprawiająca się marka, w której właściciele zgłaszali mniej problemów niż w 2018 r. ( 37 PP100). Inne marki ze znaczącą poprawą to Jaguar (18 punktów poprawy na PP100) oraz Dodge i Volvo (każdy z 8 punktami poprawy na PP100). Jest to najwyższy wynik Dodge’a w rankingu. Dodge osiągnął taki sam wynik jak… Lexus!

Firmą, która otrzymała najwięcej nagród patrząc na modele, jest Hyundai Motor Group (sześć nagród), następnie General Motors Company (pięć), BMW AG (trzy); Ford Motor Company (dwie) i Nissan Motor Co. Ltd. (dwie). Modele Hyundai Motor Group, które zajmują najwyższe pozycje w swoich segmentach, to Genesis G70, Hyundai Santa Fe, Kia Forte, Kia Rio, Kia Sedona i Kia Sportage. Modele General Motors Company, które zajmują najwyższe pozycje w swoich segmentach, to Cadillac Escalade, Chevrolet Equinox, Chevrolet Malibu, Chevrolet Silverado HD i Chevrolet Tahoe. Modele BMW AG, które zajmują najwyższe pozycje w swoich segmentach, to BMW serii 2, BMW X4 i Mini Cooper. Modele Ford Motor Company, które są najwyżej notowane w swoich segmentach, to Ford Fusion i Ford Ranger. Modele Nissan Motor Co. Ltd., które zajmują najwyższe pozycje w swoich segmentach, to Nissan Maxima i Nissan Titan. Inne modele, które zajmują najwyższe miejsca w swoich segmentach, to Dodge Challenger, Lexus RX i Mercedes-Benz CLS.

Samochodem, który zanotował najmniej problemów spośród wszystkich samochodów okazało się Porsche 911.

A oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

babinicz@autowusa.com

Tel: 773-796-7015,

autowusa.com

facebook.com/AutowUsa

twitter.com/autowusa

fot.CJ GUNTHER/EPA-EFE/Shutterstock