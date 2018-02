Jak zimą jeździć samochodem

Ponieważ zima wciąż nie odpuszcza, warto przypomnieć sobie, jak jeździć samochodem zimą. W tym celu przygotowałem 20 praktycznych rad dotyczących zimowej jazdy.

Przede wszystkim raz jeszcze przestrzegam przed złudzeniem, które często podpowiada właścicielom samochodów z napędem na cztery koła, że są to samochody bezpieczniejsze w warunkach zimowych. W rzeczywistości w czasie jazdy takim autem można nim wpaść w poślizg równie łatwo, jak w samochodzie z przednim napędem.

1. Nie jedź! Zacznijmy od najważniejszego, czyli co zrobić, jeżeli spadło dużo śniegu lub temperatura spadła do minus 20 i więcej stopni Fahrenheita. Moja rada – nie jeździć! Zacznijmy od przypomnienia, że samochód, który usiłujemy uruchomić – zwłaszcza parkujący pod gołym niebem, będzie miał olej silnikowy tak gęsty, że przez pierwsze kilkanaście sekund silnik będzie działał praktycznie bez smarowania. Każdy start silnika w niskich temperaturach bardzo go obciąża i skraca jego żywotność.

2. Nie staraj się wprowadzić silnika na wysokie obroty. Jeżeli silnik jest zimny, bardzo ostrożnie dodawaj gazu.

3. Pomyśl o zainstalowaniu w swoim samochodzie specjalnej grzałki silnika, która podłączona w nocy do prądu utrzyma wyższą temperaturę silnika.

4. Nie rozgrzewaj samochodu na postoju, tylko możliwie jak najszybciej rusz w drogę – silnik rozgrzewa się dużo szybciej, jeżeli pracuje pod obciążeniem niż na biegu jałowym. To zalecenie jest najbardziej istotne przy bardzo niskich temperaturach.

5. Zainteresuj się, czy w twoim samochodzie istnieje opcja „snow”, czyli komputerowa kontrola skrzyni biegów, która pozwala lepiej pracować jej w warunkach zimowych, zwłaszcza na śniegu.

6. Nie masz opcji „snow”, a masz problem z wyjazdem z zaspy? Nie żyłuj bezsensownie skrzyni biegów powodując wysokie obroty układu napędowego. W ten sposób tylko ją zniszczysz.

7. Jeżeli nie możesz wyjechać z zaspy, a masz możliwość użycia swojej automatycznej skrzyni biegów w trybie manualnym, czyli możesz wybrać wyższy bieg, to spróbuj wyjechać z zaspy na 4. lub 5. biegu, ostrożnie dodając gazu. Analogicznie – w samochodzie ze skrzynią manualną wyjeżdżaj z zaspy na wyższym biegu.

8. Sprawdź, czy opony są dobrze i równomiernie napompowane. Jeżeli często podróżujesz poza miastem w ciężkich warunkach zimowych, pomyśl o zainstalowaniu opon zimowych.

9. Nigdy nie używaj tempomatu (ang. cruise control) prowadząc samochód po oblodzonej szosie.

10. Jeżeli samochód utknie w śniegu, a w okolicy nie ma żadnych zabudowań, zostań w samochodzie. Aby zabezpieczyć się przed trującymi spalinami uchyl okno po stronie przeciwnej do wiatru i sprawdź, czy rura wydechowa jest odsłonięta. Wywieś białą chustkę za oknem lub na antenie radiowej i uruchamiając samochód co jakiś czas, czekaj na nadejście pomocy.

Tu jedna uwaga – składnik spalin, trujący tlenek węgla jest bezwonny – dlatego nigdy nie daj się zwieźć temu, że nic nie czujesz, a więc jest bezpiecznie.

11. Podczas jazdy unikaj gwałtownych ruchów kierownicą.

12. Staraj się jeździć z przynajmniej do połowy wypełnionym zbiornikiem paliwa.

13. Utrzymuj dwukrotnie większą odległość od samochodu jadącego przed tobą.

14. Jeżeli w samochodzie zaczynają parować szyby, włącz klimatyzację. Upewnij się, że nawiew powietrza jest ustawiony w pozycji otwartej, a nie w obiegu zamkniętym.

15. Uważaj na oblodzone fragmenty jezdni. Oprócz mostów i wyżej położonych wiaduktów takimi miejscami są odsłonięte drogi lub ta część drogi, która leży w cieniu.

16. Staraj się zawsze hamować przed zakrętem, a nie na zakręcie.

17. Parkując samochód na noc, podnieś wycieraczki znad przedniej szyby i owiń je np. w skarpetki. Lusterka zewnętrzne możesz zabezpieczyć nakładając na nie plastikowe worki.

18. Aby zapobiec osadzaniu się szronu na szybach wewnątrz samochodu, spryskaj je kremem do golenia i wytrzyj do sucha. Umieść w samochodzie koci żwirek (ang. cat litter) w skarpetce. Świetnie zbiera wilgoć z powietrza, a przy okazji nieprzyjemne zapachy. Koci żwirek przydaje się również do wyjechania z oblodzonego kawałka jezdni. Wystarczy posypać nim drogę przed kołami napędowymi. Trzymany w bagażniku znakomicie dociąża tylne koła, co pomaga w bezpiecznym prowadzeniu samochodu.

19. Nigdy nie próbuj używać gorącej wody, aby oczyścić szyby z lodu. Kończy się to często pęknięciem szyby.

20. Wyczyść przednie reflektory pastą do zębów. Będą świeciły jaśniej.

Na zakończenie przestrzegam przed fałszywymi radami, które czasami „dla żartu” pojawiają się w mediach. Używaj zawsze zdrowego rozsądku, aby odróżnić rady głupie czy wręcz celowo fałszywe od rzeczywiście przydatnych. Bezpiecznej jazdy!

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

